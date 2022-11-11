BOS Power Group vahvistaa pohjoismaista jalansijaansa ostamalla suomalaisen Gen Tech Oy:n

Aikana, jota leimaa lisääntynyt epävarmuus ja monimutkaiset globaalit olosuhteet, kriittisen infrastruktuurin keskeytymätön sähkönsaanti ei ole enää valinnaista. BOS Power Group on vastannut tähän tarpeeseen vakiinnuttamalla asemansa johtavana varavoimaratkaisujen tarjoajana kriittiselle infrastruktuurille Pohjoismaissa. Gen Techin hankinta vahvistaa konsernin asemaa Suomessa ja varmistaa vahvan paikallisen läsnäolon kaikilla Pohjoismaiden markkinoilla. Yritysosto täydentää aiempia hankintoja Norjassa (Eanor AS vuonna 2022), Ruotsissa (Eptech Solutions AB vuonna 2023, Elektromatik Power Generation AB vuonna 2020, Swedmotor AB vuonna 2019) ja Tanskassa (Holm Technoscan A/S vuonna 2020).

"Toivottamalla Gen Techin tervetulleeksi BOS Power Groupiin, laajennamme läsnäoloamme Suomessa ja toteutamme strategiaamme olla Pohjoismaiden johtava varavoimatoimija," sanoo Ove Johan Solem, BOS Power Groupin toimitusjohtaja.

"BOS Power Groupiin liittyminen antaa meille mahdollisuuden tarjota entistä vahvempia ratkaisuja ja palveluja asiakkaillemme Suomessa," sanoo Olli Mäenpää, Gen Techin toimitusjohtaja. "Odotamme innolla, että saamme olla osa johtavaa pohjoismaista organisaatiota, jolla on yhteiset arvot sekä vahva keskittyminen laatuun ja luotettavuuteen."