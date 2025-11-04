Pia Lohikoski: Säästöjen ei pidä vaarantaa luottamusta vaaleihin

– Luottamus vaalien tuloksen oikeellisuuteen on demokratian ydin. Jos vaalidatan hallinta ja tuloslaskenta siirretään ulkomaisen yhtiön pilveen, herää väistämättä kysymys, miksi hallitus on valmis ottamaan tämän riskin säästöjen vuoksi, Lohikoski sanoo.

Lohikoski vaatii hallitusta perustelemaan, miksi kustannussäästöt on asetettu etusijalle vaalitulosjärjestelmän luotettavuuden edelle. Hän kysyy, miten kansalaisten luottamus vaalitietojärjestelmän tietoturvaan ja tuloslaskennan eheyteen turvataan mahdollisten pilvipalveluhäiriöiden tai tietoturvaepäilysten sattuessa.

– Vaalien uskottavuus ei saa olla hinnasta kiinni. Mikään järjestelmä ei tietenkään ole aukoton, mutta Amazonin pilvipalveluiden “kyykkääminen” on jo aiemmin realisoitunut uhka.

– Pienikin vaalidatan eheyteen kohdistuva epäilys voi saada arvaamattomia kierroksia varsinkin, jos samaan aikaan tehdään kohdennettua mielipidevaikuttamista. Tämä on aito riski. Kansalaisten on voitava luottaa siihen, että vain Suomen viranomaisilla on ollut pääsy dataan, Lohikoski painottaa.

Lohikoski huomauttaa, että Amazon on tunnettu työntekijöiden oikeuksien ja ay-liikkeen aggressivisesta vastustamisesta.

– On nähdäkseni irvokasta, että hallitus on valmis antamaan Suomen demokratian kannalta keskeisen järjestelmän yhtiölle, joka on tunnettu työntekijävihamielisestä toiminnastaan, Lohikoski toteaa.