Tienkäyttäjien tyytyväisyys parantunut Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maanteillä
Kesän 2025 tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus osoittaa, että Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella maanteiden kuntoon ollaan aiempaa tyytyväisempiä. Tulokset ovat parantuneet edellisestä kesästä. Merkittävänä tyytyväisyyteen vaikuttaneena tekijänä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus näkee hallituksen myöntämän korjausvelkarahoituksen, joka on mahdollistanut runsaammat päällystykset jo toista vuotta peräkkäin.
Pääteiden kunto erottuu edukseen
Tyytyväisyys pääteiden kuntoon parani sekä yksityishenkilöiden että raskaan liikenteen ammattikuljettajien osalta. Myös muiden päällystettyjen teiden ja sorateiden kunto sai parempia arvioita kuin edellisvuonna. Sorateiden osalta tutkimusajankohtaa edelsi pitkä kuiva kausi sateisen ja kylmän alkukesän jälkeen, mikä osaltaan selittää korkeaa tyytyväisyyttä.
Jalankulku- ja pyöräilyolosuhteet valtakunnan kärjessä
Tutkimuksessa jalankulku- ja pyöräteiden päällysteiden kunto sekä turvalliset tienylitysmahdollisuudet arvioitiin hyviksi, ja alue sijoittui näissä valtakunnalliseen kärkeen. Pitkäjänteinen panostus jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen näkyy siis tuloksissa.
Korjausvelkarahoitus vauhdittanut päällystystöitä
Kahden peräkkäisen vuoden korjausvelkarahoitus on mahdollistanut merkittäviä päällystyskohteita koko alueella, myös päätieverkon ulkopuolella. Myös jalankulku- ja pyöräilyväylien päällystyksiä on jatkettu johdonmukaisesti. Liikennemerkkien ja viitoitusten kunto on pysynyt hyvänä systemaattisen uusimisen ansiosta ja arvosanat niitä koskien olivat hyviä kuten myös arviot tienvarsien siisteyteen sekä niittoihin liittyen.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kiittää tutkimukseen osallistuneita ja jatkaa työtä tieverkon kunnossapidon sekä liikenteen toimivuuden ja turvallisuuden parantamiseksi.
Tutkimuksen koko raportti julkaistaan myöhemmin Väyläviraston verkkosivuilla.
Kehittämispäällikkö Päivi Hautaniemi, p. 0295 038 239
Tienpidon asiantuntija Kaarlo Peteri, p. 050 329 3812
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
