Pyöräliikenteen opastusta parannetaan Espoossa

Pyöräilyn suunnistustaulut ovat uusia liikennemerkkejä, jotka otettiin käyttöön vuonna 2020 tieliikennelain muutoksen myötä. Taulut ohjaavat pyöräilijöitä kohteisiin reittejä pitkin, jotka ovat suoria, loogisia ja turvallisia. Näiden lisäksi reittien suunnittelussa on huomioitu muitakin seikkoja, kuten esimerkiksi mäkisyyttä, talvikunnossapidon laatua sekä reitillä olevien liikennevaloristeysten määriä. Suunnistustaulujen avulla pyöräilijät saavat tietoa eri reittivalinnoista kohteisiin matkansa aikana. Opastettavia kohteita ovat tyypillisesti kaupunginosat ja niiden osa-alueet. Niitä täydentävät muut yleisesti tunnetut paikat, kuten asemat, torit, aukiot ja muut selkeät maamerkit.

Uudet pyöräilyn suunnistustaulut sisältävät myös uutta tietoa pyöräilijöille. Uusina asioina ovat symbolit ja etäisyyden laskentatapa. Tauluissa käytetään tieliikennelain mukaisten tunnusten lisäksi seudullisten pääreittien numeroita, joilla on joko vaaleanpunainen tai keltainen tausta. Vaaleanpunaiset seudulliset pääreitit kulkevat Espoon sisällä, keltaiset taas kulkevat myös kaupungin ulkopuolella. Seudulliset pääreitit yhdistävät kaksi merkittävää kohdetta. Eurovelo 10 -reittiä opastetaan tunnuksella, joka muodostuu tähdistä ja numerosta 10. Kyseessä on Itämeren ympäri menevä matkailureitti, joka ulottuu Suomen rajojen ulkopuolelle. Suunnistustaulujen etäisyystiedot kerrotaan kilometreinä, jotka ilmaisevat jäljellä olevan matkan etäisyyden kohteen nollapisteeseen. Nollapiste on yleensä aukio, asema tai vastaava merkittävä alue kohteen sisällä. Opastetaulut ovat luonteeltaan ohjaavia, eivätkä määrääviä, joten niitä ei ole pakko seurata.

Uusia merkkejä suunnistustaulujen lisäksi

Urakassa asennetaan pyöräilyn suunnistustaulujen lisäksi muitakin opasteita. Espoon sisäisissä kohteissa käytetään tarvittaessa pyöräilyn paikannimi -liikennemerkkejä, jotka ilmoittavat saapumisen kohteeseen. Lisäksi urakassa asennetaan myös paikannimiopasteita Espoon rajanylityskohtiin, jotka ilmaisevat pyörätiellä kulkeville Espoon kaupunkirajan ylityksestä. Kaikki liikennemerkit muodostavat lopulta verkoston, joka palvelee sekä kaupungin sisäistä että naapurikuntien pyöräliikennettä.

Asennus toteutetaan koko Espoon kaupungin alueella, lukuun ottamatta harvaan asuttuja seutuja ja tiettyjä virkistysalueita. Suurin osa opasteista sijoitetaan tiiviisiin kaupunkiympäristöihin, joissa reittivalintoja ja polkupyöräilijöitä on paljon. Lisäksi opastusta on tulossa Kauniaisiin ja maanteille, mutta toteutukset voivat edetä eri aikatauluissa, minkä vuoksi opastuksessa voi tilapäisesti esiintyä epäjatkuvuuskohtia.

Asennusvaiheen aikana kaupunkilaiset voivat havaita lyhytaikaisia työmaita eri puolilla Espoota. Työskentelystä voi aiheutua melua ja tilapäisiä esteitä liikenteessä. Työmaajärjestelyiden suunnittelussa huomioidaan muiden liikenteessä liikkuvien turvallisuus. Asukkaiden kannalta keskeistä on seurata työmaiden aikaisia ohjeita sekä noudattaa alueella annettuja liikennejärjestelyjä. Kun opasteet ovat paikoillaan, ne helpottavat reittien hahmottamista ja tukevat turvallista, ennakoitavaa liikkumista.

Pyöräilyn suunnistustaulujen kehittämistä ja käyttöönottoa on toteutettu useissa kaupungeissa Suomessa. Tämänkaltaisia opasteita on asennettu muun muassa Rovaniemelle, Ouluun, Lahteen, Tampereelle, Turkuun, Helsinkiin ja Vantaalle. Espoossa opasteiden suunnittelu on tehty yhteistyössä Ramboll Finland Oy:n kanssa, ja asennusurakan toteuttaa Destia Oy. Kaupunki vastaa hankkeen koordinoinnista ja julkaisee tarvittaessa ajantasaista tietoa hankesivulla urakan edetessä.

Opastettuja reittejä voi tutkia viitoituksen yleissuunnitelmassa , jota voi käyttää matkan suunnittelussa, sekä tarkistaa opastettujen reittien soveltuvuutta eri liikkumistarpeisiin. Opastettavat reitit lisätään lähiaikoina myös Espoon karttapalveluun.

Pyöräilyn suunnistustaulut ovat yksi osa laajempaa tavoitetta tehdä kestävästä liikkumisesta entistä sujuvampaa, turvallisempaa ja selkeämpää kaikille käyttäjille. Kaupunki kannustaa asukkaita tutustumaan uusiin opasteisiin ja antamaan palautetta palautejärjestelmän kautta, jotta palvelu kehittyy yhdessä käyttäjien kanssa.

