PeeÄssä investoi liikenteen palveluihin Kuopiossa ja Pyhäjärvellä

7.11.2025 12:52:32 EET | Osuuskauppa PeeÄssä | Tiedote

Osuuskauppa PeeÄssä investoi liikenteen palveluihin Kuopion ABC Pitkälahdessa ja ABC Pyhäjärvellä. Molemmille asemille rakennetaan lisää sähköautojen latausta ja lisäksi Pitkälahteen rakennetaan kaksi uutta autopesulaa.

Pitkälahden ja Pyhäjärven sähköautojen latauskapasiteetti kasvatetaan molemmilla asemilla kahteen megawattiin. Tällä hetkellä sähköautojen suurteholatauspaikkoja on molemmissa kohteissa kuusi ja jatkossa sähköautoilevia asiakkaita palvelevat 20 latauspaikan kentät.

  • Sähköautolataus on tärkeä osa asiakasomistajiemme palvelutarjoamaa ja sen kysyntä kasvaa nopeasti, varsinkin liikenteen solmukohdissa ja vilkkaiden pääteiden varsilla. Vastaamme nyt kasvaneeseen kysyntään lisäämällä merkittävästi Pitkälahden ja Pyhäjärven kapasiteettia. Suunnitteilla on myös lisää investointeja sähköautolatausverkkoomme, kertoo PeeÄssän toimialajohtaja Aleksi Vuorinne.

Sähköautolatauksen lisäksi PeeÄssä investoi Pitkälahden autopesupalveluihin. Nykyiset kaksi pesukonetta vaihdetaan uusiin ja viereen rakennetaan kaksi uutta pesulaa, joten jatkossa Pitkälahdessa asiakkaita palvelee neljä modernia autopesua.

  • Myös autopesu on tärkeä palvelu asiakkaillemme. Pitkälahti on vilkas pesupaikka ja ajoittain pesuihin on muodostunut jonoja. Tuplaamalla kapasiteetin varmistamme sujuvan ja ripeän asioinnin, Vuorinne jatkaa.

Pitkälahden uusi latauskenttä saadaan auki vuoden vaihteen tienoilla ja Pyhäjärven latauskenttä ja Pitkälahden uudet autopesut kevään 2026 aikana.

Osuuskauppa PeeÄssä

Olemme yli 130 000 asiakasomistajan omistama palvelualan yritys Pohjois-Savossa. Tehtävänämme on tuottaa kilpailukykyisiä etuja ja palveluja asiakasomistajille. Omalla työllämme kehitämme jäseniemme ja koko Pohjois-Savon hyvinvointia. Olemme kehittyvä ja yksi maakunnan suurimmista yrityksistä.

