Reetta Vanhanen: Sophie Mannerheimin sairaalakoulu saa vihdoin pysyvät hyvät tilat

Sophie Mannerheimin koulu on odottanut pitkään pysyviä tiloja ja toiminnot siirtyvät väliaikaisista tiloista tulevaisuudessa Laakson yhteissairaalan lähelle. Kasvatus- ja koulutuslautakunta teki kokouksessaan 21.10. päätöksen tarveselvityksestä ja tilojen suunnittelun aloittamisesta Laakson sairaalan yhteyteen. Opetustiloja toteutetaan noin 140:lle oppilaalle perusparannettaviin ja laajennettavaan tiloihin osoitteessa Lääkärinkatu 6. Uudet tilat otetaan käyttöön elokuuhun 2029 mennessä. Päätös on merkittävä ja tärkeä parannus sairaalakoulun oppilaille.

“Tarjoamme sairaalakoulussa vaativan erityistuen ohjausta sekä sairaalaopetusta psykiatrian ja somaattisten sairauksien osastoilla oleville peruskouluikäisille lapsillemme. Olen tavattoman iloinen, että sairaalakoulu on saamassa vihdoin pysyvät toimivat tilat lasten- ja nuorisopsykiatrian osastojen välittömästä läheisyydestä. Oppiminen ja koulunkäynti on jokaisen lapsen oikeus”, sanoo kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari ja lääkäri Reetta Vanhanen.

Lasten- ja nuorisopsykiatrian sairaalaosastot siirtyvät Laakson yhteissairaalan pohjoiseen uudisrakennukseen arviolta vuonna 2029. Näiden osastojen ja erityiskoulun läheisyys mahdollistavat monelle lapselle lyhyen koulumatkan osastohoidon aikana. Oppimisympäristöstä rakennetaan toimiva ja laadukas, ja pihan suunnitteluun panostetaan. Piha-alueiden suunnittelussa säilytetään mahdollisimman paljon tontilla olevaa kasvillisuutta ja pihasta rakennetaan leikkiin ja liikkumiseen houkutteleva.

“Lapsen sairastuminen on perheelle aina arkea järisyttävä tilanne. Haluamme Helsingissä panostaa siihen, että koulu ja mahdollisuudet oppimiseen pysyvät lapsen arjessa mukana. Osa lapsista käy Sophie Mannerheimin koulua hyvin pitkään. Se on myös koulu oppilaille, joilla on kaikkein vaativimpia erityistuen tarpeita”, kertoo Reetta Vanhanen.