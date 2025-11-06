Lohjan kaupunki

Gunnarlan uuden leikkipuiston avajaiset ke 19.11.

7.11.2025 12:19:30 EET | Lohjan kaupunki | Tiedote

Gunnarlan uuden leikkipuiston avajaisia vietetään ke 19.11. klo 17–19. Tilaisuudessa on mahdollisuus tavata kaupungin viranhaltijoita ja päättäjiä.

Kaupunki julkaisi kesäkuussa 2025 tulokset Lohjan leikkipuistoja koskevasta kyselystä. Gunnarlan osalta vastauksissa nousi esiin tarve vanhan leikkipuiston ilkivallan jälkien korjaamiseksi. Lisäksi päätettiin, että Gunnarlaan rakennetaan toinen leikkipuisto täydentämään alueen leikkipaikkatarjontaa.

Uuden leikkipuiston avajaisia vietetään Lapsen oikeuksien viikolla. Lapsiperheille ja lasten hyvinvoinnista kiinnostuneille tapahtuma tarjoaa oivan mahdollisuuden kohdata viranhaltijoita ja päättäjiä. Kaupunginjohtaja Petra Ståhl pitää tilaisuudessa puheenvuoron n. klo 17.15. Osallistujille on tarjolla myös pientä purtavaa.

Lohjan kaupunki kutsuu sinut mukaan!

📅 Aika: ke 19.11.2025 klo 17–19

📍 Paikka: Gunnarlan uusi leikkipuisto, Muinaismerenkadun ja Salpausselänkadun kulmauksessa

Yhteyshenkilöt

