Pia Lohikoski: Säästöjen ei pidä vaarantaa luottamusta vaaleihin
Yle uutisoi tällä viikolla, että oikeusministeriö siirtää vaalitulosjärjestelmän Ruotsissa sijaitsevaan datakeskukseen, jonka omistaja on amerikkalainen Amazon Web Services (AWS) -yhtiö. Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski pitää päätöstä huolestuttavana ja on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen asiasta.
– Luottamus vaalien tuloksen oikeellisuuteen on demokratian ydin. Jos vaalidatan hallinta ja tuloslaskenta siirretään ulkomaisen yhtiön pilveen, herää väistämättä kysymys, miksi hallitus on valmis ottamaan tämän riskin säästöjen vuoksi, Lohikoski sanoo.
Lohikoski vaatii hallitusta perustelemaan, miksi kustannussäästöt on asetettu etusijalle vaalitulosjärjestelmän luotettavuuden edelle. Hän kysyy, miten kansalaisten luottamus vaalitietojärjestelmän tietoturvaan ja tuloslaskennan eheyteen turvataan mahdollisten pilvipalveluhäiriöiden tai tietoturvaepäilysten sattuessa.
– Vaalien uskottavuus ei saa olla hinnasta kiinni. Mikään järjestelmä ei tietenkään ole aukoton, mutta Amazonin pilvipalveluiden “kyykkääminen” on jo aiemmin realisoitunut uhka.
– Pienikin vaalidatan eheyteen kohdistuva epäilys voi saada arvaamattomia kierroksia varsinkin, jos samaan aikaan tehdään kohdennettua mielipidevaikuttamista. Tämä on aito riski. Kansalaisten on voitava luottaa siihen, että vain Suomen viranomaisilla on ollut pääsy dataan, Lohikoski painottaa.
Lohikoski huomauttaa, että Amazon on tunnettu työntekijöiden oikeuksien ja ay-liikkeen aggressivisesta vastustamisesta.
– On nähdäkseni irvokasta, että hallitus on valmis antamaan Suomen demokratian kannalta keskeisen järjestelmän yhtiölle, joka on tunnettu työntekijävihamielisestä toiminnastaan, Lohikoski toteaa.
Yhteyshenkilöt
Pia LohikoskikansanedustajaPuh:050 362 9496pia.lohikoski@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto
Timo Furuholm: Potkulaki ei lisää työllisyyttä vaan ainoastaan heikentää työntekijöiden asemaa4.11.2025 14:13:25 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Timo Furuholm on huolissaan siitä, että hallitus tuo eduskuntaan jälleen kerran esityksen, joka ainoastaan heikentää työntekijöiden asemaa. Tällä kertaa kyse on henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamisesta – toisin sanoen työsuhdeturvan purkamisesta. Eduskunta alkaa tänään käsitellä Orpon hallituksen esitystä, jonka myötä irtisanomiselle ei tarvittaisi enää painavaa syytä.
Mai Kivelä: Hallitus vie Suomea väärään suuntaan Agenda 2030 -tavoitteiden osalta4.11.2025 13:48:43 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelän mukaan hallitus vie Suomea väärään suuntaan köyhyyden poistamisen ja ilmasto- ja ympäristökestävyyden saavuttamisessa eli YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteissa. Kivelä pitää vasemmistoliiton eduskuntaryhmän ryhmäpuheen eduskunnassa tänään.
Minja Koskela: Oikeistohallituksen potkulaki vie suomalaista työelämää täysin väärään suuntaan4.11.2025 12:12:47 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela katsoo irtisanomissuojan heikentämisen vievän suomalaisen työelämän kehitystä väärään suuntaan. Eduskunta käy tänään lähetekeskustelun niin sanotusta potkulaista, jonka myötä irtisanomiselle ei tarvittaisi enää painavaa syytä.
Laura Meriluoto: Potkulaki johtaa syrjinnän lisääntymiseen työelämässä4.11.2025 10:42:49 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Laura Meriluoto varoittaa irtisanomissuojan heikentämisen johtavan syrjinnän lisääntymiseen työelämässä. Eduskunta alkaa tänään käsitellä Orpon hallituksen esitystä, jonka myötä irtisanomiselle ei tarvittaisi enää painavaa syytä.
Pia Lohikoski: Oikeusministeri sai tärkeän muistutuksen29.10.2025 09:57:19 EET | Tiedote
Oikeuskansleri Janne Salminen antoi tiistaina ratkaisun useisiin kanteluihin, joissa moitittiin oikeusministeri Leena Meren kommentteja eduskunnan hyväksymästä eheytyshoitojen kieltoa koskevasta kansalaisaloitteesta. Eduskunnan selkeästä kannasta huolimatta Meri torjui mediassa asian edistämisen tällä vaalikaudella. Itsekin oikeuskanslerille kannellut vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski pitää oikeuskanslerin huomioita tärkeänä muistutuksena kansalaisaloitteiden merkityksestä, eduskunnan asemasta ylimpänä valtioelimenä ja hallituksen roolista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme