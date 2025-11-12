Hanna ei ole täällä ja Bilbao! ehdolla Savonia-kirjallisuuspalkinnon saajaksi
Sari Hedmanin romaani Hanna ei ole enää täällä ja Ville Hytösen proosarunokokoelma Bilbao! on valittu Savonia-palkinnon kuuden finalistin joukkoon.
Sari Hedman: Hanna ei ole enää täällä
Sari Hedmanin esikoisromaani Hanna ei ole enää täällä on pysäyttävä kuvaus menetyksestä ja arjen haurastumisesta.
Romaani kuljettaa lukijan vuosikymmenten halki perheen vaikenemisen kulttuuriin – siihen, miten suru kätketään ja miten hiljaisuus lopulta muovaa kokonaisia elämiä. Hedmanin tarkka ja herkkävireinen kerronta paljastaa sisään suljetun surun vivahteet ja näyttää, miten menetys muuttaa identiteettiä.
Lapsuuden välähdysten, haalistuneiden kuvien ja muistojen varaan rakentuva teos kuvaa perhettä, joka yrittää jatkaa eteenpäin tilanteessa, jossa kaikki tuntuu luhistuvan.
Savonia-raadin perustelut ehdokkuudelle:
"Hedmanin esikoisromaani on pakahduttava ja sydäntä raastava tarina kuopiolaisesta opettajaperheestä, jossa yhden lapsen kuolema aiheuttaa koko muulle perheelle ylisukupolvisen trauman. Puhumattomuus ja tunteiden käsittelemättömyys erottavat perheenjäsenet toisistaan. Teos muistuttaa siitä, miten peruuttamattoman jäljen lapsen kuolema jättää vanhempien lisäksi myös kuoleman varjoon jääneisiin sisaruksiin.
Hedmanin kieli on runsasta, muttei raskasta. Se kuvaa tarkasti ja uskottavasti romanin rikkinäiset, mutta syvästi inhimilliset henkilöhahmot. Myös ajankuva piirtyy äärimmäisen taidokkaasti. Kirja jättää lukijaansa vahvan tunnejäljen."
***
Ville Hytönen: Bilbao!
Bilbao on taivaalta putoavia lintuja. Bilbao on rakastuminen. Bilbao on Euroopan kautta aikojen pahin helle. Bilbao on väsyneitä, hikisiä vartaloita kuumuuden alla. Bilbao on kylmiä juomia ja ympäröivän maailman unohtamista.
Bilbao! on Ville Hytösen (s. 1982) yhdestoista runokokoelma. Hytönen on Suomen Kirjailijaliiton puheenjohtaja ja 19:lle kielelle käännetty runoilija, jonka tuotannossa vaihtelevat eurooppalaisen melankolian ja suomalais-ugrilaisen perinteen värisävyt. Hänet on palkittu Valtioneuvoston Sammon tekijät -suurpalkinnolla vuonna 2010.
Savonia-raadin perustelut ehdokkuudelle:
"Hytösen proosarunoteos kertoo keski-ikäisen parin kiihkeän rakkaustarinan ennätyshelteissä Espanjan Bilbaossa. Teoksen läkähdyttävän kuuma tunnelma ja tekstin runollisuus syntyvät niukoin vedoin taidokkaan aukkoisella kerronnalla.
Teos on samaan aikaan suorapuheinen ja sensuroimaton, mutta myös vahvan kuvaileva ja vertauskuvallinen. Päähenkilöiden dialogissa on näennäisen keveyden takana syvällisempiä merkityksiä ihmisenä olemisesta."
Savonia-ehdokkaat valittiin 103:n kaunokirjallisen teoksen joukosta. Palkintosumma on 12 000 euroa, ja palkinto jaetaan tiistaina 9.12.2025.
Savonia-palkintoraatiin kuuluvat puheenjohtaja Varpu Puskala, varapuheenjohtaja Martti Ruokolainen, Matti Kaarlejärvi, Maija Svärd, Petri Tossavainen, Aku Latvaniemi, Essi Löytynoja, Miika Raudaskoski ja Anna Vilkuna. Raadin sihteerinä on toiminut Tuija Korhonen.
