Laura Malmivaara esiintyy Vaasan kaupunginorkesterin kanssa
Näyttelijä, kirjailija ja laulaja Laura Malmivaara esiintyy LittFest-kirjallisuusfestivaalilla yhdessä säveltäjä, sovittaja ja vibrafonisti Arttu Takalon sekä Vaasan kaupunginorkesterin kanssa kaupungintalon lavalla.
Perjantai-illassa 14.11. klo 18 kuullaan otteita Malmivaaran viime vuonna ilmestyneestä autofiktiivisesta romaanista Iltatähti, joka kertoo keski-ikäisen naisen matkasta kirjallisuusfestivaalille tyttäriensä kanssa. Tekstien rinnalla soivat Takalon sävellykset.
Malmivaara tunnetaan lukuisista elokuva- ja televisiorooleistaan sekä monipuolisesta taiteellisesta urastaan kirjailijana, valokuvaajana ja laulajana. Takalo puolestaan on Sibelius-Akatemiasta valmistunut säveltäjä ja vibrafonisti, joka on julkaissut yksitoista sooloalbumia ja esiintynyt solistina muun muassa Radion sinfoniaorkesterin ja Helsingin kaupunginorkesterin kanssa.
Kahden artistin yhteistyönä on syntynyt tarinallinen konsertti, jossa sanat ja sävelet nivoutuvat yhteen poikkeuksellisella tavalla.
Opiskelijoiden etuviikon kunniaksi kaksikon voi nähdä myös Vaasan yliopiston Mathilda-ravintolassa konserttia edeltävänä päivänä torstaina 13.11. klo 15 alkaen. Kaupunginorkesterin tarjoamassa maksuttomassa tilaisuudessa Malmivaara juttelee opiskelijoiden kanssa sekä esittää otteita Iltatähdestä.
Yhteyshenkilöt
Mia Huhta
Intendentti
+35840 524 8877
mia.huhta@vaasa.fi
