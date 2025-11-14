Presidentti Stubb jakoi kansainvälistymispalkinnon Orionille, Sensofusionille, Sandvikille ja Suomen startup-yhteisölle
Tasavallan presidentti on myöntänyt vuosittaisen kansainvälistymispalkinnon kolmelle yritykselle ja yhdelle yhteisölle. Vuoden 2025 kasvuyrityksenä palkittiin Orion Oyj, tulokasyrityksenä Sensofusion Oy ja pitkäaikaisena investoijana Sandvik Mining and Construction Oy. Vuoden yhteisöpalkinto annettiin Suomen startup-yhteisölle.
Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinto myönnetään vuosittain tunnustuksena suomalaisille, kansainvälisesti menestyville yrityksille tai yhteisöille.
Huomiota kiinnitetään erityisesti kilpailukykyyn, liiketoiminnan kansainvälisyyteen ja kannattavuuteen. Lisäksi arvioinnissa painotetaan toiminnan vastuullisuutta, vaikutuksia suomalaiseen osaamiseen ja työllisyyteen sekä investointeihin Suomeen ja Suomen innovaatioympäristön tunnetuksi tekemiseen.
Ehdotuksia ehdokkaiksi antoivat elinkeinoelämän eri asiantuntijat, toimijat ja järjestöt. Lopullisen ehdotuksen palkittavista tasavallan presidentille tekivät Team Finland -verkoston toimijat, Business Finland, ELY-keskukset, Finnvera ja ulkoministeriö.
Orionin eturauhassyöpälääke saavutti maailmanmenestyksen
Kasvuyrityksenä palkittu Orion Oyj on vuonna 1917 perustettu lääkeyhtiö, joka työllistää yli 4000 henkilöä, joista yli 2900 on Suomessa. Orion toimii aktiivisesti uusien innovaatioiden kehittämisessä erityisesti syöpälääkkeiden, neurologisten hoitojen ja eläinlääkkeiden saralla. Vuonna 2024 78 prosenttia Orionin liikevaihdosta muodostui Suomen ulkopuolella ja Orion investoi tutkimukseen ja tuotekehitykseen noin 180 miljoonaa euroa.
Orionin ja sen saksalaisen kumppanin Bayerin yhdessä kehittämä eturauhassyöpälääke on saavuttanut maailmanmenestyksen ja sitä myytiin vuonna 2024 maailmanlaajuisesti yli miljardilla eurolla. Eturauhassyöpä on toiseksi yleisin miehillä diagnosoitu pahanlaatuinen syöpä maailmassa.
– Orion kasvaa vahvasti suomalaisena vientiyrityksenä – investointiemme ja innovaatioidemme ansiosta viemme huippuluokan lääketieteellistä osaamista maailmalle. Samalla rakennamme kestävää hyvinvointia koko Suomelle, sanoo Liisa Hurme, Orionin toimitusjohtaja.
(Liite: Orion - Miljardimenestys tuo mahdollisuuden kasvaa ja uusiutua)
Sensofusion tarjoaa droonien tunnistusjärjestelmiä ja ilmatilan turvallisuusratkaisuja globaalisti
Tulokasyrityksenä palkittu Sensofusion Oy on vuonna 2016 perustettu suomalainen teknologiayritys, joka kehittää droonien tunnistusjärjestelmiä ja ilmatilan turvallisuusratkaisuja globaalille asiakaskunnalle. Yrityksen Suomessa kehittämä teknologia havaitsee ja seuraa lennokkeja reaaliaikaisesti sekä tarvittaessa torjuu niitä hyödyntäen tekoälyä, radiotaajuusanalyysiä ja monipuolisia sensoriteknologioita.
Sensofusionin ratkaisuja käyttävät muun muassa NASA, Yhdysvaltain ilmailuhallinto sekä operatiiviset asiakkaat Ukrainassa. Yritys on kasvanut nopeasti: liikevaihto oli vuonna 2024 20,8 miljoonaa euroa, viennin osuuden ollessa lähes 100 prosenttia.
– Suomessa on rakennettu vuosikymmenten ajan sellaista teknologiaa, joka on omilla alueillaan maailman huippua. Olen kiitollinen siitä, että olemme saaneet rakentaa tarinamme juuri täällä, kommentoi Sensofusionin toimitusjohtaja ja perustaja Tuomas Rasila.
