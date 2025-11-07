Tekniikansiirtotyöt Tays Keskussairaalan Lääkärintien varrella alkavat
Tulevan M-sairaalarakennuksen rakentamista valmistelevat työt lähtevät liikkeelle marraskuussa tekniikansiirroilla Lääkärintien varrella. Tiistaista 11.11. alkaen tulevia poikkeusreittejä valmistellaan käyttökuntoon. Marraskuun loppupuolella Lääkärintien liikenne siirtyy työmaa-alueen kiertäville poikkeusreiteille.
Sairaala-alueen eteläpuolella sijaitsevan Lääkärintien tekniikkasiirrot käynnistyvät poikkeusreittien tiepohjien valmistelulla lasten- ja nuorisopsykiatrian Q-rakennuksen vieressä sijaitsevalle nurmialueelle. Uusien tiepohjien valmistelu käynnistyy 11. marraskuuta työmaa-alueen rajauksella. Nurmialueelta myös kaadetaan tulevan rakennuksen alle jääviä puita. Samalla rakennetaan työmaatiloja R-rakennuksen kulmalle.
Marraskuun loppupuolella työmaa-alue laajenee ja poikkeusreitit otetaan käyttöön. Viestimme tarkasta poikkeusreittien käyttöönoton ajankohdasta myöhemmin. Jalankulku ja ajoneuvoliikenne ohjataan kulkemaan Q-rakennuksen ja Riviparkin välisen nurmialueen kautta. Lääkärintien ajoneuvoliikenne muuttuu Riviparkin kohdalla yksisuuntaiseksi ja Sädetien ajoneuvoliikenne katkeaa Riviparkin kohdalla työmaan ajaksi.
Muutokset vaikuttavat erityisesti lasten- ja nuorisopsykiatrian Q-rakennuksen saattoliikenteeseen sekä L-rakennuksen ambulanssiliikenteeseen. Työmaan aikana kaikki liikenne Q-rakennukseen kulkee nurmialueelle rakennettavan poikkeusreitin kautta. Ambulanssiliikenne lasten ja nuorten L-sairaalarakennukseen ohjataan kulkemaan Kuntokadun kautta.
Liikenteen poikkeusjärjestelyt ovat voimassa arviolta toukokuuhun 2026 asti. Joukkoliikenne ja kulkuyhteydet pysäkeille toimivat työmaan aikana normaalisti. Niveltien ajoneuvoliikenteen sulku työmaan kohdalla sekä Tampereen Ratikan Pirkkala–Linnainmaa-allianssin työmaa alueen itäreunalla jatkuvat toistaiseksi ennallaan.
Työmaaliikenne sairaala-alueella tulee lisääntymään. Toivomme, että kaikki alueella liikkuvat kiinnittävät erityistä huomiota turvallisuuteen ja varaavat riittävästi aikaa saapumiseen. Pahoittelemme työmaiden aiheuttamaa häiriötä.
Yhteyshenkilöt
Tanhuanpää Veli-PekkaHankejohtajaPuh:044 4735 336veli-pekka.tanhuanpaa@pirha.fi
