Teiden talvihoito pyrkii minimoimaan talven tuomat yllätykset – Kaakkois-Suomen hoitourakoitsijoilla on alkanut talvipäivystys

Teiden talvihoitoon kuuluu muun muassa liukkaudentorjunta, lumenauraus, tienpintojen tasaaminen, lumivallien poisto ja liikennemerkkien puhdistaminen.

Väylävirasto ohjeistaa ELY-keskuksia

Väylävirastolta tulee ELY-keskuksille toimintaohjeet teiden hoitoon, minkä mukaan tuottajavirasto ELY-keskus toimii. ELY esimerkiksi kilpailuttaa maanteiden hoitourakan urakkasopimukset ja valvoo niitä. Maantiet on jaettu liikennemäärien ja liikenteellisen merkityksen mukaan talvihoitoluokkiin, jotka määrittelevät, missä kunnossa tien on oltava ja kuinka nopeasti hoitotoimenpiteet on aloitettava.

Talvihoidon taso on siis erilainen eri hoitoluokan teillä, mutta saman luokan tiet hoidetaan koko maassa saman tasoisesti. Mitä enemmän tiellä on liikennettä ja mitä korkeammat nopeudet, sillä on, sitä korkeammassa hoitoluokassa se on.

Talvipäivystys alkanut Kaakkois-Suomessa

Kaakon alueen hoitourakoitsijoilla on alkanut talvihoitopäivystys 1.10.2025. Päivystys tarkoittaa sitä, että yksi työnjohtaja on koko ajan tavoitettavissa kellon ympäri ja aliurakoitsijoilla on valmius lähteä tien päälle mihin aikaan tahansa.

Eteläisellä hankinta-alueella on neljätoista maanteiden hoitourakkaa, joista neljä sijoittuu Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja kymmenen Uudenmaan ELY-keskuksen toiminta-alueelle. Jokaisesta hoitourakasta vastaa ELY-keskuksessa erikseen nimetty maanteiden hoidon projektipäällikkö. Kotkan maanteiden hoitourakka kilpailutettiin aiemmin tänä vuonna ja kilpailutuksen voitti YIT Suomi Oy. Sama pääurakoitsija on toiminut urakka-alueella myös aiempina vuosina. Urakka on kestoltaan 5 vuotta.

Talvihoitokausi on jo alkanut liukkauden torjunnalla eli pääteiden suolauksella

Vilkasliikenteisillä teillä lunta sallitaan lumisateen aikana korkeintaan muutama sentti. Muutaman kerran talvessa toistuvissa lumimyräköissä työtä tehdään myös lisäkalustolla ja lunta voi silloin olla ajoittain haitaksi saakka.



Aiempina vuosina Kaakkois-Suomessa talvet ovat olleet viime vuosina hyvin vaihtelevia. Haastavin talviolosuhde on lämpötilan sahaaminen plusasteiden ja pakkasen välillä. Tällöin päällysteiden pintakunto on koetuksella. Myös kävelijöiden ja pyöräilijöiden on oltava tarkkana erityisesti vaativissa sääolosuhteissa, kuten esimerkiksi alijäähtyneen vesisateen aikana.