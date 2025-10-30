Readme.fi

KUTSU: Tokio - Ruokamatka metropoliin - Keittokirjan julkistustilaisuus torstaina 13.11.2025, kello 17.30 ravintola Shinobissa. Tarjolla pientä purtavaa ja juomaa.

10.11.2025 08:28:00 EET | Readme.fi | Kutsu

Kirjan tekijät matkasivat kuukauden ajan Tokion ydinkeskustaa kiertävää Yamanote-ympyrärataa Akihabarasta Ebisuun huikeimpia ruokakokemuksia metsästäen. Metropolin parhaiden ravintoloiden ja katuruokakioskien inspiroimana syntyi värikäs ja upeasti kuvitettu keittokirja, joka antaa myös muhkeat eväät kaikille Tokion matkaa suunnitteleville.

Kansi_High res.

Helpot, nopeat ja takuulla herkulliset reseptit okonomiyakeista yakitori-kanavartaiden kautta nuudeliruokiin - sushia unohtamatta - on suunniteltu niin, että aloittelijakin soljahtaa vaivatta japanilaiseen makumaailmaan.

Tarjolla pientä purtavaa ja juomaa.

Tervetuloa!

Jesper Björklund, Mikko Takala, Tommi Anttonen & Readme.fi

Kirja on ilmestynyt lokakuussa 2025.

Kirjan kustantaja on Readme.fi

Aika: Torstai 13.11.2025, Klo 17.30.

Paikka: Ravintola Shinobi, Albertinkatu 38, 00180 Helsinki.

Ilmoittaudu heti, mutta viimeistään 11.11.2025 jussi.kiilamo@readme.fi

Haastattelu- ja arvostelukappalepyynnöt: jussi.kiilamo@readme.fi

Tietoja julkaisijasta

Readme.fi
Lönnrotinkatu 18 A
00120 Helsinki

010 5060 400

http://www.readme.fi

