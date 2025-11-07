Pirkanmaan hyvinvointialue

Tekniikansiirtotyöt Tays Keskussairaalan Lääkärintien varrella alkavat

7.11.2025 13:24:04 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Tulevan M-sairaalarakennuksen rakentamista valmistelevat työt lähtevät liikkeelle marraskuussa tekniikansiirroilla Lääkärintien varrella. Tiistaista 11.11. alkaen tulevia poikkeusreittejä valmistellaan käyttökuntoon. Marraskuun loppupuolella Lääkärintien liikenne siirtyy työmaa-alueen kiertäville poikkeusreiteille.

Sairaala-alueen eteläpuolella sijaitsevan Lääkärintien tekniikkasiirrot käynnistyvät poikkeusreittien tiepohjien valmistelulla lasten- ja nuorisopsykiatrian Q-rakennuksen vieressä sijaitsevalle nurmialueelle. Uusien tiepohjien valmistelu käynnistyy 11. marraskuuta työmaa-alueen rajauksella. Nurmialueelta myös kaadetaan tulevan rakennuksen alle jääviä puita. Samalla rakennetaan työmaatiloja R-rakennuksen kulmalle.

Marraskuun loppupuolella työmaa-alue laajenee ja poikkeusreitit otetaan käyttöön. Viestimme tarkasta poikkeusreittien käyttöönoton ajankohdasta myöhemmin. Jalankulku ja ajoneuvoliikenne ohjataan kulkemaan Q-rakennuksen ja Riviparkin välisen nurmialueen kautta. Lääkärintien ajoneuvoliikenne muuttuu Riviparkin kohdalla yksisuuntaiseksi ja Sädetien ajoneuvoliikenne katkeaa Riviparkin kohdalla työmaan ajaksi.

Muutokset vaikuttavat erityisesti lasten- ja nuorisopsykiatrian Q-rakennuksen saattoliikenteeseen sekä L-rakennuksen ambulanssiliikenteeseen. Työmaan aikana kaikki liikenne Q-rakennukseen kulkee nurmialueelle rakennettavan poikkeusreitin kautta. Ambulanssiliikenne lasten ja nuorten L-sairaalarakennukseen ohjataan kulkemaan Kuntokadun kautta.

Liikenteen poikkeusjärjestelyt ovat voimassa arviolta toukokuuhun 2026 asti. Joukkoliikenne ja kulkuyhteydet pysäkeille toimivat työmaan aikana normaalisti. Niveltien ajoneuvoliikenteen sulku työmaan kohdalla sekä Tampereen Ratikan Pirkkala–Linnainmaa-allianssin työmaa alueen itäreunalla jatkuvat toistaiseksi ennallaan.

Työmaaliikenne sairaala-alueella tulee lisääntymään. Toivomme, että kaikki alueella liikkuvat kiinnittävät erityistä huomiota turvallisuuteen ja varaavat riittävästi aikaa saapumiseen. Pahoittelemme työmaiden aiheuttamaa häiriötä.

Karttakuva Tays Keskussairaalan alueesta työmaineen ja liikenteen poikkeusjärjestelyineen. Lääkärintien työmaan aikana Q-rakennukselle kuljetaan nurmialueelle perustettavien poikkeusreittien kautta.
Käynnistyvät tekniikansiirtotyöt tuovat uusia liikenteen poikkeusjärjestelyitä Tays Keskussairaalan alueelle.