(Liite: Sensofusion nousi vuoden tulokkaaksi – suomalainen teknologia suojaa ilmatilaa globaalisti)
Sandvik on sijoittanut Suomeen yli 170 miljoonaa euroa
Pitkäaikaisena investoijana palkittu Sandvik Mining and Construction Oy on osa kansainvälistä Sandvik-konsernia, joka on vuonna 1862 perustettu teknologiayritys. Yritys työllistää 2500 henkeä ja sen kotipaikka on Tampere. Yritys kehittää ja valmistaa innovatiivisia ratkaisuja kaivos- ja urakointiteollisuudelle, kuten maanalaisia ja -päällisiä porauslaitteita, lastaus- ja kuljetuslaitteita, kaivinkoneiden lisälaitteita ja hydraulisia iskuvasaroita. Yrityksen vienti kattaa yli 150 maata, ja yli 90 prosenttia tuotannosta suuntautuu Suomen ulkopuolelle. Sandvikin tuotteet ovat keskeisessä roolissa globaalissa kaivosteollisuudessa ja kestävän kaivostoiminnan kehittämisessä.
Sandvik avasi kesäkuussa uuden linjan maanpäällisten porauslaitteiden valmistukseen Tampereella, ja yhtiö on palkannut ja palkkaa vuoden loppuun mennessä noin 300 uutta työntekijää vahvistamaan kasvavaa liiketoimintaa. Tämän lisäksi Sandvik käynnistää 80 miljoonan euron DataDrive’31 -teknologiaohjelman, jonka tavoitteena on vauhdittaa kaivosteollisuuden digitaalista murrosta datavetoisen tutkimuksen ja tuotekehityksen avulla. Yhtiö on sijoittanut yli170 miljoonaa euroa Suomen tehtaisiin viime vuosina.
– Suomi on Sandvikin kaivosteknologian datavetoisen valmistus-, tutkimus- ja kehitystyön keskus. Täällä kehitetään ratkaisuja, jotka vievät koko toimialaa kohti älykkäämpää ja kestävämpää tulevaisuutta ja varmistavat Suomen asemaa kaivosteollisuuden innovaatiojohtajana, sanoo Mats Eriksson, Sandvik Suomen toimitusjohtaja ja Sandvik Miningin liiketoiminta-alueen johtaja.
(Liite: Pitkäaikaisena sijoittajana palkittu Sandvik investoi älykkäämpään, turvallisempaan ja kestävämpään kaivostoimintaan)
Suomen startup-yhteisö: Kasvuyritykset tuottavat Suomelle 10 miljardin vientitulot
Yhteisöpalkinnon saanut Suomen startup-yhteisö vaikuttaa kasvuyritysten toimintaympäristöön, ja sen tavoitteena on tehdä Suomesta maailman paras paikka kasvuyrityksille. Suomen startup-yhteisössä on mukana 300 suomalaista kasvuyritystä sekä merkittäviä sijoittajia. Koko startupekosysteemin liikevaihto on noin 12 miljardia euroa.
Yhteisö arvioi, että kasvuyritykset tuovat Suomelle tällä hetkellä jo yli 10 miljardia euroa vientituloja Suomelle. Tavoitteena on 20 miljardin euron vientitulot vuoteen 2030 mennessä. Ne vahvistavat kansantaloutta, työllisyyttä, innovaatioita ja hyvinvointiyhteiskunnan jatkuvuutta. Yhteisö uskoo, että kasvuyritykset nousevat jo vahvasti perinteisten vientialojen rinnalle.
– Tämä on upea tunnustus koko startup-yhteisölle! Se osoittaa, että yhdessä rakennettu suomalainen ekosysteemi ja startupit ovat maailmanluokkaa. Yhteistyöllä voimme viedä innovaatioita entistä rohkeammin maailmalle. Uskomme, että suomalaisten kasvuyritysten globaalin menestyksen kautta nostamme myös Suomen talouden uuteen kukoistukseen, sanoo Suomen startup-yhteisön toimitusjohtaja Riikka Pakarinen.
