Pyöräliikenteen opastusta parannetaan Espoossa
Espoon kaupunki on käynnistänyt urakan, jossa asennetaan uusia pyöräilyn suunnistustauluja koko kaupungin alueelle. Tavoitteena on parantaa polkupyöräilijöiden liikkumisen sujuvuutta sekä tarjota selkeää ja yhdenmukaista opastusta eri puolilla Espoota. Asennustyöt alkavat loppuvuoden aikana ja jatkuvat kesään 2026 saakka. Osa opasteista asennetaan kesän 2026 jälkeen muiden käynnissä olevien työmaiden yhteydessä.
Pyöräilyn suunnistustaulut ovat uusia liikennemerkkejä, jotka otettiin käyttöön vuonna 2020 tieliikennelain muutoksen myötä. Taulut ohjaavat pyöräilijöitä kohteisiin reittejä pitkin, jotka ovat suoria, loogisia ja turvallisia. Näiden lisäksi reittien suunnittelussa on huomioitu muitakin seikkoja, kuten esimerkiksi mäkisyyttä, talvikunnossapidon laatua sekä reitillä olevien liikennevaloristeysten määriä. Suunnistustaulujen avulla pyöräilijät saavat tietoa eri reittivalinnoista kohteisiin matkansa aikana. Opastettavia kohteita ovat tyypillisesti kaupunginosat ja niiden osa-alueet. Niitä täydentävät muut yleisesti tunnetut paikat, kuten asemat, torit, aukiot ja muut selkeät maamerkit.
Uudet pyöräilyn suunnistustaulut sisältävät myös uutta tietoa pyöräilijöille. Uusina asioina ovat symbolit ja etäisyyden laskentatapa. Tauluissa käytetään tieliikennelain mukaisten tunnusten lisäksi seudullisten pääreittien numeroita, joilla on joko vaaleanpunainen tai keltainen tausta. Vaaleanpunaiset seudulliset pääreitit kulkevat Espoon sisällä, keltaiset taas kulkevat myös kaupungin ulkopuolella. Seudulliset pääreitit yhdistävät kaksi merkittävää kohdetta. Eurovelo 10 -reittiä opastetaan tunnuksella, joka muodostuu tähdistä ja numerosta 10. Kyseessä on Itämeren ympäri menevä matkailureitti, joka ulottuu Suomen rajojen ulkopuolelle. Suunnistustaulujen etäisyystiedot kerrotaan kilometreinä, jotka ilmaisevat jäljellä olevan matkan etäisyyden kohteen nollapisteeseen. Nollapiste on yleensä aukio, asema tai vastaava merkittävä alue kohteen sisällä. Opastetaulut ovat luonteeltaan ohjaavia, eivätkä määrääviä, joten niitä ei ole pakko seurata.
Uusia merkkejä suunnistustaulujen lisäksi
Urakassa asennetaan pyöräilyn suunnistustaulujen lisäksi muitakin opasteita. Espoon sisäisissä kohteissa käytetään tarvittaessa pyöräilyn paikannimi -liikennemerkkejä, jotka ilmoittavat saapumisen kohteeseen. Lisäksi urakassa asennetaan myös paikannimiopasteita Espoon rajanylityskohtiin, jotka ilmaisevat pyörätiellä kulkeville Espoon kaupunkirajan ylityksestä. Kaikki liikennemerkit muodostavat lopulta verkoston, joka palvelee sekä kaupungin sisäistä että naapurikuntien pyöräliikennettä.
Asennus toteutetaan koko Espoon kaupungin alueella, lukuun ottamatta harvaan asuttuja seutuja ja tiettyjä virkistysalueita. Suurin osa opasteista sijoitetaan tiiviisiin kaupunkiympäristöihin, joissa reittivalintoja ja polkupyöräilijöitä on paljon. Lisäksi opastusta on tulossa Kauniaisiin ja maanteille, mutta toteutukset voivat edetä eri aikatauluissa, minkä vuoksi opastuksessa voi tilapäisesti esiintyä epäjatkuvuuskohtia.
Asennusvaiheen aikana kaupunkilaiset voivat havaita lyhytaikaisia työmaita eri puolilla Espoota. Työskentelystä voi aiheutua melua ja tilapäisiä esteitä liikenteessä. Työmaajärjestelyiden suunnittelussa huomioidaan muiden liikenteessä liikkuvien turvallisuus. Asukkaiden kannalta keskeistä on seurata työmaiden aikaisia ohjeita sekä noudattaa alueella annettuja liikennejärjestelyjä. Kun opasteet ovat paikoillaan, ne helpottavat reittien hahmottamista ja tukevat turvallista, ennakoitavaa liikkumista.
