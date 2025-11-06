Lieto–Raisio 400+110 kV voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma nähtäville, Lieto, Masku, Naantali, Raisio, Rusko ja Turku
Fingrid Oyj suunnittelee 400+110 kilovoltin voimajohtohanketta Liedon sähköaseman ja Raision uuden sähköaseman välille. Voimajohtoreitin pituus on kokonaisuudessaan 28 kilometriä.
Fingrid Oyj on toimittanut Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma) Lieto–Raisio voimajohtohankkeesta. YVA-ohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta.
Fingrid Oyj suunnittelee 400+110 kilovoltin voimajohtoa Liedon sähköaseman ja Raisioon rakennettavan uuden sähköaseman välille. Hankkeeseen kuuluvat myös 2x110 kilovoltin voimajohdot Raision ja Haanvuoren välillä ja 2x2x110 kilovoltin voimajohdot Raision ja Vatselan välillä. Tarkasteltavista voimajohtoreiteistä 16 kilometriä sijoittuu uuteen maastokäytävään ja 12 kilometriä nykyisten voimajohtojen rinnalle. Johtoalue on uudessa maastokäytävässä 62–63 metriä leveä ja nykyisen voimajohdon rinnalle sijoittuessa johtoalue levenee 39–41 metriä.
Arvioitavat vaihtoehdot
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:
- Välillä Lieto–Kreivilä (Turku) voimajohto sijoittuu pääosin nykyisten voimajohtojen rinnalle. Liedon Pekkalassa ja Karhunorkossa tarkastellaan kahta eri toteutusvaihtoehtoa (reitin pituus 12 km).
- Välillä Kreivilä–Raisio voimajohto sijoittuu uuteen maastokäytävään (reitin pituus 16 km).
- Välille Raisio–Haanvuori (Naantali) kaksi 110 kilovoltin voimajohtoa sijoittuu uuteen maastokäytävään (reitin pituus 2 km).
- Välillä Raisio–Vatsela kaksi vierekkäistä 110 kilovoltin voimajohtoa sijoittuu uuteen maastokäytävään (reitin pituus 3 km).
Hankkeessa ei ole VE0-vaihtoehtoa, sillä sen toteuttamatta jättäminen ei ole mahdollista, koska sähkönsiirtoa ei voida hoitaa nykyisellä kantaverkolla ja päätetyillä verkkoinvestoinneilla ilman haitallisia siirtokapasiteettirajoituksia tai käyttövarmuuden vaarantumista.
Kuulutus YVA-ohjelmasta on nähtävillä 7.11.–8.12.2025 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/varsinais-suomi YVA-ohjelma sekä muut asiakirjat ovat luettavissa ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/lieto-raisio-voimajohto-YVA
YVA-ohjelman painettu versio on luettavissa seuraavissa paikoissa niiden aukioloaikoina:
- Liedon kaupungintalon asiointipiste (Kirkkotie 13, 24120 Lieto)
- Maskun pääkirjasto (Keskuskaari 3, 21250 Masku)
- Naantalin kaupungintalon asiointipiste (Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali) ja Naantalin pääkirjasto (Tullikatu 11, 21100 Naantali)
- Raision kaupungintalo (Nallinkatu 2, 21200 Raisio) ja Raision pääkirjasto (Eeronkuja 2, 21200 Raisio)
- Ruskon pääkirjasto (Talkootie 3, 21290 Rusko)
- Turun kaupunginarkiston asiakaspalvelu (Puolalankatu 5, 20100 Turku)
YVA-ohjelmasta järjestetään kaikille avoimet yleisötilaisuudet
Ensimmäinen YVA-ohjelmaa koskeva yleisötilaisuus järjestetään 18.11.2025 klo 17:30–19:30 Maunun koululla (Talkootie 5, 21290 Rusko). Toinen yleisötilaisuus järjestetään 20.11.2025 klo 17:30–19:30 etäyhteydellä. Osallistumislinkki etätilaisuuteen julkaistaan ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/lieto-raisio-voimajohto-YVA
Mielipiteitä voi esittää 8.12.2025 asti
YVA-ohjelmasta voi esittää mielipiteitä kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 8.12.2025 Varsinais-Suomen ELY-keskukseen sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 236, 20101 Turku.
Yhteysviranomaisena toimivan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto arviointiohjelmasta julkaistaan ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/lieto-raisio-voimajohto-YVA viimeistään 31.12.2025.
YVA-menettely
Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) on lakisääteinen menettely, jossa selvitetään hankkeen todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset. YVA-menettely ei ole lupamenettely, vaan siinä tuotetaan lisätietoa hankkeen suunnittelua ja sitä koskevaa päätöksentekoa varten sekä lisätään tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.
YVA-menettely toteutetaan kahdessa osassa ja siinä laaditaan kaksi asiakirjaa: YVA-ohjelma ja YVA-selostus. YVA-ohjelmassa kuvataan, miten hankkeen vaikutusten arviointi aiotaan toteuttaa ja mitä selvityksiä tullaan laatimaan. YVA-ohjelman jälkeen hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan ja arviointien tulokset esitetään YVA-selostuksessa.
Lisätietoja:
www.ymparisto.fi/lieto-raisio-voimajohto-YVA
YVA - Hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelystä ympäristöhallinnon verkkosivulla
Hankkeesta vastaava:
Fingrid Oyj, Marja Nuottajärvi ja Eeva Paitula, etunimi.sukunimi@fingrid.fi, p. 030 395 5000
YVA-konsultti:
Sweco Finland Oy, Jussi-Pekka Manner, etunimi.sukunimi@sweco.fi, p. 040 525 7063
Yhteysviranomainen:
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Sanna Mäkeläinen, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 022 140
Avainsanat
