Hyvinvointialue noudatti vanhuspalvelulakia – sai seuraamusmaksun ikäihmisten asumispalvelujen yksilöhankinnoista hankintalain perusteella
Pirkanmaan hyvinvointialue hankki alkuvuodesta ikäihmisten ympärivuorokautisia asumispalveluja yksilöhankinnoilla, jotta iäkkäiden asiakkaiden ei olisi tarvinnut vaihtaa asumispalvelupaikkaa kilpailutuksen tulosten vuoksi. Tämä vanhuspalvelulain mukainen velvoite on markkinaoikeudessa nyt kuitenkin tulkittu hankintalain vastaiseksi, ja hyvinvointialueelle on määrätty 500 000 euron seuraamusmaksu. Hyvinvointialue harkitsee muutoksen hakemista päätökseen korkeimmalta hallinto-oikeudelta.
Markkinaoikeus on antanut päätöksen, jonka mukaan Pirkanmaan hyvinvointialue on rikkonut julkisia hankintoja koskevia sääntöjä hankkiessaan ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluita ilman kilpailutusta. Päätös koskee ajanjaksoa 8.1.–11.4.2025, jolloin hyvinvointialue teki yksilöhankintapäätöksiä turvatakseen ikääntyneiden asukkaiden asumispaikkojen jatkuvuuden kilpailutustilanteessa.
Hyvinvointialue katsoo, että yksilöllisesti tehtyä hankintaa puoltaa asiakkaiden korkea ikä ja tarve turvata hauraiden ihmisten hoidon jatkuminen ennestään tutussa asumisyksikössä.
– Olemme noudattaneet vanhuspalvelulakia, jonka mukaan hyvinvointialueiden on turvattava iäkkään henkilön pitkäaikaisen hoitojärjestelyn pysyvyys, jollei järjestelyä ole aiheellista muuttaa iäkkään henkilön toivomuksen tai hänen palvelutarpeidensa muutoksen takia. Tämän hyvinvointialueita velvoittavan lain näkökulmasta nyt saatu päätös on valitettava, ja perehdymme asiaan vielä tarkemmin, toteaa sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmanen.
Markkinaoikeuden mukaan suoraan tehtyjä hankintoja ei ole perusteltu riittävän yksilöllisesti eikä kyse ole ollut yksittäistapauksista.
Koska hankinnat on jo toteutettu, markkinaoikeus piti tärkeänä, että ikäihmiset saavat edelleen jatkaa nykyisissä asumisyksiköissään ja sopimukset jatkuvat normaalisti. Sen sijaan markkinaoikeus määräsi hyvinvointialueen maksamaan valtiolle 500 000 euroa seuraamusmaksua sekä korvaamaan asiasta valittaneen TampereMissio Palvelut Oy:n oikeudenkäyntikulut 26 000 euroa viivästyskorkoineen.
Yhteyshenkilöt
Kuosmanen TaruSosiaali- ja terveysjohtajaPuh:040 704 7337taru.kuosmanen@pirha.fi
Tirronen AnniinaHankintajohtajaPuh:040 801 6378anniina.tirronen@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
