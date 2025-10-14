PeeÄssä investoi liikenteen palveluihin Kuopiossa ja Pyhäjärvellä
Osuuskauppa PeeÄssä investoi liikenteen palveluihin Kuopion ABC Pitkälahdessa ja ABC Pyhäjärvellä. Molemmille asemille rakennetaan lisää sähköautojen latausta ja lisäksi Pitkälahteen rakennetaan kaksi uutta autopesulaa.
Pitkälahden ja Pyhäjärven sähköautojen latauskapasiteetti kasvatetaan molemmilla asemilla kahteen megawattiin. Tällä hetkellä sähköautojen suurteholatauspaikkoja on molemmissa kohteissa kuusi ja jatkossa sähköautoilevia asiakkaita palvelevat 20 latauspaikan kentät.
- Sähköautolataus on tärkeä osa asiakasomistajiemme palvelutarjoamaa ja sen kysyntä kasvaa nopeasti, varsinkin liikenteen solmukohdissa ja vilkkaiden pääteiden varsilla. Vastaamme nyt kasvaneeseen kysyntään lisäämällä merkittävästi Pitkälahden ja Pyhäjärven kapasiteettia. Suunnitteilla on myös lisää investointeja sähköautolatausverkkoomme, kertoo PeeÄssän toimialajohtaja Aleksi Vuorinne.
Sähköautolatauksen lisäksi PeeÄssä investoi Pitkälahden autopesupalveluihin. Nykyiset kaksi pesukonetta vaihdetaan uusiin ja viereen rakennetaan kaksi uutta pesulaa, joten jatkossa Pitkälahdessa asiakkaita palvelee neljä modernia autopesua.
- Myös autopesu on tärkeä palvelu asiakkaillemme. Pitkälahti on vilkas pesupaikka ja ajoittain pesuihin on muodostunut jonoja. Tuplaamalla kapasiteetin varmistamme sujuvan ja ripeän asioinnin, Vuorinne jatkaa.
Pitkälahden uusi latauskenttä saadaan auki vuoden vaihteen tienoilla ja Pyhäjärven latauskenttä ja Pitkälahden uudet autopesut kevään 2026 aikana.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Aleksi VuorinneToimialajohtaja
Matkailu- ja ravitsemiskauppa sekä liikennekauppa
Osuuskauppa PeeÄssä
Olemme yli 130 000 asiakasomistajan omistama palvelualan yritys Pohjois-Savossa. Tehtävänämme on tuottaa kilpailukykyisiä etuja ja palveluja asiakasomistajille. Omalla työllämme kehitämme jäseniemme ja koko Pohjois-Savon hyvinvointia. Olemme kehittyvä ja yksi maakunnan suurimmista yrityksistä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa PeeÄssä
PeeÄssä sulkee ravintola Leiketuvan14.10.2025 10:13:11 EEST | Tiedote
Osuuskauppa PeeÄssä sulkee Kuopion Sokoksen ravintolamaailmassa sijaitsevan ravintola Leiketuvan. Syynä sulkemiselle on ravintolan kannattamattomuus. Henkilökunnan kanssa on käyty muutosneuvottelut ja heidät on työllistetty PeeÄssän muihin toimipaikkoihin. Sokoksen ravintolamaailman muut ravintolat jatkavat toimintaansa normaalisti. Ravintola Leiketupa on auki viimeisen kerran 25.10.2025.
PeeÄssä sulkee ravintola Leiketuvan14.10.2025 10:11:15 EEST | Tiedote
Osuuskauppa PeeÄssä sulkee Kuopion Sokoksen ravintolamaailmassa sijaitsevan ravintola Leiketuvan. Syynä sulkemiselle on ravintolan kannattamattomuus. Henkilökunnan kanssa on käyty muutosneuvottelut ja heidät on työllistetty PeeÄssän muihin toimipaikkoihin. Sokoksen ravintolamaailman muut ravintolat jatkavat toimintaansa normaalisti. Ravintola Leiketupa on auki viimeisen kerran 25.10.2025.
PeeÄssä rakentaa S-marketin Neulamäkeen3.10.2025 12:08:18 EEST | Tiedote
Osuuskauppa PeeÄssä rakentaa vuosi sitten Kuopion Neulamäestä ostamansa kiinteistön paikalle S-marketin ensi vuoden aikana. Kuopion kaupungin vuokratontilla olevan nykyisen kiinteistön tilalle rakennetaan paremmin asiakkaita ja henkilöstöä palveleva, nykyaikainen myymäläkiinteistö, joka tarjoaa asiakkailleen edullisemman ostoskorin ja laajemman valikoiman. Haluamme siirtyä nykyisestä, torin toisella laidalla olevasta vuokrakiinteistöstä omaan kiinteistöön. Uuden oman kiinteistön myötä pystymme paremmin kehittämään asiakasaomistajien palveluita alueella, kertoo vähittäiskaupan toimialajohtaja Jouni Ruotsalainen. Rakennustyöt aloitetaan helmikuussa ja myymälä on tarkoitus avata joulukauppaan 2026. Sale palvelee entisellä paikallaan S-marketin avaamiseen saakka. Uusi S-market tulee työllistämään noin 15 henkilöä.
PeeÄssän sulkee Varkauden Rosson2.10.2025 13:00:00 EEST | Tiedote
Osuuskauppa PeeÄssä sulkee Varkauden Rosson. Syynä sulkemiselle on ravintolan kannattamattomuus. Henkilökunnan kanssa on käyty muutosneuvottelut ja heille pyritään löytämään töitä PeeÄssän muista toimipaikoista. Ravintolapalveluita on Varkaudessa kehitetty aiemmin muun muassa laajentamalla kesällä Varkaudessa ABC-liikenneaseman aukioloaikoja ympärivuorokautiseksi. Myös Prisman ravintolamaailma palvelee asiakasomistajia päivittäin laajoilla aukioloajoilla. Varkauden Rosson liiketilalle mietitään jatkokäyttöä.
PeeÄssän hotellinjohtaja Anna Hämäläisen vastuualue laajenee10.9.2025 13:38:19 EEST | Tiedote
Anna Hämäläinen on nimitetty Osuuskauppa PeeÄssän kaikkien kolmen hotellin johtajaksi 1.10.2025 alkaen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme