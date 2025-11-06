Keskuskauppakamari: Tilastot näyttävät viennin piristyneen syksyllä

Keskuskauppakamarin tilastot osoittavat, että vienti hiipui selkeästi kesän aikana lupaavan alkukevään jälkeen. Trumpin valtaantulo ja tullipolitiikan sekavuus aiheuttivat yrityksissä epävarmuutta, joka näkyi viennin hiipumisena. Elokuussa vientiin myönnettyjen alkuperätodistusten määrä oli peräti 12 prosenttia miinuksella. Vaikka tullisopu ei ollutkaan EU:lle erityisen hyvä, se oli kuitenkin paras esillä olleista vaihtoehdoista.

”Vuosi on ollut vaikea suomalaisille vientiyrityksille maailmankaupan loppukevään hiljentymisen vuoksi. Kesän jälkeen tilanne on kuitenkin osoittanut jonkinlaista rauhoittumista ja näyttää siltä, että tavaraviennin trendi on kääntynyt voimakkaaseen nousuun syksyn myötä”, Romakkaniemi sanoo.

Kauppakamarien syyskuussa tehdyn talouskyselyn tulokset tukevat näkemystä: yritysten suhdanneodotukset olivat kesän aikana heikentyneet keväästä, mutta ensi vuodelle odotukset ovat positiivisemmat.

”Vaikka viennin kasvu asiakirjatilastojen valossa ei ole vielä hurjaa, on suunta kuitenkin lupaava ja toivoa antava. Moni asia puhuu nyt kasvun puolesta ja hiljaisia signaaleja on näkyvissä. Nämä vientiasiakirjatilastot ovat yksi sellainen”, Romakkaniemi sanoo.

Euroopan unionin yleinen alkuperätodistus (Certificate of Origin) osoittaa ensisijaisesti tavaran alkuperän, jotta kohdemaassa voidaan toimia tullaus- tai kaupallisten määräysten mukaisesti. Alkuperätodistuksia myöntävät kaikki Suomen 19 kauppakamaria. Keskuskauppakamari vastaa alkuperätodistusjärjestelmästä ja sen kehittämisestä.