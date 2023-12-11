Euroopan puolijohdealueiden allianssin varapuheenjohtajuus siirtyi Pirkanmaalle, puheenjohtajuus tulossa 2027

– Pirkanmaa on ylpeä voidessaan liittyä ESRA:n puheenjohtaja-alueiden kolmikkoon. Olemme iloisia mahdollisuudesta toimia aktiivisesti eurooppalaisen sirutulevaisuuden hyväksi. Teemme sen menestyksekkään Chips from Tampere -ohjelman ja uudistetun Brysselin EU-toimiston kautta, Pirkanmaan maakuntahallituksen puheenjohtaja Roope Lehto kertoo.



-EU:n keskeiset alueelliset ekosysteemit tulevat olemaan yhä tärkeämpiä puolijohdeyritysten asiakkaina, mikä tarjoaa kasvavaa kysyntää siruinnovaatioille ja -ratkaisuille. Roolissamme voimme hyödyntää ESRA:n potentiaalia ja yhdessä rakentaa kilpailukykyisen ja vahvan eurooppalaisen siruekosysteemin. -Aktiivinen viestintä Euroopan komission ja parlamentin kanssa on olennaista, kun olemme matkalla kohti Chips Act 2.0:aa, Roope Lehto painotti Barcelonan kokouksessa kansainväliselle medialle.



Pirkanmaan liiton maakuntahallitus päätti 22.9.2025 pidetyssä kokouksessaan hakea Pirkanmaan liitolle Euroopan puolijohdealueiden allianssin (ESRA) varapuheenjohtajuutta vuodelle 2026 ja puheenjohtajuutta vuodelle 2027. Ensi vuonna ESRA:n puheenjohtaja on Katalonia Espanjasta.

Pirkanmaa yksi ESRA:n perustaja-alueista

Euroopan puolijohdealueiden allianssi (ESRA) perustettiin virallisesti syyskuussa 2023. Pirkanmaa on yksi 23 perustaja-alueesta ja Pirkanmaan liitto yksi perustamisasiakirjan allekirjoittajista.

Saksin osavaltion talous-, työ-, energia- ja ilmastoministeri Dirk Panter, Pirkanmaan maakuntahallituksen puheenjohtaja Roope Lehto ja Baijerin osavaltion talousministeriön valtiosihteeri Tobias Gotthardt Barcelonan kokouksessa. Petri Räsänen, Business Tampere

Suomesta muita jäseniä ovat Uusimaa ja Pohjois-Pohjanmaa. Käytännön työtä ESRA:ssa on hoitanut Business Tampere ja sen siruohjelma yhteistyössä Tampereen kaupungin, Pirkanmaan liiton ja näiden yhteisen EU-toimiston kanssa.

Pirkanmaan EU-toimiston johtaja Harri Airaksinen on huomannut reilu kuukausi sitten tehdyn valinnan ESRA:n puheenjohtajistoon lisänneen yhteydenottoja jo nyt.



- Otamme tehtävän virallisesti vastaan nyt Barcelonan kokouksessa. Olemme jo nyt saaneet runsaasti yhteydenottoja ja kiinnostuksenilmaisuja niin julkisen kuin yksityisen sektorin toimijoilta. Ne koskevat yhteisiä vaikuttamistavoitteitamme ja kumppanuuksia esimerkiksi EU-konsortioihin, Airaksinen kertoo. - Odotamme innolla tulevaa kolmea vuotta voidaksemme parantaa tunnettuuttamme ja vaikuttaa kannaltamme tärkeään European Chips Act 2.0:n valmisteluun.

Business Tampereen siruteknologian ohjelmajohtajan Petri Räsäsen mukaan valinta ESRA:n puheenjohtajistoon on tunnustus Tampereen ja Pirkanmaan siruosaamiselle.

- Aktiivinen roolimme Suomen siruosaamiskeskuksen sekä EU-sirupilottilinjan ja -suunnittelualustan tekemisessä on tuonut laajaa luottamusta meitä kohtaan, Räsänen sanoo ja jatkaa: - Odotamme, että voimme vaikuttaa ESRA:n kautta merkittävästi EU:n uudistuvaan sirusäädökseen Suomen tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteemme on, että puheenjohtajuus parantaa mahdollisuuksia uusiin siruinvestointeihin osana Tampereen siruohjelman jatkoa.

ESRA edistää Tampereen ja Pirkanmaan sirutavoitteita

Allianssin turvaa sirukehityksen resursseja, vahvistaa paikallista ja alueellista näkökulmaa EU:n sirupolitiikan kehittämisessä sekä lisää alueiden välinen yhteistyötä EU:ssa ja globaalisti. ESRA:lle on muodostunut rooli EU-instituutioiden alueiden näkemyksiä edustavana kumppanina. Perustajajäsenyys on vahvistanut Pirkanmaan profiilia ja houkuttelevuutta yhteistyö- ja hankekumppanina.

ESRA:n toimintaa johtaa ja siitä vastaa operatiivisesti puheenjohtajisto, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa, joista toinen on edeltävä ja toinen seuraava puheenjohtaja. Käytännön toimintoja ovat asiantuntijaryhmien kokoukset, vuoropuhelun käyminen ja näkyvyyden edistäminen sekä EU-tason tapahtumat Brysselissä ja puheenjohtaja-alueella.