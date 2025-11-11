Ashley Kahnin suositun John Coltrane -elämäkerran uusintapainos ilmestyi

Marraskuussa Kulttuurikulmassa Saara Liljan valokuvia lähiluonnosta planetaarisen hyvinvoinnin tueksi 11.11.2025 13:24:40 EET | Tiedote

VIERELLÄSI – Elämän suola valokuvataidenäyttely 6.–27.11. Aviadorin Kulttuurikulmassa (Liisankatu 19) Saara Lilja TERVETULOA, Olet lähdössä luontoretkelle suomalaiseen lähiluontoon – sen kauneuteen ja yksityiskohtiin. Katsomalla teoksia voit löytää itsestäsi ja ympäristöstäsi jotain uutta. Oppia pysähtymään tähän ainutlaatuiseen hetkeen. Kiitos, kun otat itsellesi aikaa – hengitä – maailma tarvitsee sinua. Ensimmäinen näyttelyni pidettiin Aviadorin Kulttuurikulmassa Vironkadulla vuonna 2022. Rakkaudesta resilienssiin -näyttely toi kivijalkamyymälän ikkunalaudalle ja seinille Itämeri-päivän kunniaksi valokuvia, kiviä, runoja ja maalauksia. Rakkaudesta resilienssiin -teossarjaa täydennettiin vuodeksi 2023 ja se sai uuden nimen Maapallo polullani. Näyttely pysähdytti sulavan jään äärelle. Fysiikan lakien vastaista lumitaakkaa oli vanhan kelon hauraalla, mutta kuitenkin niin vahvalla oksalla. Näyttely Tie planeetalle vuonna 2024 vei vahvemmin ihmisen luontosuhteeseen, siihen miten elämä vi