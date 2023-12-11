Euroopan puolijohdealueiden allianssin varapuheenjohtajuus siirtyi Pirkanmaalle, puheenjohtajuus tulossa 2027
Pirkanmaa toimii ensi vuonna Euroopan puolijohdealueiden allianssin (ESRA) varapuheenjohtajana. Puheenjohtajuus maakunnalle on tulossa vuonna 2027.
Pirkanmaata edusti Barcelonassa 7.11. järjestetyssä puheenjohtajuuksien vaihtotilaisuudessa maakuntahallituksen puheenjohtaja Roope Lehto.
– Pirkanmaa on ylpeä voidessaan liittyä ESRA:n puheenjohtaja-alueiden kolmikkoon. Olemme iloisia mahdollisuudesta toimia aktiivisesti eurooppalaisen sirutulevaisuuden hyväksi. Teemme sen menestyksekkään Chips from Tampere -ohjelman ja uudistetun Brysselin EU-toimiston kautta, Pirkanmaan maakuntahallituksen puheenjohtaja Roope Lehto kertoo.
-EU:n keskeiset alueelliset ekosysteemit tulevat olemaan yhä tärkeämpiä puolijohdeyritysten asiakkaina, mikä tarjoaa kasvavaa kysyntää siruinnovaatioille ja -ratkaisuille. Roolissamme voimme hyödyntää ESRA:n potentiaalia ja yhdessä rakentaa kilpailukykyisen ja vahvan eurooppalaisen siruekosysteemin.
-Aktiivinen viestintä Euroopan komission ja parlamentin kanssa on olennaista, kun olemme matkalla kohti Chips Act 2.0:aa, Roope Lehto painotti Barcelonan kokouksessa kansainväliselle medialle.
Pirkanmaan liiton maakuntahallitus päätti 22.9.2025 pidetyssä kokouksessaan hakea Pirkanmaan liitolle Euroopan puolijohdealueiden allianssin (ESRA) varapuheenjohtajuutta vuodelle 2026 ja puheenjohtajuutta vuodelle 2027. Ensi vuonna ESRA:n puheenjohtaja on Katalonia Espanjasta.
Pirkanmaa yksi ESRA:n perustaja-alueista
Euroopan puolijohdealueiden allianssi (ESRA) perustettiin virallisesti syyskuussa 2023. Pirkanmaa on yksi 23 perustaja-alueesta ja Pirkanmaan liitto yksi perustamisasiakirjan allekirjoittajista.
Suomesta muita jäseniä ovat Uusimaa ja Pohjois-Pohjanmaa. Käytännön työtä ESRA:ssa on hoitanut Business Tampere ja sen siruohjelma yhteistyössä Tampereen kaupungin, Pirkanmaan liiton ja näiden yhteisen EU-toimiston kanssa.
Pirkanmaan EU-toimiston johtaja Harri Airaksinen on huomannut reilu kuukausi sitten tehdyn valinnan ESRA:n puheenjohtajistoon lisänneen yhteydenottoja jo nyt.
- Otamme tehtävän virallisesti vastaan nyt Barcelonan kokouksessa. Olemme jo nyt saaneet runsaasti yhteydenottoja ja kiinnostuksenilmaisuja niin julkisen kuin yksityisen sektorin toimijoilta. Ne koskevat yhteisiä vaikuttamistavoitteitamme ja kumppanuuksia esimerkiksi EU-konsortioihin, Airaksinen kertoo.
- Odotamme innolla tulevaa kolmea vuotta voidaksemme parantaa tunnettuuttamme ja vaikuttaa kannaltamme tärkeään European Chips Act 2.0:n valmisteluun.
Business Tampereen siruteknologian ohjelmajohtajan Petri Räsäsen mukaan valinta ESRA:n puheenjohtajistoon on tunnustus Tampereen ja Pirkanmaan siruosaamiselle.
- Aktiivinen roolimme Suomen siruosaamiskeskuksen sekä EU-sirupilottilinjan ja -suunnittelualustan tekemisessä on tuonut laajaa luottamusta meitä kohtaan, Räsänen sanoo ja jatkaa:
- Odotamme, että voimme vaikuttaa ESRA:n kautta merkittävästi EU:n uudistuvaan sirusäädökseen Suomen tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteemme on, että puheenjohtajuus parantaa mahdollisuuksia uusiin siruinvestointeihin osana Tampereen siruohjelman jatkoa.
