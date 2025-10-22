Kutsu toimittajakoulutukseen EU-päätöksenteosta 20.11.
Miten unionin päätöksenteko oikeasti toimii? Mitä suomalaisten toimittajien ja viestijöiden kannattaa seurata? Koulutuksemme myötä opit kaivamaan kansalaisia kiinnostavat näkökulmat, viestimään päätöksistä vaikuttavasti ja asettamaan kontekstit kohdalleen EU-uutisoinnissa. Saat myös asiantuntijoiden parhaat vinkit lähteisiin sekä tehokkaaseen tiedonhakuun.
Tervetuloa Helsingin Seudun Journalistien, Suomen freelance-journalistien ja Euroopan parlamentin Suomen-toimiston maksuttomaan EU-koulutukseen journalisteille ja viestijöille. Tilaisuuden aiheena on EU-päätöksenteko sekä siitä raportoiminen ja viestiminen.
Koulutus EU-päätöksenteosta järjestetään torstaina 20.11. kello 15.30–18.00 ja tilaisuuteen voi osallistua sekä läsnä että etäyhteyksin:
- lähitilaisuus kello 15.30 alkaen Eurooppasalissa osoitteessa Malminkatu 16, Helsinki
- webinaari kello 16 alkaen, linkki lähetetään ilmoittautuneille
Teemaan johdattavat EU-parlamentin Suomen-toimiston päällikkö Jarmo Oikarinen, politiikan toimittaja Robert Sundman, EU-kirjeenvaihtajana työskennellyt oikeustoimittaja Mikko Gustafsson sekä viidennen kauden europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen. Koulutuksen juontaa vapaa toimittaja Maria Markus.
Lue lisää koulutuskokonaisuudesta ja ilmoittaudu HSJ:n verkkosivuilla:
Ilmoittauduthan viimeistään keskiviikkona 12.11.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Roosa PurhonenLehdistötiedottajaEuroopan parlamentin Suomen-toimistoPuh:0403510264roosa.purhonen@europarl.europa.eu
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto
Kestävyysraportointi ja yritysvastuu: Euroopan parlamentti äänestää kannastaan marraskuussa22.10.2025 15:14:29 EEST | Tiedote
EU-parlamentti äänestää 13.11. kannastaan yritysten raportointi- ja huolellisuusvelvoitteiden keventämiseen.
Andrzej Poczobut och Mzia Amaglobeli: vinnare av Sacharovpriset 202522.10.2025 13:52:50 EEST | Pressmeddelande
De två journalisterna som sitter fängslade i Belarus och Georgien vinner Sacharovpriset för tankefrihet 2025. Priset delas ut av Europaparlamentet den 16 december.
Vuoden 2025 Saharov-palkinnon saavat Andrzej Patšobut ja Mzia Amaglobeli22.10.2025 13:52:50 EEST | Tiedote
Vuoden 2025 mielipiteenvapauden Saharov-palkinto myönnetään vangituille toimittajille Valko-Venäjällä ja Georgiassa. Seremonia pidetään 16.12.
Venäläisen kaasun ja öljyn tuontikielto: Euroopan parlamentin kanta hyväksytty22.10.2025 13:38:30 EEST | Tiedote
Esitys kaasun ja öljyn tuontikiellosta on vastaus energiatoimitusten välineellistämiseen.
Daphne Caruana Galizias journalistpris 2025 går till en granskning av den ryska skuggflottan22.10.2025 12:13:57 EEST | Pressmeddelande
På tisdagen fick Follow the Money Daphne Caruana Galizias journalistpris för att ha avslöjat dolda finansiella nätverk som hjälper Ryssland att undgå sanktioner i oljehandeln.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme