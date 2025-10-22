Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto

Kutsu toimittajakoulutukseen EU-päätöksenteosta 20.11.

7.11.2025 11:41:15 EET | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote

Miten unionin päätöksenteko oikeasti toimii? Mitä suomalaisten toimittajien ja viestijöiden kannattaa seurata? Koulutuksemme myötä opit kaivamaan kansalaisia kiinnostavat näkökulmat, viestimään päätöksistä vaikuttavasti ja asettamaan kontekstit kohdalleen EU-uutisoinnissa. Saat myös asiantuntijoiden parhaat vinkit lähteisiin sekä tehokkaaseen tiedonhakuun.

Tervetuloa Helsingin Seudun Journalistien, Suomen freelance-journalistien ja Euroopan parlamentin Suomen-toimiston maksuttomaan EU-koulutukseen journalisteille ja viestijöille. Tilaisuuden aiheena on EU-päätöksenteko sekä siitä raportoiminen ja viestiminen.

Koulutus EU-päätöksenteosta järjestetään torstaina 20.11. kello 15.30–18.00 ja tilaisuuteen voi osallistua sekä läsnä että etäyhteyksin:

  • lähitilaisuus kello 15.30 alkaen Eurooppasalissa osoitteessa Malminkatu 16, Helsinki
  • webinaari kello 16 alkaen, linkki lähetetään ilmoittautuneille

Teemaan johdattavat EU-parlamentin Suomen-toimiston päällikkö Jarmo Oikarinen, politiikan toimittaja Robert Sundman, EU-kirjeenvaihtajana työskennellyt oikeustoimittaja Mikko Gustafsson sekä viidennen kauden europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen. Koulutuksen juontaa vapaa toimittaja Maria Markus

Lue lisää koulutuskokonaisuudesta ja ilmoittaudu HSJ:n verkkosivuilla:

Ilmoittauduthan viimeistään keskiviikkona 12.11.

