Eurooppa panostaa teollisuuden hukkalämpöpotentiaalin valjastamiseen
Euroopan komissio on nostanut teollisuuden hukkalämmön hyödyntämisen yhdeksi keskeisistä toimista energiatehokkuuden ja teollisuuden sähköistämisen edistämisessä. Energiatehokkuutta halutaan tukea esimerkiksi investointeja helpottamalla.
Euroopan komissio rohkaisee energiatehokkuusinvestointeihin
European Heat Pump Association (EHPA) raportoi keväällä, että Euroopan komissio korostaa teollisuuden hukkalämmön hyödyntämistä energiatehokkuuden ja teollisuuden sähköistämisen ytimessä.
Tämän myötä erityisesti teollisen kokoluokan lämpöpumppujen rooli kasvaa entisestään osana teollisuuden vihreää siirtymää.
“Olemme luottavaisia sen suhteen, että Euroopan komissio asettaa teollisuuden lämpöpumput keskiöön tulevissa suunnitelmissa ja politiikoissa”, kommentoi EHPA:n pääsihteeri Paul Kenny.
Toukokuussa IEA:n (International Energy Agency) järjestämän kansainvälisen energiatehokkuuskonferenssin jäljiltä Euroopan komissio keskittyy parhaillaan 10 konkreettiseen osa-alueeseen energiatehokkuuden vauhdittamiseksi.
Kymmenen osa-alueen joukossa ovat esimerkiksi energiatehokkaiden ratkaisujen käyttöönoton tukeminen ja helpottaminen sekä energiatehokkuuteen suuntaavien hankkeiden rahoittamisen mahdollistaminen.
Sähköistyminen avaa mahdollisuuksia teollisuudessa
Teollisuuden hukkalämpöpotentiaali ei ole aikaisemminkaan jäänyt Suomessa huomaamatta. Vuonna 2024 Motiva kokosi laajan joukon teollisuuden toimijoita keskustelemaan sähköistymisen ja teollisuuden hukkalämmön hyödyntämisen mahdollisuuksista osana Sähköistämällä energiatehokkuutta teollisuudessa -yhteishanketta.
Motivan yhteishankkeen pohjalta julkaisemassa selvitysraportissa kerrotaan, että lämpöpumpputeknologian avulla voidaan saavuttaa merkittäviä energiansäästöjä ja päästövähennyksiä teollisuuden prosesseissa.
Esimerkiksi tehtaassa, jossa kuivausprosessi on toteutettu 10 MW polttoon perustuvalla tuotannolla, voidaan prosessin hukkalämpöä ottaa talteen lämpöpumpuilla 6,5 MW edestä. Sähköä kuivausprosessin lämmöntuotantoon käytetään tällöin vain 3,5 MW.
“Tällöin lämpöpumppujen ja hukkalämmön talteenoton avulla primäärienergian kulutus voidaan vähentää 10 MW:sta 3,5 MW:iin”, havainnollistaa Calefan energia-asiantuntija Antti Porkka, joka osallistui hankkeen asiantuntijakeskusteluihin.
Calefalta ratkaisuja käytännön energiatehokkuuteen
Porkan mainitsema esimerkki ei ole ainoa havainnollistus onnistuneesta hukkalämmön hyödyntämisestä teollisuuden parissa. Calefalla on runsaasti referenssejä energiatehokkuusprojekteista, joissa teollisuuden energiankäyttöä on saatu tehostettua merkittävästi.
Esimerkiksi alumiiniprofiilien valmistus lukeutuu teollisuuden aloihin, joissa tyypillisesti kuluu runsaasti energiaa.
Calefan ja Mäkelä Alun pitkäaikainen yhteistyö energiatehokkuuden parissa on kuitenkin osoittanut, että esimerkiksi valimon tai anodisointilaitoksen hukkalämmön hyödyntäminen on paitsi mahdollista, myös erittäin kannattavaa.
“Esimerkiksi Mäkelä Alun anodisointilaitoksen energiauudistuksessa CO2-päästöt vähenivät 800 tonnilla vuodessa”, kertoo Porkka toteutuksesta, johon kuuluu myös Calefan toteuttama lämpöpumppulaitos.
Samankaltaisia onnistuneita esimerkkejä löytyy myös esimerkiksi kemian- ja lääketeollisuuden parista.
