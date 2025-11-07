Isätyön verkosto näkyy ja kuuluu - Isäasiaa-podcastin ensimmäinen jakso on julkaistu

Kanta-Hämeeseen on perustettu isätyön verkosto, joka toimii Oma Hämeen perhekeskuspalveluiden alaisuudessa. Se kokoaa yhteen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, kuntien lapsiperhetoimijoita, järjestöjä ja seurakuntia. Verkosto syntyi loppuvuodesta 2024 halusta nostaa isien ääni kuuluviin ja vahvistaa heidän asemaansa perhepalveluissa.

Kanta-Hämeen isätyön verkoston ensimmäinen näkyvä asia on Isäasiaa-podcast, jossa Vesa Thynell lähisuhdeväkivaltatyön yksiköstä ja Kalle Itkonen perhekeskuspalveluista keskustelevat isyyteen liittyvistä teemoista eri vieraiden kanssa. Podcast avaa keskustelua isyydestä eri näkökulmista – arjesta, tuesta ja osallisuudesta – ja tuo esiin isämyönteisiä käytäntöjä koko alueella.

Ensimmäisessä jaksossa vieraana on hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen, joka pohtii isyyttä, perheiden hyvinvointia ja sitä, miten isien näkökulmat saadaan vahvemmin osaksi palveluita. Voit kuunnella podcastin ensimmäisen osan täältä.

Mihin pyritään?

Isätyön verkoston toiminnan taustalla ovat Oma Hämeen arvot: yhdenvertaisuus, asiakaslähtöisyys, vaikuttavuus ja rohkeus. Verkoston tavoitteena on, että isät nähdään tasavertaisina vanhempina ja heidän tarpeensa huomioidaan sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Verkosto haluaa rakentaa Kanta-Hämeestä alueen, jossa isyys on luonnollinen ja näkyvä osa perheiden hyvinvointia. Kun ammattilaiset ottavat isät aktiivisesti mukaan keskusteluihin ja päätöksiin, perheiden hyvinvointi paranee ja vanhemmuus vahvistuu.

Asukkaille toiminta näkyy muun muassa Kysy isältä ensin -kampanjana, joka on juuri käynnistynyt. Sillä korostetaan isien kohtaamisen merkitystä sote-palveluissa. Digitaalinen perhevalmennus ja uusien isien kokoontumisajot tarjoavat vertaistukea ja tietoa isille. Koulutuksilla ja perehdytyksillä taas vahvistetaan ammattilaisten isämyönteistä työotetta. Verkostolle on avattu oma sivu, jossa kerrotaan sen toiminnasta ja tapahtumista. Isätyön verkosto - Oma Häme

Lisätietoja medialle:

Kanta-Hämeen isätyön verkoston koordinaattori

Kalle Itkonen

vs. lähijohtaja, sosiaalisen tuen palvelut, perhekeskuspalvelut

p. 050 447 8298 (kalle.itkonen@omahame.fi)