(Liite: Yhteisönä palkitun Suomen Startup-yhteisön tavoitteena kaksinkertaistaa kasvuyhtiöiden vientitulot 20 miljardiin euroon)
Lisätietoja:
- Kuvia palkituista yrityksistä
- Tasavallan presidentin kanslian kuvatili (päivittyy 14.11. alkaen)
- Tiedot palkinnosta: Anna Yli-Saunamaki, Communications Manager, Business Finland: anna.yli-saunamaki@businessfinland.fi, +358 40 7525 222
Yhteystiedot:
Team Finland
Risto Huhta-Koivisto
Senior Advisor, Business Finland
risto.huhta-koivisto@businessfinland.fi+358 40 343 3347
Orion Oyj
Terhi Ormio
Viestintäjohtaja
terhi.ormio@orion.fi +358 50 966 4646
Sensofusion Oy
Henna Merikivi
Executive Assistant
henna@sensofusion.com +358 40 569 8254
Sandvik Mining and Construction Oy
Tiina Heiniö
Vice President, Marketing and Communications
tiina.heinio@sandvik.com +358 40 503 1562
Suomen startup-yhteisö
Mari Rautanen
Yhteisö- ja viestintäpäällikkö
mari@startupyhteiso.com +358 400 746 893
Kuvat
Liitteet
- Yhteisönä palkitun Suomen Startup-yhteisön tavoitteena kaksinkertaistaa kasvuyhtiöiden vientitulot 20 miljardiin euroon.docx
- Pitkäaikaisena sijoittajana palkittu Sandvik investoi älykkäämpään, turvallisempaan ja kestävämpään kaivostoimintaan.docx
- Orion - Miljardimenestys tuo mahdollisuuden kasvaa ja uusiutua.docx
- Sensofusion nousi vuoden tulokkaaksi – suomalainen teknologia suojaa ilmatilaa globaalisti.docx
Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita, edistää matkailua ja investointeja sekä osaajien houkuttelua Suomeen. Organisaatiossa työskentelee 650 asiantuntijaa 37 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Business Finland
Teollisuuden investointituet edistävät talouden kasvua ja tukevat ilmastotavoitteiden saavuttamista14.11.2025 11:24:57 EET | Tiedote
Business Finland on myöntänyt investointiavustuksen Novanan hankkeelle maailman ensimmäisen hiilineutraalin vanadiinituotantolaitoksen rakentamiseksi Porin Tahkoluotoon. Business Finland vauhdittaa teollisuuden puhtaan siirtymän investointeja osana hallituksen elinkeinopolitiikan toimia. Investointiavustuksia on myönnetty vuoden 2025 aikana 311 miljoonaa euroa. Verohyvityshakemuksien käsittely on parhaillaan käynnissä, haetun hyvityksen yhteismäärä on hieman alle 3 miljardia euroa.
Tutkimus: Suomi voi nousta ruokamatkailumaaksi arktisten makujen avulla10.11.2025 08:05:00 EET | Tiedote
Visit Finland on teettänyt ensimmäistä kertaa kansainvälisen tutkimuksen siitä, miten Suomi nähdään ruokamatkailumaana. Ruoka kuuluu globaalisti matkailijoiden viiden kiinnostavimman teeman joukkoon, mutta Suomea ei vielä kovin usein yhdistetä tähän teemaan. Suomalaiseen ruokaan liitetään kuitenkin uteliaisuutta, ja siinä nähdään potentiaalia erityisesti puhtaiden arktisten makujen kautta.
Business Finland on keskeinen toimija suomalaisen datakeskusekosysteemin syntymisessä4.11.2025 17:03:44 EET | Tiedote
Business Finlandilla on tärkeä rooli edistää datakeskusinvestointeja ja siihen liittyvää innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemiä. Datakeskuksiin liittyy huomattavia innovaatio- ja kasvumahdollisuuksia.
Kansainvälisten osaajien rekrytointi polarisoitunut27.10.2025 08:05:00 EET | Tiedote
Business Finlandin tuore tutkimus osoittaa, että kansainvälisiä osaajia palkkaavat teknologiateollisuuden yritykset kasvavat muita nopeammin. Hyödyt kuitenkin kasautuvat yhä harvemmille yrityksille, sillä rekrytointi on polarisoitunut: osa yrityksistä lisää kansainvälisten osaajien palkkaamista, kun taas monessa rekrytointi on vähentynyt ja suomen kielen asema pääasiallisena työkielenä on vahvistunut.
Mediakutsu: Talent Boost Summit 2025 - Kansainväliset osaajat Suomen kasvun avaimena24.10.2025 10:23:11 EEST | Kutsu
Miten Suomi pärjää globaalissa osaajakilpailussa? Miten yritykset, kaupungit ja valtiolliset toimivat kehittävät osaajien veto- ja pitovoimaisuuttaan yhdessä – ja mitä voimme oppia kansainvälisistä esimerkeistä?
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme