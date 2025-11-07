SDP:n Kumpula-Natri: Hallituksen puututtava vaalidatan siirtopäätökseen

Demokratian toteuttamiseen liittyvät konkreettiset rakenteet ovat osa kriittistä infrastruktuuriamme ja tämä olisi ensimmäinen kerta, kun suomalainen vaalidata siirrettäisiin Suomen ulkopuolelle.

- EU:ssa tehtyä säätelytyötä digitaalisaation ja kyperturvallisuuden eteen täytyy toimeenpanna ja johtaa käytäntöihin jäsenmaissa. Demokratian suojelu digitalisaatiomurroksessa on tärkeimpiä osia, mitä on korostettu yksityisyyden suojan rinnalla, muistuttaa aiemmin europarlamentaarikkoja toiminut Kumpula-Natri.

- Vaalidatan kohdalla kysymys on tietenkin siitä, miten vaalidatan luottamuksellisuus turvataan, mutta myös kansalaisten luottamus. Vaalien paitsi pitää olla luotettava, myös näyttää luotettavilta. Emme halua avata pienintäkään rakoa vihamieliselle informaatiovaikuttamiselle tai edes epäluulon kylvämiselle demokratiaa kohtaan.

Suomessa on päätetty laajalla yhteisymmärryksellä, että emme siirry sähköiseen äänestämiseen. On päätetty pysyä kynä ja vaalilipuke -järjestelmässä sekä tarkoin avoimesti ja demokraattisesti hoidetuissa äänten laskemisessa. Nyt jos yksi palanen siirretäisiin pilveen, pois Suomesta ja amerikkalaiseen yhtiöön, on päätös liian kapeasti tehty julkisella ministeriön hankintakilpailutuksella, jossa valintakriteeriksi julkisuuteet esitetään vain hinta.

Hallituksen olisi tullut kutsua puolueet ja eduskuntaryhmät koolle koskien vaalien järjestämistä, ennenkuin tälläisiä hankintoja edes suunnitellaan. Nyt kun hankinta tulee julki vasta tässä vaiheessa, en näe muuta mahdollisuutta, kuin että oikeusministeri Leena Meri (PS) viheltää pelin poikki. On kestämätöntä, että vaalijohtaja yksin vastaisi järjestelmämuutoksesta ja tietoturvaratkaisuista.

- Tämä tapaus osoittaa, että valtiolta puuttuu selkeä datapolitiikka, jota tarvitaan digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämiseen, tukemaan kehittyviä palveluja ja talouden kasvua. Datapolitiikkaan tulee kuulua myös tiedon turvallisen käsittelyn, siirron ja säilyttämisen varmistaminen erityisesti kriittisen infraan osana, johon myös demokratia ja sen ydin vaalien järjestäminen kuuluu, Kumpula-Natri summaa.

- Näen juuri kotimaisten ja eurooppalaisten digipalvelujen kasvumahdollisuudet turvallisen ja luotettavan infran rakentamisen puolella. Hankintakilpailuilla on paikkansa, mutta kansallisen turvallisuuden ytimeen niitä ei ole pakko tuoda, puhuu Kumpula-Natri eurooppalaisten teknologiaomavaraisuuden kasvumahdollisuuksien puolesta.