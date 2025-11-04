Vasemmistoliitto

Pia Lohikoski: Säästöjen ei pidä vaarantaa luottamusta vaaleihin

7.11.2025 08:47:17 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote

Jaa

Yle uutisoi tällä viikolla, että oikeusministeriö siirtää vaalitulosjärjestelmän Ruotsissa sijaitsevaan datakeskukseen, jonka omistaja on amerikkalainen Amazon Web Services (AWS) -yhtiö. Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski pitää päätöstä huolestuttavana ja on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen asiasta.

kansanedustaja Pia Lohikoski
Kuva: Antti Yrjönen

– Luottamus vaalien tuloksen oikeellisuuteen on demokratian ydin. Jos vaalidatan hallinta ja tuloslaskenta siirretään ulkomaisen yhtiön pilveen, herää väistämättä kysymys, miksi hallitus on valmis ottamaan tämän riskin säästöjen vuoksi, Lohikoski sanoo.

Lohikoski vaatii hallitusta perustelemaan, miksi kustannussäästöt on asetettu etusijalle vaalitulosjärjestelmän luotettavuuden edelle. Hän kysyy, miten kansalaisten luottamus vaalitietojärjestelmän tietoturvaan ja tuloslaskennan eheyteen turvataan mahdollisten pilvipalveluhäiriöiden tai tietoturvaepäilysten sattuessa. 

– Vaalien uskottavuus ei saa olla hinnasta kiinni. Mikään järjestelmä ei tietenkään ole aukoton, mutta Amazonin pilvipalveluiden “kyykkääminen” on jo aiemmin realisoitunut uhka. 

– Pienikin vaalidatan eheyteen kohdistuva epäilys voi saada arvaamattomia kierroksia varsinkin, jos samaan aikaan tehdään kohdennettua mielipidevaikuttamista. Tämä on aito riski. Kansalaisten on voitava luottaa siihen, että vain Suomen viranomaisilla on ollut pääsy dataan, Lohikoski painottaa.

Lohikoski huomauttaa, että Amazon on tunnettu työntekijöiden oikeuksien ja ay-liikkeen aggressivisesta vastustamisesta.

– On nähdäkseni irvokasta, että hallitus on valmis antamaan Suomen demokratian kannalta keskeisen järjestelmän yhtiölle, joka on tunnettu työntekijävihamielisestä toiminnastaan, Lohikoski toteaa.

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto

Timo Furuholm: Potkulaki ei lisää työllisyyttä vaan ainoastaan heikentää työntekijöiden asemaa4.11.2025 14:13:25 EET | Tiedote

Vasemmistoliiton kansanedustaja Timo Furuholm on huolissaan siitä, että hallitus tuo eduskuntaan jälleen kerran esityksen, joka ainoastaan heikentää työntekijöiden asemaa. Tällä kertaa kyse on henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamisesta – toisin sanoen työsuhdeturvan purkamisesta. Eduskunta alkaa tänään käsitellä Orpon hallituksen esitystä, jonka myötä irtisanomiselle ei tarvittaisi enää painavaa syytä.

Pia Lohikoski: Oikeusministeri sai tärkeän muistutuksen29.10.2025 09:57:19 EET | Tiedote

Oikeuskansleri Janne Salminen antoi tiistaina ratkaisun useisiin kanteluihin, joissa moitittiin oikeusministeri Leena Meren kommentteja eduskunnan hyväksymästä eheytyshoitojen kieltoa koskevasta kansalaisaloitteesta. Eduskunnan selkeästä kannasta huolimatta Meri torjui mediassa asian edistämisen tällä vaalikaudella. Itsekin oikeuskanslerille kannellut vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski pitää oikeuskanslerin huomioita tärkeänä muistutuksena kansalaisaloitteiden merkityksestä, eduskunnan asemasta ylimpänä valtioelimenä ja hallituksen roolista.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye