Upea Trésor-matto esillä Museo Milavidassa 12.11.–4.12.2025
Museo Milavidalla on kunnia esitellä maailmanluokan suunnittelu- ja käsityöosaamista Tampereella. Esille saadaan Mobilier Nationalin eli Ranskan valtion arvokalustekokoelmaan kuuluva Trésor-matto, jonka on suunnitellut tamperelaislähtöinen tekstiilitaiteilija Jaana Reinikainen. Trésor eli ”Aarre” valmistui vuonna 2021 ja se on ollut käytössä mm. Élysée-palatsissa, Ranskan presidentin työhuoneessa.
Mobilier Nationalin eli Ranskan valtion arvokalustekokoelman perusti aurinkokuningas Ludvig XIV ja hänen valtiosihteerinsä Jean-Baptiste Colbert vuonna 1663. Nykyään Mobilier National toimii Ranskan kulttuuriministeriön alaisuudessa, ja se toimittaa edelleen alkuperäisen ajatuksen mukaisesti kalusteita Ranskan valtion palatsien, ministeriöiden ja suurlähetystöjen käyttöön. Lisäksi sen kutomoissa ja työpajoissa koulutetaan valtion käsityöläisiä ja näin heille siirretään vuosisatoja vanhoja kädentaitoja.
Kutomo, jossa Trésor kudottiin, Manufacture de la Savonnerie, on vieläkin vanhempi. Sen perusti Ranskan kuningas Ludvig XIII vuonna 1627 elvyttääkseen ranskalaisia käsityötaitoja. Siellä valmistetut, kuuluisien taiteilijoiden suunnittelemat matot kiertävät maailmaa Ranskan valtion tiloissa sekä kansainvälisissä näyttelyissä edustaen ranskalaista huippuosaamista ja valtion tukemia kädentaitoja.
Jaana Reinikainen on tamperelaislähtöinen tekstiilitaiteilija ja ensimmäinen suomalainen suunnittelija, jonka malli on toteutettu Mobilier National -kokoelmaan. Hänen suunnittelemansa 29-neliöisen Trésor-nukkamaton valmistivat Pariisin Gobelins-korttelissa Manufacture de la Savonnerie -kutomon taidekäsityöläiset 2014–2021.
Valmis matto esiteltiin yleisölle Pariisissa syyskuussa 2021. Sen jälkeen Trésor sijoitettiin Élysée-palatsin Kultaiseen saliin (Salon doré) Ranskan presidentin työhuoneeseen, jossa hän ottaa vastaan kansainvälisiä arvovieraita. Myöhemmin matto on nähty muun muassa Marseillessa Palais du Pharo -palatsissa paavi Franciscuksen ja presidentti Emmanuel Macronin tavatessa siellä syyskuussa 2023.
-Tämän päivän muotoilijalle on todellinen etuoikeus tehdä yhteistyötä valtion Mobilier National -arvokalustekokoelman ja Manufacture de la Savonnerie -kutomon kanssa, kertoo Jaana Reinikainen.
-Se tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden työskennellä lahjakkaiden taidekäsityöläisten kanssa ja osallistua perinteiseen mattojen valmistusprosessiin käyttäen luonnonmateriaaleja ja 400 vuotta vanhoja tekniikoita ja työkaluja. Näin syntyy korkealaatuisia tekstiilejä, jotka kestävät satoja vuosia.
Trésor-nukkamatto valmistettiin perinteisellä solmiamistekniikalla pystyloimeen neljän kutojan istuessa vierekkäin kangaspuiden edessä. Trésor-matossa on yhteensä 2.881.000 solmua, noin 11 miljoonaa langanpätkää ja se painaa 300 kiloa!
