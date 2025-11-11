Lapsiperheköyhyys-kysely: vähävaraisuus näkyy puutteena ruuasta ja vaatteista – Hyvä Joulumieli -keräyksellä autetaan perheitä jouluna
Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Suomen Punaisen Ristin toteuttama kysely tuo esiin, että köyhyys näkyy vähävaraisten lapsiperheiden arjessa henkisenä ahdinkona ja puutteena perusasioista. Torstaina käynnistyvän Hyvä Joulumieli -keräyksen turvin jaetaan ruokalahjakortit yhteensä 18 000 vähävaraiselle lapsiperheelle kotimaassa.
Järjestöjen vapaaehtoiset ja työntekijät saavat perheiltä pyyntöjä saada ruokaa ja vaatteita lapsille, käy ilmi MLL:n ja Punaisen Ristin tekemästä Lapsiperheköyhyys-kyselystä. Kyselyyn vastasi 134 MLL:n ja Suomen Punaisen Ristin paikallista vapaaehtoista ja piirityöntekijää eri puolilta Suomea.
Ruuan tarve nostettiin esiin 39 prosentissa kaikista avovastauksista, kun vastaajilta kysyttiin, näkyykö lapsiperheiden vähävaraisuus heidän toiminta-alueellaan.
“Tarvitsijoiden määrä on kasvanut. Kun MLL:n perhekahvilassa tarjotaan lämmin ruoka, niin kävijöiden määrä lähes tuplaantuu perhekahvilakertaan normaaliin verrattuna.”
“Neuvolan kautta tulee enemmän avunpyyntöjä perheiltä ja avunpyyntöjä tulee suoraan osastolle. Pulaa on ruuasta ja esim. vaipoista.”
– Kyselyyn saadut vastaukset tukevat aiempia havaintojamme kentältä. Punaisen Ristin ruoka-aputapahtumissa näkyy entistä enemmän lapsiperheitä, ja ilmiö toistuu eri puolilla Suomea. Perheitä osallistuu meillä sekä ruokajakeluihin että yhteisöllisiin ruokailuihin, sanoo Suomen Punaisen Ristin sosiaalisen hyvinvoinnin asiantuntija Katriina Kuusela.
Lapsiperheköyhyys-kysely tehtiin verkkolomakkeella aikavälillä 17.9.–8.10.2025. Vastauksista 69 tuli MLL:n yhdistyksiltä ja piireiltä ja 65 Punaisen Ristin osastoilta ja piireiltä.
Perheet ovat henkisesti kovilla
Suurta huolta kyselyyn vastanneissa herätti perheiden henkinen kuormitus ja sen vaikutus lapsiin. Kuormitus näkyy vanhempien ahdistuksena taloudellisesta niukkuudesta. Huolet kuormituksesta nousivat esiin noin joka neljännessä avovastauksessa kysyttäessä vastaajien havaintoja ja ajatuksia lapsiperheköyhyyteen liittyen. Vastauksissa toistuivat köyhyyden kokemukset sekä niiden aiheuttama häpeä ja jaksamisen haasteet.
“Perheet päättävät usein salata avuntarpeensa, koska kaikki tuntevat toisensa eikä kukaan halua tulla leimatuksi.”
”Rahahuoliin liittyvä häpeä lamaannuttaa ja estää avun hakemisen ajoissa.”
Myös saavutettavissa olevien harrastusmahdollisuuksien väheneminen näkyy MLL:n ja Punaisen Ristin toiminnassa muun muassa ilmaisten tapahtumien ja toiminnan kysynnän kasvuna.
Lapsiperheköyhyyttä ovat Suomessa lisänneet muun muassa sosiaaliturvan leikkaukset, työttömyyden kasvu ja elinkustannusten nousu. Sosiaaliturvan leikkaukset ovat kohdistuneet ja vaikuttaneet erityisesti köyhyyden ja syrjäytymisen vaarassa oleviin lapsiin.
– Lapsiperheköyhyys ei ole yksittäisten perheiden vaan yhteiskunnan rakenteiden aiheuttama tilanne, johon voidaan vaikuttaa poliittisilla päätöksillä. Hyvinvoinnin perusta rakentuu lapsuudessa, joten lapsiperheköyhyyden lisääminen sosiaaliturvan leikkauksilla on hyvin lyhytnäköistä politiikkaa. Se tulee inhimillisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kalliiksi koko yhteiskunnalle, painottaa MLL:n vaikuttamistyön johtaja Esa Iivonen.
Hyvä Joulumieli -keräys tuo toivoa ja konkreettista apua
Hyvä Joulumieli on Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Suomen Punaisen Ristin yhteinen kampanja, joka on järjestetty vuodesta 1997 alkaen. Tänä vuonna tavoitteena on kerätä 1,26 miljoonaa euroa ja lahjoittaa 70 euron arvoiset ruokalahjakortit 18 000 perheelle Suomessa. Keräyksen kumppaneina toimivat K-ruokakaupat ja Lidl.
Punainen Risti ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto tekevät apua tarvitsevien perheiden löytämiseksi yhteistyötä paikallisten neuvoloiden, diakoniatyön ja sosiaalitoimen kanssa. Lahjakortti on nimensä mukaisesti lahja, eli sitä ei voi hakea. Keräys alkaa 13. marraskuuta ja jatkuu jouluaattoon saakka.
Näin lahjoitat Hyvä Joulumieli -keräykseen
Lahjoita Suomen apua tarvitseville lapsiperheille:
- Verkossa osoitteessa hyvajoulumieli.fi
- MobilePaylla numeroon 66020
- Yrityslahjoituksista voit lukea lisää osoitteessa hyvajoulumieli.fi
- Lahjoita Hyvä Joulumieli -keräyksen tilille FI33 5780 4120 0801 60, viitteellä 5429
- Soita keräyspuhelimeen 0600 16555 (10,01 e + pvm/mpm)
- Lähetä tekstiviesti
- HJM numeroon 16499 (10 e),
- HJM10 numeroon 16499 (10 e),
- HJM20 numeroon 16499 (20 e),
- HJM30 numeroon 16499 (30 e)
Mannerheimin Lastensuojeluliiton rahankeräyslupa: RA/2020/1486/23.11.2020. Kerätyt varat käytetään Hyvä Joulumieli -keräyksen tuotoilla hankittaviin vähävaraisille lapsiperheille jaettaviin ruokalahjakortteihin.
Suomen Punaisen Ristin rahankeräyslupa: RA/2020/1407/9.11.2020 koko maassa lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Ålands landskapsregering, lupa nro ÅLR 2024/8231/04.12.2024.
Lisätietoja
Hyvä Joulumieli: hyvajoulumieli.fi
Leena Poutanen, viestintä- ja varainhankintajohtaja, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, leena.poutanen@mll.fi, puh. 050 598 0601
Katriina Kuusela, sosiaalisen hyvinvoinnin asiantuntija, Suomen Punainen Risti, katriina.kuusela@punainenristi.fi, puh. 040 546 6458
Minna Närhilä, viestinnän asiantuntija, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, minna.narhila@mll.fi, puh. 050 472 8585
