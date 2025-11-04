Tutkimus: Taidealojen väitöstutkijat voivat keskimäärin hyvin – silti joka neljäs uupuu

Tuire Kuusen, Juha Ojalan ja Kirsi Pyhällön tekemässä tutkimuksessa selvisi, että tohtoriprojektin laajuus ja hajanaisuus sekä opintojen epälineaarinen eteneminen voivat heikentää väitöstutkijoiden jaksamista. Ohjaus, realistiset rajat sekä työelämän ja tutkimuksen yhteys olisivat keskeisiä hyvinvoinnin tukipilareita.

Tutkijat esittävät myös, että Opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttaman tohtorikoulutuspilotin mukainen kolmivuotinen tutkinto ei ole taidealoilla ihanteellinen. Monissa tapauksessa sopisi paremmin joustava, enimmillään kuusivuotinen osa-aikamalli.

Taidealoilla tohtoriopintoja motivoivat usein työelämä ja kehittymisen halu

Nyt julkaistun tutkimuksen mukaan taiteen alan tohtorintutkintoja inspiroi henkilökohtainen kehittymisen halu, eikä tekijän tavoitteena niinkään ole ura- tai palkkakehitys. Tohtoriprojektien yhteys työelämään on taidealan väitöstutkijoille olennainen. Siksi myös työnantajien tuki tohtorintutkinnon tekemiselle olisi tärkeää; useimmat taiteen alan väitöstutkijat tekevät tutkimustaan työn ohessa, mikä toisaalta myös pidentää sen suorittamisaikaa. Tämä pitäisi ottaa huomioon myös rahoituksessa.

Taiteen alan tohtorintutkinnoissa on usein sekä taiteellisia että kirjallisia osioita. Siksi ne myös etenevät vaiheittain. Vaiheittaisuus ja välitavoitteet lisäävät väitöstutkijan hallinnan tunnetta, vähentävät stressiä ja auttavat jaksamaan haasteista huolimatta. Myös tutkintoihin sisältyvät julkiset esitykset ja julkaisut toimivat palkitsevina etappeina.

Eväitä myös tiedealoille

Taidealan tohtorikoulutuksen kehittämisessä tulisi tutkimuksen mukaan huomioida sekä opintojen ja työelämän yhteys että opintojen jatkumo maisterivaiheesta post doc -vaiheeseen. Tutkijat uskovat, että myös tiedealat voisivat hyötyä taidealan mallista: itse valittu aihe, henkilökohtainen motivaatio, palkitsevat etapit ja ohjaajan tuki tukevat kaikkien alojen väitöstutkijoita.

DocMus-tohtorikoulun julkaisuja -sarjassa ilmestyvä tutkimus Taidealan väitöstutkijoiden kokemukset hyvinvoinnista ja siihen kytkeytyvistä tekijöistä pohjautuu kyselyyn, joka lähetettiin 555 väitöskirjantekijälle Aalto-yliopistossa, Lapin yliopistossa ja Taideyliopistossa. Vastauksia saatiin 72. Alhainen vastausprosentti selittyy muun muassa sillä, että Aalto-yliopistossa oli samanaikaisesti käynnissä työhyvinvointikysely.