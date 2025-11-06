Tienkäyttäjien tyytyväisyys parantunut Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maanteillä

Pääteiden kunto erottuu edukseen

Tyytyväisyys pääteiden kuntoon parani sekä yksityishenkilöiden että raskaan liikenteen ammattikuljettajien osalta. Myös muiden päällystettyjen teiden ja sorateiden kunto sai parempia arvioita kuin edellisvuonna. Sorateiden osalta tutkimusajankohtaa edelsi pitkä kuiva kausi sateisen ja kylmän alkukesän jälkeen, mikä osaltaan selittää korkeaa tyytyväisyyttä.

Jalankulku- ja pyöräilyolosuhteet valtakunnan kärjessä

Tutkimuksessa jalankulku- ja pyöräteiden päällysteiden kunto sekä turvalliset tienylitysmahdollisuudet arvioitiin hyviksi, ja alue sijoittui näissä valtakunnalliseen kärkeen. Pitkäjänteinen panostus jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen näkyy siis tuloksissa.

Korjausvelkarahoitus vauhdittanut päällystystöitä

Kahden peräkkäisen vuoden korjausvelkarahoitus on mahdollistanut merkittäviä päällystyskohteita koko alueella, myös päätieverkon ulkopuolella. Myös jalankulku- ja pyöräilyväylien päällystyksiä on jatkettu johdonmukaisesti. Liikennemerkkien ja viitoitusten kunto on pysynyt hyvänä systemaattisen uusimisen ansiosta ja arvosanat niitä koskien olivat hyviä kuten myös arviot tienvarsien siisteyteen sekä niittoihin liittyen.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kiittää tutkimukseen osallistuneita ja jatkaa työtä tieverkon kunnossapidon sekä liikenteen toimivuuden ja turvallisuuden parantamiseksi.

Tutkimuksen koko raportti julkaistaan myöhemmin Väyläviraston verkkosivuilla.