Kokoomuksen Partanen: Suojaosan poistaminen ei ole tehnyt tehnyt osa-aikatyöstä kannattamatonta

Työttömyysturvan ja asumistuen 300 euron suojaosat poistettiin huhtikuussa 2024. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) mukaan osa-aikatyötä tekevien työttömien osuus on laskenut vain muutaman prosenttiyksikön ja on edelleen selvästi korkeampi kuin ennen suojaosien käyttöönottoa vuosina 2014–2015.

– Selvitys ei tue väitettä, että osa-aikatyö olisi romahtanut suojaosien poiston vuoksi. Puhutaan marginaalisista muutoksista, joiden välille ei voi vetää suoraa syy-seuraussuhdetta, Partanen sanoo.



Suojaosa otettiin aikoinaan käyttöön kannustimena, mutta siitä tuli vuosien mittaan uusi loukku. Osa-aikatyön ja etuuksien yhdistelmä saattoi olla lähes yhtä kannattavaa kuin kokoaikatyö.



– Järjestelmä, jossa osa-aikatyön ja tukien yhdistelmä tuottaa saman kuin kokoaikatyö, ei ole ole taloudellisesti kestävä. Hallitus korjasi tämän epäkohdan ja samalla vahvisti julkista taloutta. Myös YTK:n kyselyn mukaan valtaosa jatkoi osa-aikatyötä, ja 8 prosenttia siirtyi kokoaikatyöhön. Meidän tavoitteemme on, että yhä useampi ihminen siirtyisi osa-aikatyöstä kokoaikatyöhön, Partanen sanoo.



– Kaikki työ on arvokasta. Samalla meidän on huolehdittava siitä, että mahdollisimman monella on myös polku kokoaikaiseen työhön. Kun työtunnit ja tulot kasvavat, vahvistuu sekä ihmisen oma toimeentulo että koko Suomen talous, Partanen sanoo.



Suojaosien poisto tuo valtiolle noin 56 miljoonan euron vuotuisen säästön.



– Tavoite on selkeä: työn vastaanottamisen täytyy aina olla kannattavaa, mutta järjestelmän on oltava myös taloudellisesti kestävällä pohjalla. Suomi ei voi rakentaa hyvinvointiyhteiskunnan palveluita etuuksien, vaan työn varaan, Partanen painottaa.



Partasen mukaan työttömyysturvan ja asumistuen sovittelu on Suomessa edelleen antelias kansainvälisesti vertailtuna. Jokainen ansaittu euro vähentää työttömyystukea 50 sentillä ja asumistukea 35 sentillä.



– Työnteosta jää siis aina enemmän käteen ja näin sen pitääkin olla. Hallituksen linja on selkeä: työn pitää kannattaa kaikissa tilanteissa, Partanen sanoo.