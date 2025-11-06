Hyvinvointisuunnitelma 2026–2029: Varsinais-Suomessa tarvetta omalle Pohjois-Karjala -projektille
Varsinaissuomalaisten elintavat ovat hälyttävän huonot muuhun maahan verrattuna. Tämä käy ilmi viimeaikaisista kansallisista selvityksistä. Elintapasairaudet kuormittavat terveydenhuoltoa ja niiden ehkäisyyn tarvitaan entistä voimakkaampia toimia. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen uusi hyvinvointisuunnitelma tarjoaa konkreettisia toimenpiteitä toteutettavaksi yhdessä kuntien ja järjestöjen kanssa.
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen uusi hyvinvointisuunnitelma vuosille 2026–2029 on valmistunut. Suunnitelma sisältää tavoitteet ja toimenpiteet alueen väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä sosiaalisten ongelmien vähentämiseksi tulevina vuosina. Hyvinvointisuunnitelma on laadittu laajassa yhteistyössä Varsinais-Suomen kuntien, järjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa.
Noin 60 prosenttia sairastumisista johtuu elintavoista. Väestön terveyden lisäämiseksi ja terveydenhuollon hoitotaakan keventämiseksi kehitys pitää saada käännettyä parempaan suuntaan.
– Tilanne on sanalla sanoen heikko. Varsinais-Suomeen tarvittaisiin oma Pohjois-Karjala -projekti, jossa tilannetta lähdetään määrätietoisesti muuttamaan sairauksien hoidosta niiden ennaltaehkäisyyn, sanoo johtava asiantuntija Karoliina Luukkainen Varhan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksiköstä.
Elintavoilla on yhteyksiä myös moniin muihin ongelmiin kuten mielenterveysongelmiin.
– Valitettavasti me näemme, että terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin osalta monet tilastot menevät huonompaan suuntaan. Sairastavuus, mielenterveyden ongelmat, sosiaaliset ongelmat ja lähisuhdeväkivalta lisääntyy. Kun ongelmat läpileikkaavat kaikkia ikäryhmiä ja yhteiskunnan tasoja, niiden ratkaisemiseen tarvitaan yhteistyötä yli organisaatiorajojen, Luukkainen jatkaa.
Hyvinvointisuunnitelmaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa
Kunnat ja järjestöt ovat keskeisiä hyvinvoinnin ja terveyden edistäjiä hyvinvointialueen rinnalla. Esimerkiksi kaupunkien tehtävänä on tarjota puitteet turvalliseen ja viihtyisään toimintaympäristöön, joka tukee asukkaiden aktiivisuutta, yhteisöllisyyttä ja oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.
Raision kaupungin hyvinvointikoordinaattori Heidi Suominen nostaa tärkeäksi yhteistyön muodoksi yhteiset väestökyselyt ja yhteisen väestöviestinnän. Kunnissa myös pilotoidaan käytännön tasolla erilaisia kehityshankkeita, jotka tähtäävät uusiin, eri ikäisiä asukkaita huomioiviin toimintamalleihin.
– Kaupunkilaisten osallisuuden ja osallistamisen vahvistaminen on tärkeää. Kuullaan ja aidosti kuunnellaan tarpeita ja kehitetään yhdessä asioita tilanteen edistämiseksi, hän sanoo.
Puheenjohtaja Veera Hälli Varsinais-Suomen 113 sote-järjestöjen neuvottelukunnasta iloitsee siitä, että hyvinvointisuunnitelman yhtenä tavoitteena on saada järjestöjen toiminta saumattomaksi osaksi hoitopolkuja ja palveluketjuja.
– Hyvinvointisuunnitelmassa otetaan kolmannella sektorilla toimivien ammattilaisten osaaminen ja potentiaali entistä paremmin huomioon osana ennaltaehkäisevien palvelujen järjestämistä sekä korjaavien toimien tukena, hän sanoo.
Syksyllä otettiin käyttöön uusi hyvinvointiopastaja. Kyseessä on verkkosivusto, josta varsinaissuomalainen löytää helposti alueen hyvinvointia edistävät palvelut. Hyvinvointiopastajasta löytyy niin järjestöjen, seurakuntien, kuntien kuin Varhankin palveluita.
Tutustu opastajaan: hyvinvointiopastaja.varha.fi
Lisätiedot Raision kaupungin ja järjestöjen osalta:
- Hyvinvointikoordinaattori Heidi Suominen, Raision kaupunki, p. 040 530 3752, heidi.suominen@raisio.fi
- Puheenjohtaja Veera Hälli, Varsinais-Suomen 113 sote-järjestöjen neuvottelukunta, p. 0400 752 611, veera.halli@salonsyty.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Karoliina LuukkainenJohtava asiantuntijaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 559 0152karoliina.luukkainen@varha.fi
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha
Missbrukarvårdens mångservicecentral, Toivo, öppnar i Tallbacken i Åbo. Inbjudan till media torsdagen den 13 november kl. 106.11.2025 14:19:36 EET | Pressinbjudan
De första som i november flyttar in i Toivo, den nya mångservicecentralen för missbrukarvård, är dagcentret och det tillfälliga boendet Etappi, hälsorådgivningen Milli samt tjänster inom socialt arbete vid mental- och missbrukarvården.
Päihdehuollon monipalvelukeskus Toivo avautuu Turun Mäntymäkeen. Kutsu medialle torstaina 13.11. klo 106.11.2025 14:19:36 EET | Kutsu
Päihdehuollon monipalvelukeskus Toivon uusiin tiloihin muuttavat marraskuussa ensimmäisenä Turun päiväkeskus ja tilapäismajoitus Etappi, terveysneuvontapiste Milli sekä mielenterveys- ja päihdetyön sosiaalityö.
I Varhas invånarråd fick man skratta och lära sig mycket nytt5.11.2025 15:58:54 EET | Pressmeddelande
Evelin Isoaho från Salo och Robin Hellström från Åbo deltog i Varhas första invånarråd. Båda överraskades av att upplevelsen inte bara var nyttig utan också rolig.
Varhan asukasraadissa sai nauraa ja oppia paljon uutta5.11.2025 15:58:54 EET | Tiedote
Salolainen Evelin Isoaho ja turkulainen Robin Hellström osallistuivat Varhan ensimmäiseen asukasraatiin. Molemmat yllättyivät siitä, että kokemus oli hyödyllisen lisäksi hauska.
Nästan 58 000 vaccinationstider bokade – influensa- och coronavaccinationerna är i full gång i Egentliga Finland5.11.2025 13:23:21 EET | Pressmeddelande
Nästan 58 000 vaccinationstider har redan bokats för influensa- och coronavaccinationer i Egentliga Finlands välfärdsområde. Vaccinationerna pågår inom hela Varha och alla som vill beräknas hinna vaccineras under den här vaccinationssäsongen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme