Akava: Työntekijöiden asemaa vahvistetaan eurooppalaisissa yritysneuvostoissa
Akava pitää hyvänä, että Euroopan unionin neuvosto on hyväksynyt tarkistetun direktiivin, jonka tavoitteena on vahvistaa työntekijöiden edustusta suurissa monikansallisissa yrityksissä. Uudistus selkeyttää eurooppalaisia yritysneuvostoja (European Works Councils, EWC) koskevia sääntöjä ja parantaa työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia rajat ylittävissä päätöksissä. EU:n pitää Akavan mielestä olla aktiivinen työelämän kehittäjä.
– Tarkistettu direktiivi vahvistaa työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemismahdollisuuksia sekä oikeussuojan saatavuutta. Suomessa haasteita ovat olleet muun muassa riittävään oikeussuojaan ja työntekijöiden kuulemiseen liittyvät kysymykset, sanoo juristi Hannele Fremer Akavasta.
– Tarkistettu direktiivi myös selventää, milloin yritysten päätöksiä pidetään rajat ylittävinä. Päätöksistä, jotka vaikuttavat merkittävästi työntekijöihin useammassa kuin yhdessä jäsenmaassa, velvoitetaan tiedottamaan ja kuulemaan eurooppalaisia yritysneuvostoja, Fremer kertoo.
Direktiivi tulee voimaan sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Jäsenvaltioiden on saatettava säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöä kahden vuoden kuluessa ja sovellettava niitä viimeistään kolmen vuoden kuluttua voimaantulosta.
– Tämä direktiivi työntekijöiden tiedottamisesta ja kuulemisesta sai jäsenmaiden hallituksia edustavassa ministerineuvostossa määräenemmistön ja Euroopan parlamentin äänestyksessä noin 75 prosenttia parlamentin jäsenistä tuki hanketta. Lainsäädännön yksinkertaistamisen rinnalla EU:ssa kehitetään siis työelämän pelisääntöjä laajalla tuella, vaikka viime aikoina esillä on ollut EU:n vähäinen toimeliaisuus työelämän pelisääntöasioissa. Pinnalla ovat pikemmin olleet lainsäädännön keventämishankkeet, kuten ns. Omnibus-hanke, ja Suomessakin on ollut esillä yhteiskuntavastuudirektiivin alasajo, sanoo Akavan EU-vaikuttamisen päällikkö Markus Penttinen.
– Korostamme Akavassa työelämän kehittämisen tärkeyttä EU-tasolla, sillä Euroopan työpaikat ja sivistys ovat kytköksissä osaamiseen. Kilpailukykyä rakennetaan osaamisen avulla, Penttinen huomauttaa.
Taustaa
Eurooppalaiset yritysneuvostot (EWC) toimivat tiedotus- ja kuulemiseliminä yrityksissä, joissa on yli tuhat työntekijää ja toimintaa vähintään kahdessa EU- tai ETA-maassa. Ne edustavat työntekijöitä monikansallisissa yrityksissä. Yli 1 250 aktiivisen yritysneuvoston kautta ne tarjoavat tärkeän kanavan työntekijöiden äänen kuulumiselle rajat ylittävissä yrityksissä.
Suomessa on Euroopan laajuisesti vertaillen paljon EWC-yrityksiä ja noin 600 EWC-edustajaa ja -varaedustajaa. Eurooppalaisen yritysneuvostojärjestelmän avulla edustetaan huomattavaa määrää suomalaisia työntekijöitä eri sektoreilta teollisuudesta palvelualoihin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hannele FremerjuristiPuh:+358505263340hannele.fremer@akava.fi
Markus PenttinenEU-vaikuttamisen päällikköPuh:+358407728861markus.penttinen@akava.fi
Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö, johon kuuluu 36 jäsenliittoa. Akavan liittojen jäsenenä on sekä palkansaajia että ammatinharjoittajia ja yrittäjiä, mutta myös opiskelijoita. Akavan liittoihin liitytään suoritetun tutkinnon, asematason tai ammatin perusteella.
