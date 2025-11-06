HONOR julkisti MagicOS 10:n, joka tuo tuntuvia parannuksia arkeen
Helsinki, 7. marraskuuta 2025 – Globaali teknologiabrändi HONOR on julkistanut lisätietoja MagicOS 10 -käyttöjärjestelmästään ja ilmoittanut merkittävästä järjestelmäpäivityksestä, joka tarjoaa entistä sujuvamman, älykkäämmän ja turvallisemman käyttökokemuksen kaikissa HONOR-laitteissa. HONORin ihmiskeskeiseen suunnittelufilosofiaan perustuva MagicOS 10 tarjoaa käytännön hyötyjä arjessa, kuten kevyempi suorituskyky pienemmällä virrankulutuksella, saumaton laitteiden välinen yhdistettävyys, älykkäät viestintätyökalut, monipuolisemmat mukautusmahdollisuudet sekä tehostettu suoja manipuloitua mediasisältöä vastaan.
MagicOS 10 on optimoitu toimimaan nopeammin ja sulavammin pienemmällä virrankulutuksella. Päivitys parantaa myös HONOR Seamless Smart Connectivity -ominaisuutta, joka helpottaa sisällön jakamista laitteiden välillä. HONOR-laitteiden välisen yhdistämisen lisäksi käyttäjät voivat nyt yhdistää laitteensa myös iPhoneen suoraviivaista tiedostojen jakamista varten.
Merkittävän parannuksen viestintäominaisuuksiin tarjoaa AI Call Translation -toiminto, joka mahdollistaa reaaliaikaisen kääntämisen puhelun aikana, jolloin keskustelut voivat jatkua luonnollisesti eri kielten välillä. Magic Capsule tarjoaa nyt älykkäitä oikoteitä useammissa sovelluksissa ja ehdottaa tarvittavia toimintoja, kuten ajastimen käynnistämistä, äänimuistion tallentamista tai muistutuksen luomista, juuri oikealla hetkellä. Käyttäjät voivat myös personoida laitteitaan entistä laajemmin mukauttamisvaihtoehdoilla, jotka säätävät järjestelmän ulkoasua ja tuntumaa omien mieltymysten mukaan.
MagicOS 10 esittelee myös matkapahoinvointia helpottavan Motion Sickness Relief -ominaisuuden, joka aktivoituu automaattisesti matkan aikana ja tekee laitteen käytöstä miellyttävämpää liikkeellä ollessa. Turvallisuutta parantava AI Deepfake Detection -toiminto hyödyntää älykästä analyysiä tunnistaakseen mahdollisesti manipuloidun mediasisällön ja suojatakseen käyttäjiä esimerkiksi videokokouksissa tai sisältöä jaettaessa. Myös äänenlaatu paranee, sillä MagicOS 10 tukee nyt korkean resoluution Bluetooth-formaatteja – yhteensopivien kuulokkeiden kanssa ääni on täyteläisempi ja yksityiskohtaisempi.
Saatavuus
Magic7 Pro -käyttäjät voivat päivittää MagicOS 10 -käyttöjärjestelmään marraskuun puolivälistä alkaen. Magic V5-, HONOR 400- ja HONOR 400 Pro -käyttäjät saavat päivityksen joulukuun aikana. Päivitysaikataulu vaihtelee operaattorikohtaisesti. Päivityksen ajoitus ja tuetut mallit voivat vaihdella markkina-alueittain. Käyttäjät voivat tarkistaa saatavuuden laitteellaan kohdasta Asetukset > Järjestelmä ja päivitykset > Ohjelmistopäivitys.
Lisätiedot:
Pekko Honkasalo
PR Manager, HONOR Suomi
pekkohonkasalo@honor.com
HONOR on johtava maailmanlaajuinen tekoälylaite- ja -ekosysteemiyritys. Olemme sitoutuneet mullistamaan ihmisten ja laitteiden välisen vuorovaikutuksen yhdistääksemme tekoälyekosysteemin kaikkiin kuluttajiin agenttitekoälyn aikakaudella ja tulevaisuudessa. Pyrimme ylittämään teollisuuden rajat avoimen ja saumattoman yhteistyön avulla luodaksemme arvoa jakavan ekosysteemin yhdessä alan kumppaneiden kanssa. Innovatiiviseen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa tekoälypuhelimet, tietokoneet, tabletit ja puettavat älylaitteet. Tavoitteenamme on antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuus hyödyntää uutta älykästä maailmaa.
Pekko Honkasalo
PR Manager, HONOR Suomi
pekkohonkasalo@honor.com
