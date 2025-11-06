THL ei julkaise alkoholin matkustajatuonnin ja verkko-ostojen tilastoa tänä vuonna – syynä on tiedonkeruun menetelmän muutos
THL ei julkaise alkoholin matkustajatuontia ja verkko-ostoja koskevaa tilastoa tänä vuonna. Syynä on tilaston tiedonkeruun menetelmän muuttuminen kilpailutuksen takia. Muutoksen takia myöskään tietoa alkoholin kokonaiskulutuksesta tänä vuonna ei voida julkaista. THL on tehnyt selvityksen uuden ja vanhan tiedonkeruumenetelmän eroista. Se tukee aiemmalla menetelmällä saatuja tietoja matkustajatuonnin tasosta.
Alkoholin ja tupakkatuotteiden matkustajatuontia ja verkko-ostoja koskevan tutkimuksen tiedonkeruumenetelmä vaihtui valtiovarainministeriön (VM) kilpailutuksen vuoksi vuoden 2025 alussa puhelinhaastatteluista internetpaneeliin. Nettipaneeli on selvästi halvempi kuin puhelinhaastattelut, joita on käytetty viimeiset 20 vuotta. Kumpikaan menetelmä ei ole ongelmaton.
Vuoden aikana on käynyt ilmi, etteivät kahdella eri menetelmällä kerätyt tulokset ole vertailukelpoisia. Vuosien 2024 ja 2025 välisiä muutoksia alkoholin matkustajatuonnissa ja verkko-ostoissa ei siis voida arvioida.
Aiemmin THL on julkaissut kuukausittain arvion alkoholin matkustajatuonnista ja verkko-ostoista 12 edeltävän kuukauden kertymänä. Tänä vuonna tietoja ei ole voitu julkaista, koska eri menetelmillä kerättyjä tuloksia ei voida yhdistää.
Samasta syystä alkoholin matkustajatuontia ja verkko-ostoja koskevaa vuositilastoa ei voida julkaista vuodelta 2025.
Alkoholin matkustajatuonti ja verkko-ostaminen muodostavat noin 15 prosenttia koko alkoholinkulutuksesta. Koska näitä tietoja ei ole saatavilla, myöskään alkoholijuomien kokonaiskulutusta vuodelta 2025 ei voida julkaista.
Merkittävimmät alkoholinkulutusta koskevat tiedot eli kotimaan vähittäis- ja anniskelukulutuksen tiedot julkaistaan kuten aiempinakin vuosina.
"Näiden tietojen tilastoinnissa ei ole mitään muutoksia. Tiedot kerätään ja julkaistaan kuten ennenkin, ja niiden avulla on mahdollista arvioida alkoholinkulutuksen kehitystä Suomessa", sanoo THL:n johtava asiantuntija Thomas Karlsson.
THL:n tekemä vertailu ulkopuolisiin tietoihin antoi enemmän tukea vanhan tiedonkeruun tiedoille
THL on tehnyt selvityksen puhelinhaastattelun ja internetpaneelin tuottamien tulosten eroista, joissa käytetään tietoja vuosien 2024 ja 2025 tammi–elokuun tiedoista.
Selvityksessä on muun muassa arvioitu, millaista tukea ulkopuolisista lähteistä voi saada pohdintaan siitä, kumman tiedonkeruun taso on lähempänä todellista tasoa.
Internetpaneeli tuotti huomattavasti puhelinhaastatteluja korkeampia arvioita. Alkoholin matkustajatuonnissa ero oli yli kaksinkertainen ja verkko-ostoissa vielä huomattavasti suurempi.
”Selvityksen mukaan erot vuosien 2024 ja 2025 välillä eivät todennäköisesti johdu kuitenkaan todellisesta muutoksesta tuontimäärissä, vaan tiedonkeruumenetelmän vaihtumisesta”, sanoo THL:n kehittämispäällikkö Marke Jääskeläinen.
Selvityksessä käytettiin kolmea eri ulkopuolista tietolähdettä vertailukohtana: aiempaa Visitory Oy:n riippumatonta tiedonkeruuta Viron matkustajatuonnista, Viron tekemiä arvioita ulkomaalaisten alkoholiostoista ja Viron ja Suomen alkoholinkulutuksen ja alkoholikuolleisuuden tason vertailua sen vertailemiseksi, jättävätkö matkustajatuontiarviot uskottavan määrän alkoholia virolaisten omaan kulutukseen suhteessa heidän alkoholikuolleisuutensa tasoon.
Kaikki kolme vertailukohtaa antoivat enemmän tukea sille, että puhelinhaastattelujen tuottamat tulokset ovat lähempänä todellista matkustajatuonnin määrää väestötasolla.
”Ulkopuolisiin lähteisiin vertailu viittaa siihen, että aiempina vuosina julkaistut tiedot matkustajatuonnista ja myös alkoholin kokonaiskulutuksesta ovat melko hyvällä pohjalla, vaikka emme voi saada asiasta täysin virheetöntä tietoa”, Jääskeläinen toteaa.
”Joka tapauksessa alkoholia tulee rajojen takaa paljon, mikä on ollut hyvin tunnettua, ja nyt käsittelyssä oleva etämyynnin salliva lakiuudistus todennäköisesti lisäisi tätä rajat ylittävää alkoholikauppaa huomattavasti.”
Internetpaneelin tiedot julkaistaan erillisraporttina, mutta todennäköisesti ei osana Suomen virallista tilastoa. Vaikka paneelin tuottama tieto matkustajatuonnista vaikuttaa yliarviolta, tiedonkeruu voi kuitenkin antaa kohtuullisen kuvan siitä, miten matkustajatuonti muuttuu vuosien 2025 ja 2026 välillä ja sen jälkeisinä vuosina.
Tilaston tiedonkeruumenetelmä vaihtui kilpailutuksen takia
Tiedonkeruumenetelmän muutos perustuu VM:n vetämään kilpailutukseen. Sen voitti tarjous, jossa tutkimusmenetelmänä on internetpaneeli vanhan puhelinhaastattelumallin sijaan.
Tutkimuksen tilaavat VM, sosiaali- ja terveysministeriö (STM), Alko ja THL yhdessä. Päätilaajana toimii VM, joka myös omistaa aineiston. Tutkimuksen toteuttaa Verian, joka on vastannut tiedonkeruusta myös aiempina vuosina. THL vastaa tietojen julkaisemisesta.
Lisätietoja
Selvitys alkoholin matkustajatuonnin ja verkko-ostamisen aineiston tiedonkeruumenetelmän muutoksesta ja sen vaikutuksesta
Alkoholi aiheeseen liittyvät tilastot
Marke Jääskeläinen
kehittämispäällikkö
puh. 029 524 7654
Thomas Karlsson
yksikönpäällikkö, johtava asiantuntija
puh. 029 524 7021
Pia Mäkelä
tutkimusprofessori
puh. 029 524 7159
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@thl.fi
Tietoa julkaisijasta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.
