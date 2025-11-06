Kokoomuksen Aalto-Setälä YK:n ilmastokokoukseen edustamaan Suomen eduskuntaa
Kokoomuksen kansanedustaja, talousvaliokunnan varapuheenjohtaja ja ympäristövaliokunnan jäsen Pauli Aalto-Setälä osallistuu YK:n Belémin COP30 ilmastokokoukseen Suomen delegaation osana. Hän edustaa Suomen eduskuntaa talousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan valitsemana.
Aalto-Setälä ei odota kokouksesta helppoa. Esimakua antoivat EU:n ympäristö- ja ilmastoministerien neuvottelut ilmastotavoitteista aiemmin tällä viikolla. Vuoden 2040 90 % päästövähennystavoitteesta pidettiin kiinni, mutta erilaisia joustoja jouduttiin lisäämään ja välitavoitteita alennettiin.
”EU-maat saivat onneksi omat rivinsä suoriksi pitkien neuvottelujen jälkeen. Olisin toki toivonut vielä kunnianhimoisempaa linjaa, mutta tärkeintä on, että ja yhteinen näkemys löydettiin ja nyt sitä voidaan ajaa yhtenä rintamana”, Aalto Setälä aloittaa.
Aalto-Setälä katsoo, että Suomi on onnistunut omissa ilmastotoimissaan isossa kuvassa varsin hyvin.
”Voimme olla Suomessa ylpeitä erityisesti lähes kokonaan puhtaasta sähköntuotannostamme. Jos maailman suurimmat saastuttajat toimisivat kuten Suomi, ei ongelmaa tässä mittakaavassa olisi. Nyt meidän tulee keskittyä siihen, miten saamme vietyä näitä konkreettisia suomalaisia ratkaisuja maailmalle ja siten edistää päästövähennyksiä globaalisti”, Aalto-Setälä jatkaa.
Aalto-Setälä toivoo, että ilmastokeskustelussa kiinnitettäisiin enemmän huomiota merien tilaan. Viimeaikaiset tutkimustulokset ovat osoittaneet, että Pohjois-Eurooppaan lämpöä tuovien merivirtojen pysähtymisen riski on paljon aiempaa luultua suurempi.
”Merien lämpeneminen voi siis pahimmillaan olla katastrofaalista Suomelle. Meret ovat globaalisti valtava hiilinielu, joka perustuu nimenomaan terveeseen ja toimivaan meriekosysteemiin. Onneksi Orpon hallitus onkin tehnyt monia tärkeitä toimia Itämeren tilan parantamiseksi. Vähennämme ravinteiden joutumista mereen sekä esimerkiksi kielsimme alusten käymälävesien kippaamisen Itämereen”, Aalto-Setälä päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pauli Aalto-SetäläKansanedustaja
Varsinais-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
