Attendo

Attendo vahvistaa ikäihmisten palveluitaan Pohjanmaalla: Hoivakoti Toiska siirtyy Pihlajalinnalta osaksi Attendoa

7.11.2025 11:00:00 EET | Attendo | Tiedote

Jaa

Attendon ikäihmisten palvelut Pohjanmaalla vahvistuvat, kun Pihlajalinnan omistama hoivakoti Toiska siirtyy Attendolle liikkeenluovutuksella. Muutos tulee voimaan arviolta 30.11.2025.

Ikäihmisten ympärivuorokautinen hoivakoti Toiska Laihiassa siirtyy Pihlajalinnan omistuksesta Attendolle. Toiminta nykyisessä hoivakodissa päättyy. Hoivakoti Toiskan työntekijät siirtyvät Attendo-konsernin palvelukseen osaksi Attendo Kaarlentupaa. Attendolla on mahdollisuus tarjota asukkaille koti samasta Attendo-kodista. 

"Toivotan kaikki uudet työntekijät lämpimästi tervetulleiksi Attendolle. Jokainen meille tuleva uusi työntekijä rikastuttaa työyhteisöämme omalla osaamisellaan ja vahvuuksillaan. Yhdessä teemme todeksi sen, mikä meille on kaikkein tärkeintä: olemme ennen kaikkea koti. Koti, jossa jokainen asukas voi elää omannäköistään ja täyttä elämää", sanoo Attendon aluejohtaja Heidi Noukka.   

Lisätietoja:

Heidi Noukka, aluejohtaja, Attendo  

Puh. 041 731 8679 

heidi.noukka@attendo.fi 

Avainsanat

Attendo

Attendo – Tulevaisuuden hoivan suunnannäyttäjä

Attendo on Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja. Tehtävämme on vahvistaa ihmistä niin, että jokainen, joka meillä asuu, saa elää omannäköistään täyttä elämää. Tarjoamme hoivaa ja asumispalveluita ikäihmisille, kehitysvammaisille, vammautuneille, päihde- ja mielenterveyskuntoutujille sekä terapian tarpeessa oleville. Asukkaillemme olemme ennen kaikkea koti, sidosryhmillemme kumppani ja yhteiskunnassa vahva muutosvoima. Yli 18 000 työntekijäämme palvelee yli 400 toimipisteessä ympäri Suomen. Lue lisää: www.attendo.fi

Vahvistamme ihmistä. Katsomme eteenpäin. Ratkaisemme yhdessä.   
Me olemme Attendo.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Attendo

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye