Attendo vahvistaa ikäihmisten palveluitaan Pohjanmaalla: Hoivakoti Toiska siirtyy Pihlajalinnalta osaksi Attendoa
Attendon ikäihmisten palvelut Pohjanmaalla vahvistuvat, kun Pihlajalinnan omistama hoivakoti Toiska siirtyy Attendolle liikkeenluovutuksella. Muutos tulee voimaan arviolta 30.11.2025.
Ikäihmisten ympärivuorokautinen hoivakoti Toiska Laihiassa siirtyy Pihlajalinnan omistuksesta Attendolle. Toiminta nykyisessä hoivakodissa päättyy. Hoivakoti Toiskan työntekijät siirtyvät Attendo-konsernin palvelukseen osaksi Attendo Kaarlentupaa. Attendolla on mahdollisuus tarjota asukkaille koti samasta Attendo-kodista.
"Toivotan kaikki uudet työntekijät lämpimästi tervetulleiksi Attendolle. Jokainen meille tuleva uusi työntekijä rikastuttaa työyhteisöämme omalla osaamisellaan ja vahvuuksillaan. Yhdessä teemme todeksi sen, mikä meille on kaikkein tärkeintä: olemme ennen kaikkea koti. Koti, jossa jokainen asukas voi elää omannäköistään ja täyttä elämää", sanoo Attendon aluejohtaja Heidi Noukka.
Lisätietoja:
Heidi Noukka, aluejohtaja, Attendo
Puh. 041 731 8679
Avainsanat
Attendo – Tulevaisuuden hoivan suunnannäyttäjä
Attendo on Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja. Tehtävämme on vahvistaa ihmistä niin, että jokainen, joka meillä asuu, saa elää omannäköistään täyttä elämää. Tarjoamme hoivaa ja asumispalveluita ikäihmisille, kehitysvammaisille, vammautuneille, päihde- ja mielenterveyskuntoutujille sekä terapian tarpeessa oleville. Asukkaillemme olemme ennen kaikkea koti, sidosryhmillemme kumppani ja yhteiskunnassa vahva muutosvoima. Yli 18 000 työntekijäämme palvelee yli 400 toimipisteessä ympäri Suomen. Lue lisää: www.attendo.fi
Vahvistamme ihmistä. Katsomme eteenpäin. Ratkaisemme yhdessä.
Me olemme Attendo.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Attendo
Jyväskylän Mattilanpeltoon rakentuu uusi Attendo-koti ikäihmisille30.10.2025 10:18:00 EET | Tiedote
Jyväskylässä Mattilanpellon kaupunginosassa on alkanut lokakuussa uuden Attendo-kodin rakentaminen. 60-paikkainen hoivakoti valmistuu Keljonkadulle suunnitelmien mukaan loppuvuodesta 2026.
Attendo myy lastensuojelupalvelunsa Validialle27.10.2025 12:00:52 EET | Tiedote
Attendo luopuu lastensuojelupalveluistaan ja myy tämän osan liiketoiminnastaan vammaispalveluiden asiantuntijayritys Validialle. Kauppa koskee lastensuojelukoteja ja lastensuojelun perhehoidon palveluita. Sopimus yrityskaupasta allekirjoitettiin 27.10.2025 ja se tulee voimaan 31.10.2025.
Attendo Suomen vuoden 2025 kolmannen vuosineljänneksen tulos: positiivinen kehitys jatkui24.10.2025 09:01:39 EEST | Tiedote
Attendo-konserni on julkaissut tänään 24. lokakuuta vuoden 2025 kolmannen vuosineljänneksen (Q3) tuloksen. Tämä on kooste Attendo Suomen osuudesta konsernin pörssitiedotteesta, joka löytyy osoitteesta: www.attendo.com/en/
Attendo vahvistaa ikäihmisten palveluitaan Hämeenlinnassa: Ikipihlaja Maria siirtyy Pihlajalinnalta osaksi Attendoa22.10.2025 11:00:00 EEST | Tiedote
Attendon ikäihmisten palvelut Kanta-Hämeessä vahvistuvat, kun Pihlajalinnan omistama hoivakoti Ikipihlaja Maria siirtyy Attendolle liikkeenluovutuksella. Muutos tulee voimaan arviolta 31.10.2025.
Attendo vahvistaa ikäihmisten palveluitaan Jämsässä: Ikipihlaja Johanna siirtyy Pihlajalinnalta osaksi Attendoa8.10.2025 11:00:00 EEST | Tiedote
Attendon ikäihmisten palvelut Keski-Suomessa vahvistuvat, kun Pihlajalinnan omistama hoivakoti Ikipihlaja Johanna siirtyy Attendolle liikkeenluovutuksella. Muutos tulee voimaan arviolta 31.10.2025.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme