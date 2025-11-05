Talvihoitokausi alkoi jo lokakuun alussa ja jatkuu 30.4.2026 saakka
"Talvihoitokausi on jo alkanut liukkauden torjunnalla eli suolauksella", toteaa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kunnossapitovastaava Henri Aaltonen.
Teiden talvihoitoon kuuluu muun muassa liukkaudentorjunta, lumen auraus, tienpintojen tasaaminen, lumivallien poisto ja liikennemerkkien puhdistaminen.
Aaltosen mukaan lämpötilan sahaaminen ja vesisade aiheuttavat ongelmia.
"Aiempina vuosina Etelä-Suomessa talvet ovat olleet hyvin vaihtelevia ja haastavimpina talviolosuhteina on lämpötilan sahaaminen plusasteiden ja pakkasen välillä. Kun vesi vuorotellen sulaa ja jäätyy, sorateillä on kelirikkoa ja päällystetiet kärsivät ja reikiintyvät”, Aaltonen kertoo.
Uudet käynnistyneet maanteiden hoitourakat, Porvoo ja Mäntsälä
Uudet maanteiden hoitourakat aloittivat Porvoossa ja Mäntsälässä 1.10.2025. Mäntsälän hoitourakan voitti itselleen Pimara Väyläpalvelut Oy. Porvoon kilpailutuksen voitti Destia Oy, joka on toiminut alueella pääurakoitsijana myös aiempina vuosina. Molempien hoitourakoiden kesto on viisi vuotta.
Porvoon maanteiden hoitourakkaan kuuluu myös muun muassa Sipoon, Askolan, Lapinjärven ja Loviisan tieverkkoa. Mäntsälän hoitourakkaan kuuluu tiestöä lisäksi mm. Myrskylästä, Pukkilasta ja Orimattilasta. Molemmat urakat ovat liikennemääriltään vilkkaita ja luokitellaan vaativiksi hoitourakoiksi.
Väylävirasto ohjeistaa ELY-keskuksia
Väylävirasto antaa ELY-keskuksille toimintaohjeet teiden hoitoon. ELY-keskus kilpailuttaa maanteiden hoitourakat ja valvoo niitä. Uudenmaan ELY-keskuksen toiminta-alueella on yksitoista maanteiden hoitourakkaa, joista jokaisesta vastaa erikseen nimetty projektipäällikkö.
Hoitourakoitsijoilla on alkanut lokakuun alussa talvipäivystys. Päivystys tarkoittaa, että yksi työnjohtaja on koko ajan tavoitettavissa kellon ympäri ja aliurakoitsijoilla on valmius lähteä tien päälle mihin aikaan tahansa.