ESRA edistää Tampereen ja Pirkanmaan sirutavoitteita
Allianssin turvaa sirukehityksen resursseja, vahvistaa paikallista ja alueellista näkökulmaa EU:n sirupolitiikan kehittämisessä sekä lisää alueiden välinen yhteistyötä EU:ssa ja globaalisti. ESRA:lle on muodostunut rooli EU-instituutioiden alueiden näkemyksiä edustavana kumppanina. Perustajajäsenyys on vahvistanut Pirkanmaan profiilia ja houkuttelevuutta yhteistyö- ja hankekumppanina.
ESRA:n toimintaa johtaa ja siitä vastaa operatiivisesti puheenjohtajisto, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa, joista toinen on edeltävä ja toinen seuraava puheenjohtaja. Käytännön toimintoja ovat asiantuntijaryhmien kokoukset, vuoropuhelun käyminen ja näkyvyyden edistäminen sekä EU-tason tapahtumat Brysselissä ja puheenjohtaja-alueella.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Maakuntahallituksen puheenjohtaja Roope Lehto, p. 040 5915 660, roope.lehto@nokiankaupunki.fi
Aluekehitysjohtaja Matti Lipsanen p. 050 5060697, matti.lipsanen@pirkanmaa.fi
Johtaja Petri Räsänen, Business Tampere, Siruja Tampereelta -ohjelma p. 040 7723 008, petri.rasanen@businesstampere.fi
Kuvat
Linkit
Uuden edellä
Business Tampere on Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö, joka edistää investointeja luo parhaan ympäristön yritystoiminnalle. Yhtiön toimintaa ohjaa Tampereen kaupunkiseudun elinkeinostrategia Uuden edellä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Business Tampere
Tamperelainen Winse Power valittiin Euroopan avaruusjärjestön yrityshautomoon11.12.2023 12:46:27 EET | Tiedote
Euroopan avaruusjärjestö ESA BIC Finlandin yrityshautomoon on valittu suomalaisyrityksiä vuoden toisella hakukierroksella. Tampereelta mukaan pääsi Winse Power Oy, joka kehittää hautomossa valon hyödyntämistä energian ja datan siirrossa.
KUTSU MEDIALLE: Tervetuloa ilmailualan kestävän kehityksen foorumiin Tampereelle23.11.2023 15:03:03 EET | Kutsu
KLM Royal Dutch Airlines , Business Tampere ja latvialainen airBaltic kutsuvat median edustajat kuulemaan ja keskustelemaan ilmailun kohtaamista haasteista ja siitä, kuinka luoda kestävämpää lentoliikennettä.
Uusi elokuva kuvattiin Tampereen kaupunkiseudulla – Hiedenrannan laituri, Pyhän Olavin kirkko ja Ilkon kurssikeskus kuvauspaikkoina.9.11.2023 08:00:00 EET | Uutinen
Tampereen seudun maisemat tulevat pian taas tutuksi kansainväliselle yleisölle. Syksyllä kuvattu Svalta-elokuva kertoo perheen lomasta saarella, jonne on päätynyt myös karkuteillä oleva sarjamurhaaja.
Fanny Heinonen on Film Tampereen uusi ohjelmajohtaja5.10.2023 16:05:49 EEST | Tiedote
Tamperelainen Fanny Heinonen on aloittanut Film Tampereen ohjelmajohtajana osana Business Tampereen organisaatiota. Heinonen on toiminut Film Tampereen asiakasvastaavana kaksi vuotta ja ottaa nyt uuden haasteen innolla vastaan uskoen Tampereen elinvoimaisuuteen audiovisuaalisella alalla (av-ala) myös jatkossa.
Vuoden teollisuusteko 2023 tunnustuksella palkittu Sandvik uudistaa teollisuutta insinööriluovuudella26.9.2023 13:37:35 EEST | Tiedote
Valtakunnallinen teollisuuden merkitystä ja arvostusta nostava tunnustus jaettiin kolmatta kertaa Alihankinta 2023 -tapahtuman yhteydessä Tampereella 26. syyskuuta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme