MUISTUTUSKUTSU: Kohti toimivampia ruokamarkkinoita 3.12.2025
Tervetuloa Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimiston ja Ruokaketjun toimivuus ja arvonmuodostus -hankkeen yhteistyössä järjestämään Kohti toimivampia ruokamarkkinoita -seminaariin keskiviikkona 3.12.2025.
Aika: 3.12.2025 klo 9–12 (aamupala klo 8.30)
Paikka: Elokuvateatteri Gilda, Narinkka 2, 00100 Helsinki - HUOM: vain lähitilaisuus!
Ilmoittaudu tästä: https://link.webropol.com/ep/kohtitoimivampiaruokamarkkinoita2025
Tilaisuudessa kuullaan Pellervon taloustutkimuksen (PTT), Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja REINU econin Ruokaketjun toimivuus ja arvonmuodostus -tutkimushankkeen* tärkeimmät johtopäätökset sekä esitys politiikkasuosituksista ruokamarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi.
Lisäksi kuullaan ajankohtaiskatsaus Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) käynnissä olevasta tutkimuksesta Suomen ruokaketjusta.
Paneelikeskustelussa pureudutaan syvemmin tutkimustuloksiin ja politiikkasuosituksiin – miten ne voisivat käytännössä tukea toimivampaa ruokaketjua.
Tilaisuuden päättää maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Pekka Pesonen, joka käsittelee puheenvuorossaan reilun, tasapuolisen ja läpinäkyvän arvoketjun merkitystä.
Lisätietoja
Mira Koponen, Johtava asiantuntija, ETMV, 029 520 4853, mira.koponen(at)etmv.fi
Sari Forsman-Hugg, tutkimusjohtaja, PTT, 0400 639 450, sari.forsman-hugg(at)ptt.fi
*Hankkeen päärahoittaja on Maatilatalouden kehittämisrahasto Makera, lisäksi hanketta rahoittavat Elintarviketeollisuusliitto, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusjärjestö ja Päivittäistavarakauppa ry.