Yleisöllä on mahdollisuus kuulla lisää matosta Jaana Reinikaisen maksuttomalla luennolla Milavidassa torstaina 13.11. klo 17. Median edustajilla on tilaisuus haastatella Reinikaista 11.-13.11. Museo Milavidassa. Haastattelupyynnöt viestintäasiantuntija Tähtitalvikki Poikajärvi, puh. 0503211189.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tähtitalvikki PoikajärviViestintäsuunnittelijaPuh:050 321 1189
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Museo Milavida on omaleimainen museokohde Tampereella. Päänäyttely perehdyttää kävijän Tampereen kosmopoliittien, Nottbeckien elämään. Museo Milavidassa on aina esillä myös vaihtuva muotia ja muotoilua esittelevä teemanäyttely. Museo Milavida kuuluu Tampereen historiallisiin museoihin, joita ovat myös museokeskus Vapriikki ja Amurin museokortteli.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Museo Milavida
Museo Milavida esittelee miesten muotia vuonna 20264.11.2025 10:00:00 EET | Tiedote
Miesten pukeutumista ja muotia käsittelevät näyttelyt ovat museoiden näyttelykalentereissa harvinaisia. Helmikuussa 2026 Museo Milavida vastaa tähän puutteeseen ja asiakkaidensa toiveeseen nostamalla miehet fokukseen näyttelyllään Mies – jätkä, keikari, herrasmies. Lisäksi vielä tämän vuoden puolella nähdään museossa upea Trésor-matto Ranskan valtion arvokalustekokoelmasta. Museo Milavidassa jatkaa myös ihana Palatsin joulu, joka avautuu vuosittain marraskuun lopulla.
Museo Milavidan uusi näyttely esittelee uskomatonta pukuloistoa Rooman oopperasta22.4.2025 12:59:58 EEST | Tiedote
Museo Milavida Tampereella täyttää tänä vuonna 10 vuotta ja juhlii näyttävästi oopperalla. Lauantaina 26.4. pääsee tutustumaan upeaan Bravissimo! – pukuloistoa Rooman oopperasta -näyttelyyn, joka tuo Tampereelle ainutlaatuisia esiintymisasuja. Median edustajilla on mahdollisuus tutustua näyttelyyn etukäteen 23.–25.4. Varaukset: Tähtitalvikki Poikajärvi, puh. 0503211189. Myös näyttelyn kuraattorit[PK2] Hannu Palosuo ja Italo Nunziata ovat tavattavissa tuolloin.
Museo Milavida kutsuu lapsia Kuurakarnevaaliin3.3.2025 08:30:00 EET | Tiedote
Museo Milavidan jokatalvinen lastenjuhla, Kuurakarnevaali, järjestetään sunnuntaina 9.3. Luvassa on hauskaa ohjelmaa sisällä ja ulkona. Opastuksilla kuullaan Tampereelle merkittävän Nottbeckin suvun elämästä ja pajoissa luodaan uusia muotiluomuksia. Palatsissa tavataan myös itse Kaunotar!
Senioripäivä Museo Milavidassa 5.3.26.2.2025 14:00:53 EET | Tiedote
Eläkeläisten pääsymaksu on keskiviikkona 5.3. vain 2 € Museo Milavidassa Näsilinnassa. Teemana päivälle on muoti, sillä Milavidan Muodin huipulla -näyttely on esillä vielä 16.3. saakka. Klo 11.30 ja 13 voi osallistua Senioripäivän teemaopastukselle, Hovista Catwalkille.
Seniorien oma museopäivä Milavidassa, aiheena Federley7.2.2025 13:09:56 EET | Tiedote
Keskiviikkona 12.2. Museo Milavidassa Näsilinnassa vietetään Senioripäivää. Silloin eläkeläisten sisäänpääsy museoon on vain 2€, ja luvassa on asiantuntijatapaaminen. Vapriikin tutkija Antti Liuttunen esittelee Birger Federley – jugendarkkitehti -näyttelyä klo 11.30 ja 13. Milavidan alakerran saleissa on esillä 16.3.2025 saakka valokuvia ja piirustuksia Tampereelle merkittävän arkkitehdin, Birger Federleyn laajasta tuotannosta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme