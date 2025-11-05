Näin Saksan Hessenissä juhlitaan isoja Eurojackpot-voittoja – perjantaina jaossa 53 miljoonan potti

Eurojackpot on myös saksalaisten suosikkipeli. Saksassa peliä tarjoavat 16 eri peliyhtiötä, jotka toimivat kukin eri osavaltioiden alueilla. Yksi näistä yhtiöistä on Saksan Hessenin osavaltiossa toimiva Lotto Hessen.

- Meillä Hessenissä suurin osa suurvoittajista tulee lunastamaan voittonsa Lotto Hessenin pääkonttorilta. Jos aika sallii, myös toinen yrityksen toimitusjohtajista eli Martin Blach tai Alexander Sausmikat saapuu henkilökohtaisesti onnittelemaan voittajaa, kertoo Katja Stauder Lotto Hessenistä.

Tapaaminen hoidetaan erityisesti siihen tarkoitukseen varatussa huoneessa, jossa on punainen sohva ja kahvinkeitin.

- Tapaaminen voidaan hoitaa siellä kaikessa rauhassa, sillä kuten Suomessakin, meillekin voittajan henkilöllisyyden säilyminen salaisuutena on kaikista tärkeintä, Stauder kertoo.

Lotto Hessenin voittajat saavat tapaamisessa myös vinkkejä siitä, miten toimia voiton jälkeen.

- Olemme keränneet listaan voittajalle hyödyllisiä asioita verotukseen, sijoittamiseen ja voittorahojen käyttämiseen liittyen. Ohjeistuksia annetaan myös siihen, miten rahaa voi lahjoittaa eri tahoille. Porukkapelin vetäjällekin on omia ohjeistuksiaan tarjolla. Tärkeimpinä ohjeina voittajille kuitenkin on pysyä vaiti ja säilyttää malttinsa, Stauder kertoo.

Vaikka Saksaan on usein osunut Eurojackpotin päävoitto, silti aivan jokaiseen haaveeseen ei ole riittänyt edes pelin entinen maksimipotti 90 miljoonaa euroa.

- Kerran eräs asiakkaamme kertoi haluavansa käyttää 90 miljoonan euron päävoittonsa Bundesliigan jalkapallojoukkueen ostamiseen. Varsin pian hänelle kuitenkin selvisi, että ei edes Eurojackpotin silloinen päävoitto riittänyt siihen, naurahtaa Katja Stauder.



On myös mahdollista, että Saksassa pelatun Eurojackpot-voittorivin pelaisi sisään vaikka joku suomalainen. Saksassa pelaaminen myyntipaikoissa on nimittäin mahdollista ilman tunnistautumista kenelle tahansa 18 vuotta täyttäneelle. Tällöin jättivoittoihin liittyy myös hurjaa jännitystä miljoonien eurojen arvoisten voittokuponkien säilytykseen.

- Jos suomalainen pelaisi Eurojackpottia Saksassa ja voitto osuisi kohdalle, tietäisi se uutta matkaa. Vaikka Eurojackpottia pelataan myös Suomessa, ei Saksassa pelatun pelin lunastaminen onnistu Veikkauksella, vaan se pitää lunastaa Saksassa. Sama käytäntö on kaikissa Eurojackpotin osallistujamaissa, Stauder avaa.

Eurojackpotin valtavia miljoonavoittoja tavoitellaan Suomen ja Saksan lisäksi nykyään Hollannissa, Italiassa, Espanjassa, Tanskassa, Virossa, Sloveniassa, Norjassa, Ruotsissa, Islannissa, Latviassa, Liettuassa, Kroatiassa, Tšekeissä, Unkarissa, Slovakiassa, Puolassa ja Kreikassa.

Suomessa juhlitaan perinteisillä tavoilla

Jos Suomessa perjantaina käy niin mahtavasti, että Eurojackpotin 53 miljoonan päävoitto osuu jonkun onnekkaan suomalaisen kohdalle, juhlistetaan asiaa Veikkauksen toimesta perinteisin menoin.

- Kun voitto osuu kohdalle, lähtee meiltä Veikkaukselta pian voiton jälkeen onnittelupuhelu voittajalle. Puhelun tarkoituksena on tietysti onnitella voittajaa ja samalla myös varmistaa, että tuore miljonääri on ylipäätään tietoinen onnenpotkustaan. Puhelussa myötäeletään voittajan tunnelmissa ja käydään myös voittoon liittyviä käytännön asioita, kertoo Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm.

Onnittelupuhelun jälkeen juhlistaminen jatkuu erityisessä paikassa.

Eurojackpotista tai muista Veikkauksen peleistä miljoonia napanneet kutsutaan juhlistamaan voittoaan Veikkauksen pääkonttorilla sijaitsevaan Miljonäärisalonkiin voittajakahvien merkeissä.



-Voittajakahveille ei tarvitse saapua yksin, sillä sinne voi ottaa mukaan kumppanin, koko perheen, ystävän tai kenen kanssa voittaja nyt haluaakin ainutlaatuisen hetken jakaa. Myös koiria on ollut useasti matkassa mukana juhlistamassa voittoa, kertoo Sundholm.

Perjantaina Eurojackpotissa on jaossa 53 miljoonaa euroa. Jos päävoitto tulisi Suomeen, olisi kyseessä seitsemänneksi suurin Suomeen osunut päävoitto.

- Miljonäärisalongin ovet aukeavat kyllä ilman pääosumaakin, sillä päävoiton kasvaessa myös toisella voittoluokalla voi päästä käsiksi miljoonavoittoihin, kertoo Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm.