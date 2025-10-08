STK ry:n tilasto: Sähköauton latauslaitteiden myynti laski 6 prosenttia alkuvuonna

Hidaslataus kasvoi reippaasti

Peruslatauslaitteiden myynti laski kolmannella neljänneksellä 18,1 prosenttia edellisvuodesta. Koko alkuvuonna pudotusta oli kuitenkin vain 13,7 prosenttia, sillä ensimmäinen vuosineljännes osoitti kasvua vuoden takaisesta.

Hidaslatauslaitteet, jotka liitetään kodeista tuttuihin pistorasioihin, yllättivät kovalla kysynnällään. Vuoden kolmannen neljänneksen myynti kasvoi peräti 12,5 prosenttia, ja koko alkuvuoden osalta kasvu oli 5,0 prosenttia edellisvuodesta.

Lataus pistorasiasta auton mukana kulkevalla hidaslatauslaitteen sisältävällä kaapelilla on tarkoitettu tilapäisratkaisuksi ja sopii lähinnä hybridiautoille. Täyssähköautoilijat tarvitsevat käytännössä peruslatauslaitteen, jolla on myös nopeampi ladata ajoneuvonsa akku.

- Hidaslatauslaitteiden kasvaneesta kysynnästä voi päätellä, että asukkaiden ja työntekijöiden kipeästi tarvitsema latausmahdollisuus järjestetään yhä useammin lämmitystolppia parantelemalla eikä asentamalla kiinteitä peruslatauslaitteita, arvioi STK:n toimitusjohtaja Sallamaari Muhonen.

Kannusteita kehitykseen

Suomen Kiinteistöliiton ja Suomen Kiinteistölehden Korjausrakentamisbarometri näytti, että päättymässä on kolmas peräkkäinen miinusmerkkinen vuosi ja että vuodesta 2026 olisi tulossa nollakasvuvuosi korjausrakentamiseen.

- Vielä toissa vuonna taloyhtiöitä ja toimipaikkoja kannustettiin sähköautojen latausvalmiuden hankintaan pienillä ARA-avustuksilla. Niillä saatiinkin aikaan viidessä vuodessa miljoonan euron yksityiset investoinnit ja 83 000 latausmahdollisuutta.

- Nyt tarvitaan valtiolta vastaavia muutosta edistäviä toimia, olipa kannusteena sitten avustus, verovähennys tai rahoitus- tai takausinstrumentti. Valtion tällaisella aktivoinnilla olisi suora työllisyysvaikutus, ja sillä voisi osaltaan vauhdittaa liikenteen sähköistymistä ja Suomen päästövähennystavoitteiden saavuttamista, vaatii STK:n Muhonen.

Tutustu kaikkiin tilastoihin: https://tilastot.stkliitto.fi/