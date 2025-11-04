Tutkimus: Taidealojen väitöstutkijat voivat keskimäärin hyvin – silti joka neljäs uupuu
Sibelius-Akatemian julkaiseman kyselytutkimuksen mukaan taidealojen väitöskirjan tekijät kokevat vähemmän stressiä ja työuupumusta kuin tiedealojen kollegansa. He myös sitoutuvat opintoihinsa muita vahvemmin. Silti joka neljäs kyselyyn vastannut koki psyykkistä kuormitusta.
Tuire Kuusen, Juha Ojalan ja Kirsi Pyhällön tekemässä tutkimuksessa selvisi, että tohtoriprojektin laajuus ja hajanaisuus sekä opintojen epälineaarinen eteneminen voivat heikentää väitöstutkijoiden jaksamista. Ohjaus, realistiset rajat sekä työelämän ja tutkimuksen yhteys olisivat keskeisiä hyvinvoinnin tukipilareita.
Tutkijat esittävät myös, että Opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttaman tohtorikoulutuspilotin mukainen kolmivuotinen tutkinto ei ole taidealoilla ihanteellinen. Monissa tapauksessa sopisi paremmin joustava, enimmillään kuusivuotinen osa-aikamalli.
Taidealoilla tohtoriopintoja motivoivat usein työelämä ja kehittymisen halu
Nyt julkaistun tutkimuksen mukaan taiteen alan tohtorintutkintoja inspiroi henkilökohtainen kehittymisen halu, eikä tekijän tavoitteena niinkään ole ura- tai palkkakehitys. Tohtoriprojektien yhteys työelämään on taidealan väitöstutkijoille olennainen. Siksi myös työnantajien tuki tohtorintutkinnon tekemiselle olisi tärkeää; useimmat taiteen alan väitöstutkijat tekevät tutkimustaan työn ohessa, mikä toisaalta myös pidentää sen suorittamisaikaa. Tämä pitäisi ottaa huomioon myös rahoituksessa.
Taiteen alan tohtorintutkinnoissa on usein sekä taiteellisia että kirjallisia osioita. Siksi ne myös etenevät vaiheittain. Vaiheittaisuus ja välitavoitteet lisäävät väitöstutkijan hallinnan tunnetta, vähentävät stressiä ja auttavat jaksamaan haasteista huolimatta. Myös tutkintoihin sisältyvät julkiset esitykset ja julkaisut toimivat palkitsevina etappeina.
Eväitä myös tiedealoille
Taidealan tohtorikoulutuksen kehittämisessä tulisi tutkimuksen mukaan huomioida sekä opintojen ja työelämän yhteys että opintojen jatkumo maisterivaiheesta post doc -vaiheeseen. Tutkijat uskovat, että myös tiedealat voisivat hyötyä taidealan mallista: itse valittu aihe, henkilökohtainen motivaatio, palkitsevat etapit ja ohjaajan tuki tukevat kaikkien alojen väitöstutkijoita.
DocMus-tohtorikoulun julkaisuja -sarjassa ilmestyvä tutkimus Taidealan väitöstutkijoiden kokemukset hyvinvoinnista ja siihen kytkeytyvistä tekijöistä pohjautuu kyselyyn, joka lähetettiin 555 väitöskirjantekijälle Aalto-yliopistossa, Lapin yliopistossa ja Taideyliopistossa. Vastauksia saatiin 72. Alhainen vastausprosentti selittyy muun muassa sillä, että Aalto-yliopistossa oli samanaikaisesti käynnissä työhyvinvointikysely.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tuire Kuusi (tuire.kuusi@uniarts.fi)
Juha Ojala (juha.ojala@uniarts.fi)
Kuvat
Linkit
Taideyliopisto tarjoaa ylintä musiikin, kuvataiteen, esittävien taiteiden sekä kirjoittamisen koulutusta Suomessa. Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Vuonna 2013 perustetun Taideyliopiston muodostavat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Taideyliopisto
Esitys kuurojen historiasta tuo näyttämölle vuosisatoja jatkuneen väkivallan4.11.2025 11:34:51 EET | Tiedote
Perinnöllinen kuurous on leimattu sairaudeksi, virheeksi ja uhaksi, joka pitää hävittää. Siihen pyrkivät myös uusimmat geenihoidot. Mutta haluavatko kuurot sitä itse, kysyy uusi The Disobedient Gene -esitys, jonka koko työryhmä koostuu viittomakielisistä taiteilijoista.
Lauluyhtye Rajattoman luottoaltto Soila Sariola teki tohtorintutkinnon improvisaation ja monitaiteisen työskentelyn voimasta24.10.2025 12:30:00 EEST | Tiedote
Sariola on tutkinut sitä, miten improvisoidun äänen ja kuvan tekemisen yhdistäminen syventää muusikon ilmaisua. Hänen taiteellinen tohtorintutkintonsa tarkastetaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa 31.10.2025.
Teatterikorkeakoulun opiskelijoiden esitys kutsuttiin kansainväliselle Fast Forward -festivaalille6.10.2025 06:00:00 EEST | Tiedote
Festivaalille kutsutaan vuosittain kourallinen nuoria eurooppalaisia ohjaajia. Tänä vuonna mukaan valittiin keväällä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta valmistunut Pauli Patinen. Kyseessä on toinen kerta, kun ohjelmistoon pääsi suomalaisohjaajan esitys.
Taideyliopisto allekirjoitti vetoomuksen Israelin poissulkemiseksi EU:n Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta24.9.2025 14:44:55 EEST | Tiedote
Taideyliopisto allekirjoitti 24.9.2025 eurooppalaisten yliopistojen yhteisen vetoomuksen Israelin poissulkemiseksi Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta. Vetoomuksessa vaaditaan laajemmin myös Israelin ja Euroopan unionin kahdenvälisen sopimuksen, ns. assosiaatiosopimuksen välitöntä keskeyttämistä.
Musiikilla voi sekä rikkoa että parantaa mielen – uutuuskirja käsittelee musiikkiterapiaa kidutuksen uhrien ja pakolaisten kuntouttamisessa15.9.2025 14:01:44 EEST | Tiedote
Vertailevien tutkimusten mukaan musiikkiterapia on yhtä vaikuttavaa ja tehokasta kuin kognitiivinen psykoterapia. Musiikkiterapiaa onkin muiden menetelmien ohella alettu enenevissä määrin käyttää esimerkiksi sellaisten terapiapotilaiden auttamiseksi, joilla on traumoja kidutuksesta tai kotimaastaan pakenemisesta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme