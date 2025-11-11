Kiusallinen tilanne pysättää Amazing Race -parin etenemisen: "Kunnon kurap*ska"

Maailman suurin seikkailuohjelma Amazing Race on jälleen täällä! Lauantaina ilmestyvässä kolmannen kauden starttijaksossa juontaja Heikki Paasonen lähettää 11 kahden hengen tiimiä elämänsä seikkailuun Helsingin Suvilahdesta, jossa kilpailijat suorittavat matkansa ensimmäisen haasteen.

Sieltä he saavat ohjeet seuraavasta kohteesta, joka vie heidät kauas Kambodžaan.

- Missä on Kambodža?! Jaakko Parkkali äimistelee heti reittiohjeen luettuaan.

Parit suorittavan ensimmäisellä etapilla useita erilaisia kykyjä vaativia tehtäviä. Erään tehtävän suorituspaikalle saapuessa podcast-juontaja Tomas Grekov ja appiukkonsa Esko Rotola-Pukkila joutuvat kiperään tilanteeseen, joka lienee monille turisteille tuttu.

Tehtävän suorittamiseen valmistautuessaan Esko tiedustelee, mahtaisiko suorituspaikalta löytyä toilettia. Esko rientää etsimään Hotelli Helpotusta muiden kilpaparien alkaessa jo suorittaa tehtävää.

Hetkeä myöhemmin Tomas pyörii hermostuneena wc-tilojen ulkopuolella, sillä pari ei saa aloittaa tehtävän suorittamista ennen kuin molemmat ovat paikalla tehtäväalueella.

- Eke, ootsä vessassa? Mä en saa aloittaa niin pitkään, kun sä et tuu.

- Ei mitään siis, niin pitkään menee kun menee, Tomas kuitenkin rauhoittelee.

Eke ilmoittaa wc:n oven läpi olevansa jo melkein toimituksen loppusuoralla.

Lopulta myös Tomas ja Esko pääsevät suorittamaan tehtävää ja Esko vahvistaa, että vessareissu toden totta helpotti oloa.

- Kyllähän se nyt helpotti. Kunnon kurapaska, Esko toteaa.

VIDEO: Kiusallinen hidaste Amazing Race Suomi -avausjaksossa: Tomas Grekov ei saa aloittaa tehtävää - "Kunnon kurapaska!"

Amazing Race Suomen 3. kautta seurataan Ruudussa ja Nelosella lauantaisin 15.11. alkaen. Ruutuun uudet jaksot ilmestyvät aamulla ja tilaajat pääsevät katselemaan aina seuraavan viikon jakson ennakkoon. Nelosella ensimmäinen jakso nähdään heti Petollisten finaalijakson perään klo 21, mutta 2. jaksosta alkaen Nelosen lähetysaika on loppukauden ajan vanha tuttu 19:30.

Tällä kaudella Amazing Racen esitysajoissa on pieniä poikkeuksia, jotka fanien kannattaa merkata jo nyt kalentereihinsa. Joulukuun ensimmäisellä viikolla Amazing Race Suomi väistää lauantain itsenäisyyspäivää, joten kauden 4. jakso nähdäänkin poikkeiksellisesti jo perjantaina 5.12.

Vuoden vaihteen juhlapyhien aikana Amazing Race -kausi pitää kahden viikon joulutauon. Kauden 6. jakso ilmestyy ilmaisena lauantaina 20.12., jonka jälkeen seuraava 7. jakso ilmestyy Ruudun tilajien katseltavaksi lauantaina 3. tammukuuta ja ilmaisena Nelosella ja Ruudussa lauantaina 10. tammikuuta 2026.

Tällä kaudella Amazing Race Suomi vie ikimuistoiseen seikkailuun nämä 11 kahden hengen tiimiä: Podcast-juontaja Tomas Grekov ja appiukkonsa Esko Rotola-Pukkila, näyttelijä Armi Toivanen ja ystävänsä Sari Majamaa, laulaja Arttu Lindeman ja tubettaja Jaakko Parkkali, sosiaalisen median vaikuttaja Sara Sieppi ja pikkuveljensä Artturi Sieppi, räppäri Karri "Paleface" Miettinen sekä ystävänsä, räppäri Tuukka "Leijonamieli" Rihkola, kirjailija Paula Noronen ja ystävänsä, radiotoimittaja Kati Launiainen, podcast-juontaja Tuomas Peltomäki ja kaksoissiskonsa Sini Peltomäki, laulaja Nina Tapio ja tyttärensä Elsa Forsberg, näyttelijä Mari Hynynen ja poikansa Joel Volanen, Loopin aamuista tutut radiojuontajat Mia "Millu" Haataja ja Karoliina Tuominen sekä europarlamentaarikko Maria Guzenina sekä ystävänsä Vilma Vähämaa.

Amazing Race Suomi vie 12 jakson aikana parit unohtumattomaan seikkailuun kaukana kotoa. Jokaisen etapin päätteeksi yksi pari on vaarassa joutua kotimatkalle ja vain yksi pari voi lopulta voittaa koko kisan ja 30 000 euron palkintopotin.

Amazing Race Suomen viralliset jälkipelit pelataan Millu Haatajan ja Karoliina Tuomisen juontamassa Amazing Podcastissa, joka ilmestyy aina lauantai-iltaisin jakson tv-esityksen jälkeen. Podcast on kuunneltavissa Suplassa ja katsottavissa äänen kanssa Ruudussa.

Amazing Race Suomen 3. kausi alkaa lauantaina 15.11.

1. jakso ilmestyy Ruutuun jo aamulla. Nelosella starttijakso nähdään klo 21.

2. jaksosta alkaen starttiaika Nelosella aina klo 19:30.

4. jakso ilmestyy poikkeuksellisesti jo perjantaina 5.12.

Viimeinen jakso ennen joulutaukoa ilmestyy lauantaina 20.12.

Joulutauolta palataan la 10.1.

Ruudun tilaajat pääsevät katselemaan jaksot aina viikkoa ennen tv:n ensiesitystä.

Amazing Podcast kuunneltavissa Suplassa ja katsottavissa kuvan kera Ruudusta aina lauantaisin jakson tv-esityksen jälkeen.