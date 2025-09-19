Scanfil Oyj Lehdistötiedote 7.11.2025 klo 8.00



Scanfil toimittaa TOMRA:n S2 Rugged Plus -palautusautomaatit Puolan markkinoille

”Olemme innoissamme TOMRA:n toimituksista Puolaan. Yhteistyömme TOMRA:n kanssa alkoi vuonna 2005, ja vuodesta 2010 lähtien olemme yhdessä kehittäneet palautusautomaattiratkaisuja Puolassa. Euroopan markkinanäkymät ovat hyvin myönteiset, sillä EU:n tavoitteena on nostaa juomapakkausten kierrätysastetta. TOMRA on palautusautomaattien johtava toimittaja maailmanlaajuisesti, ja EU:n kasvaneet tavoitteet luovat merkittävää kasvupotentiaalia Euroopassa", sanoo Scanfilin Energy & Cleantechin myyntijohtaja Lars Skanke.

TOMRA S2 Rugged Plus -palautusautomaatteja valmistetaan Scanfilin Myslowicen tehtaalla Puolassa ja Pärnun tehtaalla Virossa. Molemmat tehtaat ovat erikoistuneet ohutlevyvalmistukseen ja monimutkaisiin järjestelmäintegraatioihin. Scanfil tarjoaa TOMRA:lle kokonaisvaltaisen palvelun, joka kattaa kaiken hankinnasta valmistukseen ja toimitukseen asennuspaikalle.

Lisätietoja:

Lars Skanke (asiakaskyselyt englanniksi tai ruotsiksi)

Myyntijohtaja, Energy & Cleantech

+46 76 133 30 55

lars.skanke@scanfil.com

Pasi Hiedanpää (media- ja sijoittajakyselyt englanniksi tai suomeksi)

Johtaja, sijoittajasuhteet ja viestintä

puh. +358 50 378 2228

pasi.hiedanpaa@scanfil.com

Scanfil lyhyesti

Scanfil Oyj on Euroopan suurin pörssinoteerattu elektroniikan sopimusvalmistaja (EMS), jonka liikevaihto vuonna 2024 oli 780 miljoonaa euroa. Yhtiö palvelee globaaleja toimialajohtajia Industrial-, Energy & Cleantech-, ja Medtech & Life Science- asiakkuuksissa. Palveluvalikoimaan kuuluvat suunnittelupalvelut, prototyyppien valmistus, valmistettavuusanalyysi (DFM), testauskehitys-, toimitusketju- ja logistiikkapalvelut, piirilevyjen ladonta, osakokonaisuuksien ja komponenttien valmistus sekä monimutkaiset järjestelmäintegrointipalvelut. Scanfilin tavoitteena on lisätä asiakkaiden arvoa heidän kilpailukykyään parantamalla ja olemalla kansainvälisesti heidän ensisijainen hankintaketjukumppaninsa ja pitkäaikainen valmistuskumppaninsa. Scanfilin pisin asiakassuhde on kestänyt yli kolme vuosikymmentä. Yhtiöllä on maailmanlaajuinen toimituskyky ja 11 tuotantolaitosta neljällä mantereella. www.scanfil.com