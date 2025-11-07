Samsung Electronics on saanut päätökseen ilmastointialan yrityksen FläktGroupin yritysoston

Herne, Saksa – 6. marraskuuta 2025 – Samsung Electronics ilmoitti tänään, että se on saanut päätökseen Euroopan suurimman ilmanvaihtoyrityksen, FläktGroupin, yritysoston.

Yrityskaupan myötä Samsung aikoo hyödyntää FläktGroupin tuotanto- ja myyntiyksiköitä laajentaakseen tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä vahvistaakseen toimitusketjuaan. Tavoitteena on myös asteittain integroida tuotteita ja palveluita synergiaetujen maksimoimiseksi. FläktGroupin tytäryhtiöt liittyvät osaksi Samsung Electronicsia, mukaan lukien Woods Air Movement, joka tarjoaa ilmanvaihto- ja paloturvallisuusjärjestelmiä, SEMCO, joka on erikoistunut ilmankäsittely- ja ilmavirtausratkaisuihin, sekä SE-Elektronic, joka toimittaa räätälöityjä ja edistyneitä automaatiojärjestelmiä. FläktGroupin nimi, johto, henkilöstö ja toimitilat säilyvät ennallaan, ja yhtiö jatkaa toimintaansa itsenäisenä tytäryhtiönä säilyttäen teknologisen osaamisensa ja vahvan brändinsä.

”Tämä on Samsungille strateginen askel kohti johtavaa asemaa maailmanlaajuisilla ilmanvaihto- ja datakeskusmarkkinoilla,” sanoi TM Roh, Samsung Electronicsin Device eXperience (DX) -divisioonan presidentti ja vt. johtaja. ”Yhdistämällä FläktGroupin teknologisen osaamisen Samsungin tekoälyalustoihin voimme asettaa alalle uuden standardin ja tarjota asiakkaillemme entistä innovatiivisempia ratkaisuja.”

Tämän yritysoston myötä Samsung aikoo kehittää ilmanvaihdon liiketoimintaansa strategisesti uutena kasvun moottorina DX-divisioonassaan. Yhtiö jatkaa investointeja kaupallisiin ilmanvaihdon ratkaisuihin ja laajentaa toimintaansa nopeasti kasvaville aloille, kuten tekoälypohjaisiin datakeskuksiin.

Mittaluokaltaan suurten ilmastointijärjestelmien kasvaessa Koreassa, Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa – mukaan lukien suuret teollisuuslaitokset, liikerakennukset, laivanrakennus, sairaalat ja lääketeollisuuden tilat – yhtiö pyrkii vahvistamaan toimitusketjuaan jokaisella alueella ja parantamaan palveluvalmiuksiaan. Lisäksi Samsung perusti viime vuonna yhteisyrityksen Lennoxin kanssa vahvistaakseen asemaansa Pohjois-Amerikan markkinoilla, ja odottaa FläktGroupin yritysoston edelleen vahvistavan sen asemaa laajentuneen ilmanvaihto-osaamisen myötä..

Integroimalla FläktGroupin edistyneet ilmanvaihdon ohjausjärjestelmät Samsungin rakennusten hallinta-alustoihin – kuten SmartThings Pro ja b.IoT – Samsung aikoo tutkia uusia mahdollisuuksia smart building -ratkaisujen ja energiatehokkuuden kehittämiseksi.

“Liittyminen Samsungiin vauhdittaa FläktGroupin maailmanlaajuista kasvua ja edistää teknologista kehitystä,” kommentoi FläktGroupin toimitusjohtaja Trevor Young. “Yhtiöidemme välinen synergia merkitsee merkittävää käännekohtaa tulevaisuuden ilmanvaihtoratkaisujen kehittämisessä.”

Yli vuosisadan historian ja teknisen osaamisen ansiosta FläktGroup toimittaa keskitettyjä ilmastointi- ja tarkkuusjäähdytysratkaisuja useille toimialoille maailmanlaajuisesti. Yhtiöllä on yli 10 tuotantolaitosta, jotka valmistavat keskeisiä ilmanvaihdon tuotteita, sekä laaja myynti- ja palveluverkosto Euroopassa, Amerikassa, Lähi-idässä ja Aasiassa.

Näiden vahvuuksien ansiosta yhtiö on ollut mukana Stargate-projektissa ja tehnyt yhteistyötä useiden suurten hyperscale-asiakkaiden kanssa. Se on kehittänyt ja toimittanut räätälöityjä ratkaisuja erityisesti datakeskusteollisuuden ja nopeasti kasvavan tekoälysektorin tarpeisiin. Lisäksi FläktGroup on perustanut Pohjois-Amerikkaan oman datakeskustiimin vastaamaan kasvavaan kysyntään Yhdysvalloissa sekä investoinut Singaporessa toimivaan globaaliin asiakastiimiin, joka tukee avainasiakkaita ja varmistaa läheisen yhteistyön sekä sujuvan liiketoiminnan.