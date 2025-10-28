Nestlé lopetti ostot metsäjätiltä: hakkaa luonnonmetsää Pohjois-Ruotsissa
Maailman suurin elintarvike- ja juomayhtiö Nestlé on päättänyt katkaista välit ruotsalaiseen metsäjätti SCA:han, joka on jäänyt kiinni luonnonmetsien hakkuista ja saamelaisille tärkeiden porojen laidunmaiden tuhoamisesta Pohjois-Ruotsissa.
“Nestlé teki oikein lopettaessaan puun ostot luonnonmetsähakkuilta. Ihmiset eivät halua ostaa tuotteita, jotka on valmistettu hävittämällä luonnonmetsiä tai loukkaamalla saamelaisten oikeuksia. Myös suomalaisten metsäyhtiöiden on aika avata silmänsä: luonnonmetsien tuhoaminen ei näiden metsäjättien asiakkaille sovi”, sanoo Greenpeacen Suomen maajohtaja Touko Sipiläinen.
Nestlé on hankkinut kartonkia Euroopan suurimmalta yksityiseltä metsänomistajalta SCA:lta jo vuosien ajan. Samaan aikaan ympäristö- ja saamelaisjärjestöt ovat arvostelleet SCA:ta jatkuvista luonnonmetsien hakkuista ja saamelaisille tärkeiden porojen laidunmaiden tuhoamisesta.
Vuoden 2024 syyskuussa Greenpeace, luontojärjestö Skydda Skogen ja saamelaiset poronhoitajat veivät Nestlén ja muita yrityksiä tutustumaan SCA:n metsiin. Pian tämän jälkeen Nestlé ilmoitti harkitsevansa ostojen vähentämistä Pohjois-Ruotsista. Järjestöjen 27. lokakuuta 2025 julkaiseman vetoomuksen jälkeen Nestlé ilmoitti luopuvansa kokonaan sellaisen materiaalin käytöstä, joka on peräisin kiistanalaisilta hakkuilta alueelta.
Nestlé toteaa verkkosivuillaan julkaistussa päivityksessä: ”Olemme useiden vuosien ajan työskennelleet maankäyttöön, luonnon monimuotoisuuteen ja alkuperäiskansojen oikeuksiin liittyvien riskien ratkaisemiseksi tällä alueella [...] olemme tarkastelleet uudelleen kauppasuhteitamme toimittajiin, jotka ovat osallisina hankintakiistoissa. Olemme päättäneet lopettaa ensikuidun hankinnan toimittajilta, jotka ovat osallisina kiistoissa Pohjois-Ruotsissa.”
Myös Suomessa luonnonmetsien tilanne on vielä ratkaisematta. Pysyvät luonnonmetsien suojelupäätökset puuttuvat myös saamelaisalueilla. Suomessa on tällä hetkellä kymmeniä akuutin hakkuu-uhan alla olevaa luonnonmetsää valtion mailla. Metsäyhtiöt UPM, Metsä Group ja Stora Enso eivät ole suostuneet lopettamaan puun ostamista luonnonmetsistä. Esimerkiksi UPM jäi kiinni puun ostamisesta Kaupinvaaran luonnonmetsän hakkuilta.
“Olemme varoittaneet metsäyhtiöitä toistuvasti hävittämästä Suomen vähiä luonnonmetsiä. Tästä huolimatta kymmeniä valtion omistamia vanhoja metsiä on tällä hetkellä menossa kirveen alle. Toivon todella, että suomalainen metsäteollisuus tunnistaa tässä kysymyksessä oman etunsa. Luonnonmetsiä hakkaamalla menettää asiakkaat ja uskottavuuden”, Touko Sipiläinen sanoo.