Pyöräilyn suunnistustaulujen kehittämistä ja käyttöönottoa on toteutettu useissa kaupungeissa Suomessa. Tämänkaltaisia opasteita on asennettu muun muassa Rovaniemelle, Ouluun, Lahteen, Tampereelle, Turkuun, Helsinkiin ja Vantaalle. Espoossa opasteiden suunnittelu on tehty yhteistyössä Ramboll Finland Oy:n kanssa, ja asennusurakan toteuttaa Destia Oy. Kaupunki vastaa hankkeen koordinoinnista ja julkaisee tarvittaessa ajantasaista tietoa hankesivulla urakan edetessä.
Opastettuja reittejä voi tutkia viitoituksen yleissuunnitelmassa , jota voi käyttää matkan suunnittelussa, sekä tarkistaa opastettujen reittien soveltuvuutta eri liikkumistarpeisiin. Opastettavat reitit lisätään lähiaikoina myös Espoon karttapalveluun.
Pyöräilyn suunnistustaulut ovat yksi osa laajempaa tavoitetta tehdä kestävästä liikkumisesta entistä sujuvampaa, turvallisempaa ja selkeämpää kaikille käyttäjille. Kaupunki kannustaa asukkaita tutustumaan uusiin opasteisiin ja antamaan palautetta palautejärjestelmän kautta, jotta palvelu kehittyy yhdessä käyttäjien kanssa.
Lisätietoja:
Suunnitelmaan ja opastukseen liittyvät asiat:
Liikenteenhallintapäällikkö Jussi Yli-Seppälä
Espoon kaupunki
puh. +358 40 5569499
jussi.yli-seppala@espoo.fi
Rakennushankkeeseen liittyvät asiat:
Hankepäällikkö Jonas Lindgren
Espoon kaupunki
puh. +358 40 6368062
jonas.lindgren@espoo.fi
Kuvat
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad
Tilastot ja tutkimukset -kuukausitiedote marraskuu 202511.11.2025 16:41:51 EET | Tiedote
Espoon väkiluku oli syyskuun 2025 lopussa ennakkotietojen mukaan 325 170. Työttömyyden kasvu jatkui, tosin kasvuvauhti hidastunut.
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle Länsiradan osakassopimuksen hyväksymistä10.11.2025 16:32:16 EET | Tiedote
Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Länsirata Oy:n osakassopimuksen sekä Länsirata Oy:n kuntaosakkaiden sitoumuksen Länsiradan toisen rakentamisvaiheen rahoittamisesta. Osakassopimuksessa ja sen liitteissä sovitaan rakentamishankkeen ensimmäisen vaiheen toteuttamisesta ja osakkaiden rahoitusvastuista.
Esbo väntar upp till 6 000 stadsbor till gemensam festkonsert på självständighetsdagen6.11.2025 15:38:25 EET | Pressmeddelande
Esbo stad bjuder alla sina invånare på festkonsert på självständighetsdagen den 6 december 2025 på Espoo Metro Areena. Den populära Suvi Teräsniska och sprudlande Yasmine Yamajako, som är känd från musikaler, stiger upp på scenen. Konserten visas också via Yle Arenan. Som orkester medverkar Polyteknikkojen Orkesteri, ledd av Vuokko Lahtinen. En kammarkör från Tapiolan lukio uppträder också under festen.
Espoo odottaa jopa 6000 kaupunkilaista yhteiseen itsenäisyyspäivän juhlakonserttiin6.11.2025 15:38:25 EET | Tiedote
Espoon kaupunki tarjoaa kaikille kaupunkilaisille avoimen Itsenäisyyspäivän juhlakonsertin lauantaina 6.12.2025 Espoo Metro Areenalla. Lavalle nousevat suurta suosiota nauttiva Suvi Teräsniska sekä upealla laulutaidollaan lukuisissa musikaaleissa sävähdyttänyt Yasmine Yamajako. Konserttia voi seurata suorana myös Yle Areenasta. Orkesterina esiintyy Polyteknikkojen orkesteri johtajanaan Vuokko Lahtinen. Tapahtumassa kuullaan myös Tapiolan lukion kamarikuoroa.
Espoo expecting up to 6,000 residents to attend Independence Day Gala Concert6.11.2025 15:38:25 EET | Press release
The City of Espoo will treat all residents to the Independence Day Gala Concert on Saturday, 6 December 2025, at Espoo Metro Areena. The wildly popular Suvi Teräsniska and electrifying Yasmine Yamajako, known for performing in musicals, will be taking the stage. You can watch the concert live in Yle Areena. The Polytech Orchestra conducted by Vuokko Lahtinen will be providing the accompaniment. The Tapiola upper secondary school chamber choir will also be performing.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme