JOS AJAT - OTAT ALKOHOLITONTA - kampanja tehostaa nollatoleranssia.

7.11.2025

Jos ajat - otat alkoholitonta kampanja tuo vahvasti esiin alkoholittomat tuotteet FHRA - tapahtumissa.
Kopparberg Finland Oy Ab hyökkää rattijuoppoutta vastaan vahvalla ”Jos ajat - otat alkoholitonta” kampanjalla vuonna 2026. 

Kampanjan pääyhteistyökumppani on FHRA (Finnish Hot Rod Association), jonka lukuisissa tapahtumissa tullaan näkemään kampanjan pisteitä, sisältäen alkoholittomien tuotteiden esittelyn lisäksi tietoiskuja ja valistusta.

Kampanjapisteitä tullaan näkemään pääsiäisen ykköstapahtuma Original American Car Show ACS26'ssa Helsingin Messukeskuksessa, sekä keväästä syksyyn Helsinki-Malmilla FHRA Cruising Pre-Party -kulttuuritapahtumissa, räjähtävissä Kiihdytysajon Drag Racing Series 2026 -osakilpailuissa ja jokaisen Street Drags -katupäivissä. FHRA puolestaan tuo kampanjaa esiin muillakin keinoin omassa toiminnassaan.

FHRA yhteistyön lisäksi Kopparberg pyrkii jalkauttamaan kampanjan myös muihin tapahtumiin sekä mukaan lähtevien jälleenmyyjien markkinointiin.

”Vaikka rattijuopumusten määrä on laskenut kuluneiden vuosien aikana, niin erityisen huolettava asia on nuorten kuljettajien osuus (1/3) henkilövahinkoihin johtaneissa rattijuopumusonnettumuuksissa, vaikka heidän osuus rattijuopumuksista on kymmenyksen luokkaa, sanoo Kopparbergin myynti- ja markkinointijohtaja Martin Wetzer ja lisää, että alkoholittomien juomien suosio on noussut jo useita vuosia ja yritys haluaakin osaltaan tehdä alkoholittomuudesta entistäkin hyväksyttävämpää suomalaisessa kulttuurissa, vaikka myös alkoholipitoisetkin juomat yrityksen maahantuonnissa jatkavatkin. Kohtuus mukana kaikessa, mutta liikenteessä nollatoleranssi - alkoholiton juoma on jokaisen kuljettajan vastuullinen valinta, päättää Wetzer”.

”Tuleva yhteistyö Kopparbergin kanssa sopii mainiosti siihen sanomaan ja nollatoleranssiin jota myös vastuullisena tapahtumanjärjestäjänä noudatamme. Haluamme rohkaista nuoria etsimään tekemistä, jossa omat kädet, luovuus ja yhteisön tuki ovat keskiössä, - ilman alkoholia.

Kampanjan myötä haluamme kannustaa kaikkia päihteettömään elämäntapaan, ja tarjota vaihtoehdon moottoriharrastuksen ja yhteisöllisyyden parissa – nyt myös alkoholittomien juomien muodossa. Odotamme innolla tulevaa tapahtumakautta ja yhteistyötä jonka myötä teemme nykypäivän moottoriurheilusta ja ajoneuvoharrastuksesta entistä hyväksyttävämpää, FHRA Marketing Oy:n toimitusjohtaja Anssi Pinola kertoo”.

Kampanjan löydät myös osoitteesta www.alkoholitonta.fi sekä Instagramista @alkoholitonta.fi

Jos ajat - otat alkoholitonta kampanja tuo vahvasti esiin alkoholittomat tuotteet FHRA - tapahtumissa.
Heavy Events Oy - elintarvikkeiden, juomien ja dopingvapaan urheilun moniottelija.

Tiedotamme snacks- ja juomagenren tuotteista sekä dopingvalvonnan alaisista voimailulajeista ja tarvittaessa paljosta muustakin.

