SDP:n Lauri Lyly: Suojaosat on palautettava
SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly pitää tärkeänä eduskuntaan tullutta kansalaisaloitetta, jossa vaaditaan suojaosan palauttamista työttömyyspäivärahaan ja asumistukeen. Suojaosan poistaminen on tehnyt osa-aikatyöstä ja keikkatyöstä kannattamatonta. Poistaminen on ajanut monet työttömät ja pienituloiset entistä tiukempaan taloudelliseen tilanteeseen, sanoo Lyly.
– Työn vastaanottamisen täytyy aina olla kannattavaa. Orpon hallituksen poistama suojaosa on aiheuttanut sen, että monella työnteko ei tuo euroakaan lisää käteen – päinvastoin. Tämä ei ole oikeudenmukaista eikä taloudellisesti järkevää, toteaa Lyly.
– Olemme SDP:ssä johdonmukaisesti esittäneet suojaosien palauttamista. Suojaosa tukee työnteon kannustimia ja ehkäisee syrjäytymistä. Jokainen tehty työtunti on myös hyvä kansantaloudelle, Lyly muistuttaa.
Työttömyysturvan suojaosan poistaminen ei ole lisännyt kokoaikatyöllistymistä, mutta vähentänyt osa-aikatyön tekemistä ja lisännyt toimeentulotuen tarvetta. Kaikilla ei ole myöskään mahdollisuutta tehdä kokoaikaista työtä, esimerkiksi osatyökyvyttömyyden johdosta.
– Hallituksen politiikka ei ole lisännyt työllisyyttä, se on tuonut epävarmuutta. Työttömien määrä kasvaa ja toimeentulotuen tarve lisääntyy. Samalla ihmisiltä viedään mahdollisuus ottaa vastaan osa-aikatyötä ilman pelkoa etuuksien menettämisestä, Lyly sanoo.
-Jokainen tehty työtunti lisää työntekijän osaamista ja madaltaa kynnystä päästä kokoaikaiseen työhön. Osa-aikatyöstä on helpompi työllistyä eteenpäin kuin työttömyydestä, Lyly sanoo.
Hallitus on leikannut rajusti asumistuesta ja poistanut ansiotulovähennyksen. Tämä on heikentänyt lähes 400 000 kotitalouden toimeentuloa ja lisännyt erityisesti lapsiperheiden ja pienituloisten ahdinkoa.
– Asumistuen suojaosan poisto rankaisee niitä, jotka yrittävät pysyä työelämässä etenkin suurten asumiskustannusten kaupungeissa. Ei voi olla niin, että pienetkin lisätulot pudottavat asumistukea heti. Suojaosa asumistukeen on palautettava, jotta työnteko on aidosti kannattavaa, Lyly päättää.
Yhteyshenkilöt
Lauri LylyKansanedustajaPuh:050 385 5744lauri.lyly@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Harakka ja Kumpula-Natri: Suomesta eettisen tekoälykehityksen edelläkävijä7.11.2025 10:21:25 EET | Tiedote
Suomella ja EU:lla on mahdollisuus olla eettisen ja ekologisen tekoälykehityksen edelläkävijä, sanovat SDP:n kansanedustajat Timo Harakka ja Miapetra Kumpula-Natri.
SDP:n Kim Berg: Pääministeri Orpo, ajaako kokoomus Suomen siirtymistä vakuutuspohjaiseen, yksityisen sektorin hallitsemaan terveydenhoitojärjestelmään?7.11.2025 10:13:25 EET | Tiedote
Eilisellä kyselytunnilla SDP nosti jälleen esille huolen ihmisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tilanteesta. Konkreettisia vastauksia hyvinvointialueiden auttamisesta ei kuitenkaan saatu. SDP:n eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Kim Berg penäsi hallitukselta ja erityisesti kokoomukselta varmistusta siitä, ettei tavoitteena ole siirtyminen vakuutuspohjaiseen, yksityisen sektorin hallitsemaan terveydenhoitojärjestelmään.
SDP:n Tytti Tuppurainen: Sääntöpohjaisen maailmanjärjestyksen vahvistaminen on Suomen etu5.11.2025 17:33:36 EET | Tiedote
Suomen on toimittava aktiivisesti sääntöpohjaisen maailmanjärjestyksen puolesta, sanoo SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.
SDP:n Suhonen: Perussuomalaiset unohtivat omat sanansa irtisanomisturvasta5.11.2025 16:14:18 EET | Tiedote
Perussuomalaisten kansanedustaja Miko Bergbom ehti jo suitsuttamaan, kuinka yksi SDP:n kansanedustaja ymmärtäisi irtisanomislain heikentämisen. Sen sijaan perussuomalaisten riveissä kukaan ei tunnu olevan kartalla siitä, mitä ovat päättämässä. Puheet ja teot ovat räikeässä ristiriidassa puolueen aiempiin kannanottoihin verrattuna.
Liikenne- ja viestintävaliokunnan Eskelinen ja Perholehto vaativat vauhtia taksiuudistuksen käsittelyyn5.11.2025 15:33:02 EET | Tiedote
– Tänään tulleen tiedon mukaan liikenne- ja viestintävaliokunta kokoontuu seuraavan kerran vasta ensi viikon perjantaina 14.11., koska hallituksen esityksiä ei ole tullut käsiteltäväksi. Etenkään taksilain uudistuksen osalta tällaiseen vatulointiin ei ole aikaa, vaan hallituksen pitäisi pistää asiaan vauhtia, vaativat liikenne- ja viestintävaliokunnan demarijäsenet Seppo Eskelinen ja Pinja Perholehto.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme