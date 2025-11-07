SDP:n Lauri Lyly: Suojaosat on palautettava

– Työn vastaanottamisen täytyy aina olla kannattavaa. Orpon hallituksen poistama suojaosa on aiheuttanut sen, että monella työnteko ei tuo euroakaan lisää käteen – päinvastoin. Tämä ei ole oikeudenmukaista eikä taloudellisesti järkevää, toteaa Lyly.

– Olemme SDP:ssä johdonmukaisesti esittäneet suojaosien palauttamista. Suojaosa tukee työnteon kannustimia ja ehkäisee syrjäytymistä. Jokainen tehty työtunti on myös hyvä kansantaloudelle, Lyly muistuttaa.

Työttömyysturvan suojaosan poistaminen ei ole lisännyt kokoaikatyöllistymistä, mutta vähentänyt osa-aikatyön tekemistä ja lisännyt toimeentulotuen tarvetta. Kaikilla ei ole myöskään mahdollisuutta tehdä kokoaikaista työtä, esimerkiksi osatyökyvyttömyyden johdosta.

– Hallituksen politiikka ei ole lisännyt työllisyyttä, se on tuonut epävarmuutta. Työttömien määrä kasvaa ja toimeentulotuen tarve lisääntyy. Samalla ihmisiltä viedään mahdollisuus ottaa vastaan osa-aikatyötä ilman pelkoa etuuksien menettämisestä, Lyly sanoo.

-Jokainen tehty työtunti lisää työntekijän osaamista ja madaltaa kynnystä päästä kokoaikaiseen työhön. Osa-aikatyöstä on helpompi työllistyä eteenpäin kuin työttömyydestä, Lyly sanoo.

Hallitus on leikannut rajusti asumistuesta ja poistanut ansiotulovähennyksen. Tämä on heikentänyt lähes 400 000 kotitalouden toimeentuloa ja lisännyt erityisesti lapsiperheiden ja pienituloisten ahdinkoa.

– Asumistuen suojaosan poisto rankaisee niitä, jotka yrittävät pysyä työelämässä etenkin suurten asumiskustannusten kaupungeissa. Ei voi olla niin, että pienetkin lisätulot pudottavat asumistukea heti. Suojaosa asumistukeen on palautettava, jotta työnteko on aidosti kannattavaa, Lyly päättää.