Upea Trésor-matto esillä Museo Milavidassa 12.11.–4.12.2025

Mobilier Nationalin eli Ranskan valtion arvokalustekokoelman perusti aurinkokuningas Ludvig XIV ja hänen valtiosihteerinsä Jean-Baptiste Colbert vuonna 1663. Nykyään Mobilier National toimii Ranskan kulttuuriministeriön alaisuudessa, ja se toimittaa edelleen alkuperäisen ajatuksen mukaisesti kalusteita Ranskan valtion palatsien, ministeriöiden ja suurlähetystöjen käyttöön. Lisäksi sen kutomoissa ja työpajoissa koulutetaan valtion käsityöläisiä ja näin heille siirretään vuosisatoja vanhoja kädentaitoja.

Kutomo, jossa Trésor kudottiin, Manufacture de la Savonnerie, on vieläkin vanhempi. Sen perusti Ranskan kuningas Ludvig XIII vuonna 1627 elvyttääkseen ranskalaisia käsityötaitoja. Siellä valmistetut, kuuluisien taiteilijoiden suunnittelemat matot kiertävät maailmaa Ranskan valtion tiloissa sekä kansainvälisissä näyttelyissä edustaen ranskalaista huippuosaamista ja valtion tukemia kädentaitoja.

Jaana Reinikainen on tamperelaislähtöinen tekstiilitaiteilija ja ensimmäinen suomalainen suunnittelija, jonka malli on toteutettu Mobilier National -kokoelmaan. Hänen suunnittelemansa 29-neliöisen Trésor-nukkamaton valmistivat Pariisin Gobelins-korttelissa Manufacture de la Savonnerie -kutomon taidekäsityöläiset 2014–2021.

Valmis matto esiteltiin yleisölle Pariisissa syyskuussa 2021. Sen jälkeen Trésor sijoitettiin Élysée-palatsin Kultaiseen saliin (Salon doré) Ranskan presidentin työhuoneeseen, jossa hän ottaa vastaan kansainvälisiä arvovieraita. Myöhemmin matto on nähty muun muassa Marseillessa Palais du Pharo -palatsissa paavi Franciscuksen ja presidentti Emmanuel Macronin tavatessa siellä syyskuussa 2023.

-Tämän päivän muotoilijalle on todellinen etuoikeus tehdä yhteistyötä valtion Mobilier National -arvokalustekokoelman ja Manufacture de la Savonnerie -kutomon kanssa, kertoo Jaana Reinikainen.

-Se tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden työskennellä lahjakkaiden taidekäsityöläisten kanssa ja osallistua perinteiseen mattojen valmistusprosessiin käyttäen luonnonmateriaaleja ja 400 vuotta vanhoja tekniikoita ja työkaluja. Näin syntyy korkealaatuisia tekstiilejä, jotka kestävät satoja vuosia.

Trésor-nukkamatto valmistettiin perinteisellä solmiamistekniikalla pystyloimeen neljän kutojan istuessa vierekkäin kangaspuiden edessä. Trésor-matossa on yhteensä 2.881.000 solmua, noin 11 miljoonaa langanpätkää ja se painaa 300 kiloa!