Kansainvälisestä politiikasta edellytyksiä investoinneille
Euroopan komission nyt edistämä politiikka tulee avaamaan ovia teollisuuden hukkalämpöprojekteille. Komission tavoitteena on madaltaa investointien riskejä, sekä tarjota takuu- ja tukimalleja, joilla energiatehokkuushankkeet saadaan liikkeelle.
Euroopan komission askelmerkit energiatehokkuusinvestointien helpottamiseksi otetaan Calefalla innolla vastaan.
“Hienoa, että järkevälle lämmön uusiokäytölle löytyy myös poliittista tukea”, kommentoi Calefan asiantuntija Antti Porkka.
Vaihtoehtoja teollisuuden energiatehokkuusinvestointien rahoittamiseen löytyy myös entuudestaan. Erilaisten hanketukien lisäksi Calefan asiakkaat ovat hyötyneet muun muassa leasing- ja rahoitusratkaisuista.
“Teollisuuden energiatehokkuus on aina erittäin rahoituskelpoinen investointi. Hyville ja energiatehokkaille hukkalämpöprojekteille löytyy aina rahoitus”, Porkka kertoo.
Yhteyshenkilöt
Petri Vuori
040 553 4427
petri.vuori@calefa.fi
Antti Porkka
044 723 3347
antti.porkka@calefa.fi
Antti PorkkaMyyntipäällikkö, energia ja datakeskuksetPuh:0447233347antti.porkka@calefa.fi
Petri VuoriToimitusjohtajaPuh:040 553 4427petri.vuori@calefa.fi
Energiaratkaisuja ympäristön ehdoilla
Me Calefalla uskomme, että tulevaisuuden energiaratkaisut syntyvät ympäristön ehdoilla. Siksi kehitämme lämpöpumppuratkaisuja, joissa tehokkuus ja kestävyys kulkevat käsi kädessä.
Lue lisää julkaisijalta Calefa Oy
Calefa Oy:n Savon Voimalle toteuttama lämpöpumppulaitos on voittanut Heat Pump City of the Year – palkinnon24.9.2025 07:34:55 EEST | Tiedote
Savon Voiman Joensuun voimalaitoksen yhteyteen rakentunut AmbiHeat-lämpöpumppulaitos on ratkaisukokonaisuudeltaan ensimmäinen laatuaan Euroopassa. Lämmönlähteinään se hyödyntää innovatiivisesti savukaasupesurin hukkalämmön lisäksi jokivettä.
Energiayhtiöiden savupiiput sammuivat kesällä jo neljällä paikkakunnalla26.8.2025 09:05:00 EEST | Tiedote
Neljän suomalaisen energiayhtiön polttavat lämpölaitokset ovat tänä kesänä hiljentyneet. Kesäajan lämpökuorma on pystytty kattamaan kokonaan polttoon perustumattomilla menetelmillä niin Seinäjoella, Lahdessa kuin Kankaanpäässäkin. Myös Loviisassa on ajoittain voitu täysin sammuttaa polttavat laitokset.
MinersLoop kaksinkertaistaa datakeskuksen kaukolämmöntuotannon AmbiHeat-laitoksen laajennuksella13.6.2025 11:00:24 EEST | Tiedote
MinersLoop laajentaa kesällä 2024 datakeskuksen yhteyteen käyttöönotettua AmbiHeat–lämpöpumppulaitosta 2MW:n jäähdytysteholla. Samalla laitoksen lämpöteho kasvaa 2,5 MW:lla, tuplaten datakeskuksen kaukolämmön tuotannon.
KSS Energia vahvistaa sähköisen lämmöntuotannon profiilia AmbiHeat-lämpöpumppulaitoksella14.5.2025 08:02:38 EEST | Tiedote
Kouvolalainen KSS Energia ja Calefa ovat sopineet 4 MW:n AmbiHeat-lämpöpumppulaitoksen kokonaistoimituksesta. Jäteveden hukkalämpöä hyödyntävä AmbiHeat-laitos tulee vähentämään lämmöntuotannon CO2-päästöjä 14 000 tonnia vuodessa sekä lisää yhtiön sähkömarkkinakapasiteettia.
Calefalle merkittävä pääomasijoitus Evli Private Capitalilta kasvun vauhdittamiseksi12.5.2025 07:23:14 EEST | Tiedote
Suomalaiseen Evli-konserniin kuuluvan Evli Private Capitalin pääomasijoitus vahvistaa Calefan entuudestaan monipuolisia resursseja ja avaa mahdollisuuksia pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseen.
