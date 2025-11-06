Rengon terveysaseman palvelut siirtyvät muihin toimipisteisiin joulukuussa
Muutos perustuu aluevaltuuston keväällä 2024 tekemään palveluverkkopäätökseen.
Palvelut siirtyvät vaiheittain joulukuun alussa, kuitenkin viimeistään 15. joulukuuta alkavalla viikolla.
- Terveysaseman lääkärin ja hoitajan palvelut siirtyvät Jukolan terveysasemalle.
- Kuntoutuspalvelut (esimerkiksi fysioterapia) siirtyvät muille terveysasemille.
- Suun terveydenhuolto (suuhygienistin vastaanotto) siirtyy Viipurintien terveysasemalle.
- Neuvola siirtyy kouluterveydenhuollon tiloihin, Rengon koululle (Urheilutie 2, sisäänkäynti Urheilutien puolelta ensimmäinen ovi vasemmalla).
- Laboratoriopalvelut järjestetään muissa Fimlabin toimipisteissä. Valitse lähin tai sinulle sopivin toimipiste aikaa varatessasi.
Hoidontarpeen arvioinnin jälkeen sinulle varataan vastaanottoaika toimipisteeseen, jossa on vapaita aikoja – tämä voi olla myös muu kuin yllä mainittu toimipiste.
Näin asioit jatkossa
Kiireettömän hoidon ajanvaraus ja neuvonta on numerossa 03 629 6627 maanantaista perjantaihin klo 10-14. Soita sinne, jos kysymyksesi tai asiasi on uusi tai et ole aiemmin asioinut perusterveydenhuollossa.
Jos sinulla taas on jo olemassa oleva hoitosuhde, ota yhteys omaan tiimiisi. Rengon terveysaseman tiiminumero säilyy. Yhteystiedot löydät Kiireellinen hoito terveysasemilla - Oma Häme
Voit hoitaa terveysasioitasi myös Oma Häme -mobiilisovelluksen kautta tai kirjautua sairaanhoitaja-chatiin verkkosivujemme kautta. Chat on avoinna ma–pe klo 8–20. Lisätietoa chat-palveluista
Jos tarvitset kiireellistä hoitoa, soita kiireellisen hoidon ensilinjaan, Päivystysapu 116 117. Numero on avoinna ympäri vuorokauden.
Neuvolaan saat yhteyden soittamalla Äitiys- ja lastenneuvolan Ensilinjaan 03 629 6200. Voit myös asioida neuvola-chatin kautta. Molemmat ovat avoinna ma, ke ja to klo 08–15, ti ja pe klo 08–12.
Kuntoutusasioissa pääset alkuun soittamalla kuntoutuksen Ensilinjaan 03 629 6680 arkisin klo 8-14.
Kiireetön suun terveydenhuollon ajanvaraus toimii numerossa 03 629 6301 ma-pe klo 08–15.
Miksi muutos tehdään?
Muutos perustuu aluevaltuuston keväällä 2024 tekemään palveluverkkopäätökseen. Silloin päätettiin, että Oma Häme tarjoaa sosiaali- ja terveyspalveluja laajasti kolmessa palvelukeskuksessa Forssassa, Hämeenlinnassa ja Riihimäellä. Näiden lisäksi perustetaan yhdeksän palvelupistettä, joista kolme sijaitsee Hämeenlinnassa: Hauholla, Kalvolassa ja Lammilla. Muutoksia tarvitaan, jotta yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut pystytään turvaamaan nykyisellä rahoituksella.
Joulukuussa tehtävä Rengon palveluiden uudelleenjärjestely on väliaikainen. Hämeenlinnassa sote-palveluja järjestetään uudelleen vielä lähivuosina. Kun Assi-sairaalan toiminta alkaa keväällä 2026, vanhasta keskussairaalasta vapautuu tilaa uusille palveluille. Muutot tapahtuvat vaiheittain sitä mukaa, kun tiloja vapautuu ja ne saadaan korjattua tarpeiden mukaan.
