MUISTUTUSKUTSU: Kohti toimivampia ruokamarkkinoita 3.12.2025

7.11.2025

Tervetuloa Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimiston ja Ruokaketjun toimivuus ja arvonmuodostus -hankkeen yhteistyössä järjestämään Kohti toimivampia ruokamarkkinoita -seminaariin keskiviikkona 3.12.2025.

Aika: 3.12.2025 klo 9–12 (aamupala klo 8.30) 
Paikka: Elokuvateatteri Gilda, Narinkka 2, 00100 Helsinki - HUOM: vain lähitilaisuus! 
Tilaisuudessa kuullaan Pellervon taloustutkimuksen (PTT), Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja REINU econin Ruokaketjun toimivuus ja arvonmuodostus -tutkimushankkeen* tärkeimmät johtopäätökset sekä esitys politiikkasuosituksista ruokamarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi.

Lisäksi kuullaan ajankohtaiskatsaus Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) käynnissä olevasta tutkimuksesta Suomen ruokaketjusta.

Paneelikeskustelussa pureudutaan syvemmin tutkimustuloksiin ja politiikkasuosituksiin – miten ne voisivat käytännössä tukea toimivampaa ruokaketjua.

Tilaisuuden päättää maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Pekka Pesonen, joka käsittelee puheenvuorossaan reilun, tasapuolisen ja läpinäkyvän arvoketjun merkitystä. 

Lisätietoja 

Mira Koponen, Johtava asiantuntija, ETMV, 029 520 4853, mira.koponen(at)etmv.fi 

Sari Forsman-Hugg, tutkimusjohtaja, PTT, 0400 639 450, sari.forsman-hugg(at)ptt.fi 

*Hankkeen päärahoittaja on Maatilatalouden kehittämisrahasto Makera, lisäksi hanketta rahoittavat Elintarviketeollisuusliitto, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusjärjestö ja Päivittäistavarakauppa ry. 

