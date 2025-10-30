KUTSU: Tokio - Ruokamatka metropoliin - Keittokirjan julkistustilaisuus torstaina 13.11.2025, kello 17.30 ravintola Shinobissa. Tarjolla pientä purtavaa ja juomaa.

Eeropekka Rislakin Kulinaariset aikakirjat - Vihollisen kanssa ei aterioida eikä ystävää syödä -kirja ilmestyy 21.10.2025! 13.10.2025 11:02:57 EEST | Tiedote

Kulinaariset aikakirjat – Vihollisen kanssa ei aterioida eikä ystävää syödä on runsas kokoelma uusia kolumneja ja kiistakirjoituksia ruoasta, juomasta ja ruokapolitiikasta, mutta myös Rislakin 1980-luvulla perustamasta City-lehdestä lähtien ruokakulttuuriin keskittyvän Viisi Tähteä -verkkomedian teksteihin usealta vuosikymmeneltä.