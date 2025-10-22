Kutsu toimittajakoulutukseen EU-päätöksenteosta 20.11.

Miten unionin päätöksenteko oikeasti toimii? Mitä suomalaisten toimittajien ja viestijöiden kannattaa seurata? Koulutuksemme myötä opit kaivamaan kansalaisia kiinnostavat näkökulmat, viestimään päätöksistä vaikuttavasti ja asettamaan kontekstit kohdalleen EU-uutisoinnissa. Saat myös asiantuntijoiden parhaat vinkit lähteisiin sekä tehokkaaseen tiedonhakuun.