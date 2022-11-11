BOS Power Group vahvistaa pohjoismaista jalansijaansa ostamalla suomalaisen Gen Tech Oy:n
BOS Power Group on ostanut suomalaisen Gen Tech Oy:n, joka on erikoistunut varavoimajärjestelmien huoltoon ympäri Suomea.
Aikana, jota leimaa lisääntynyt epävarmuus ja monimutkaiset globaalit olosuhteet, kriittisen infrastruktuurin keskeytymätön sähkönsaanti ei ole enää valinnaista. BOS Power Group on vastannut tähän tarpeeseen vakiinnuttamalla asemansa johtavana varavoimaratkaisujen tarjoajana kriittiselle infrastruktuurille Pohjoismaissa. Gen Techin hankinta vahvistaa konsernin asemaa Suomessa ja varmistaa vahvan paikallisen läsnäolon kaikilla Pohjoismaiden markkinoilla. Yritysosto täydentää aiempia hankintoja Norjassa (Eanor AS vuonna 2022), Ruotsissa (Eptech Solutions AB vuonna 2023, Elektromatik Power Generation AB vuonna 2020, Swedmotor AB vuonna 2019) ja Tanskassa (Holm Technoscan A/S vuonna 2020).
"Toivottamalla Gen Techin tervetulleeksi BOS Power Groupiin, laajennamme läsnäoloamme Suomessa ja toteutamme strategiaamme olla Pohjoismaiden johtava varavoimatoimija," sanoo Ove Johan Solem, BOS Power Groupin toimitusjohtaja.
"BOS Power Groupiin liittyminen antaa meille mahdollisuuden tarjota entistä vahvempia ratkaisuja ja palveluja asiakkaillemme Suomessa," sanoo Olli Mäenpää, Gen Techin toimitusjohtaja. "Odotamme innolla, että saamme olla osa johtavaa pohjoismaista organisaatiota, jolla on yhteiset arvot sekä vahva keskittyminen laatuun ja luotettavuuteen."
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mette Kristensen
Markkinointipäällikkö
mette.kristensen@bospower.com
+45 60 46 38 20
Kuvat
Linkit
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta BOS Power
BOS Power acquires Norwegian Eanor to expand emergency power competences and capacity11.11.2022 09:00:00 EET | Press release
The acquisition of leading Norwegian emergency power specialist Eanor supports BOS Power’s strategy to build an even stronger position in the Eastern region of Norway in the market for securing critical infrastructure.