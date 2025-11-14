Presidentti Stubb jakoi kansainvälistymispalkinnon Orionille, Sensofusionille, Sandvikille ja Suomen startup-yhteisölle

Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinto myönnetään vuosittain tunnustuksena suomalaisille, kansainvälisesti menestyville yrityksille tai yhteisöille.

Huomiota kiinnitetään erityisesti kilpailukykyyn, liiketoiminnan kansainvälisyyteen ja kannattavuuteen. Lisäksi arvioinnissa painotetaan toiminnan vastuullisuutta, vaikutuksia suomalaiseen osaamiseen ja työllisyyteen sekä investointeihin Suomeen ja Suomen innovaatioympäristön tunnetuksi tekemiseen.

Ehdotuksia ehdokkaiksi antoivat elinkeinoelämän eri asiantuntijat, toimijat ja järjestöt. Lopullisen ehdotuksen palkittavista tasavallan presidentille tekivät Team Finland -verkoston toimijat, Business Finland, ELY-keskukset, Finnvera ja ulkoministeriö.

Orionin eturauhassyöpälääke saavutti maailmanmenestyksen



Kasvuyrityksenä palkittu Orion Oyj on vuonna 1917 perustettu lääkeyhtiö, joka työllistää yli 4000 henkilöä, joista yli 2900 on Suomessa. Orion toimii aktiivisesti uusien innovaatioiden kehittämisessä erityisesti syöpälääkkeiden, neurologisten hoitojen ja eläinlääkkeiden saralla. Vuonna 2024 78 prosenttia Orionin liikevaihdosta muodostui Suomen ulkopuolella ja Orion investoi tutkimukseen ja tuotekehitykseen noin 180 miljoonaa euroa.

Orionin ja sen saksalaisen kumppanin Bayerin yhdessä kehittämä eturauhassyöpälääke on saavuttanut maailmanmenestyksen ja sitä myytiin vuonna 2024 maailmanlaajuisesti yli miljardilla eurolla. Eturauhassyöpä on toiseksi yleisin miehillä diagnosoitu pahanlaatuinen syöpä maailmassa.

– Orion kasvaa vahvasti suomalaisena vientiyrityksenä – investointiemme ja innovaatioidemme ansiosta viemme huippuluokan lääketieteellistä osaamista maailmalle. Samalla rakennamme kestävää hyvinvointia koko Suomelle, sanoo Liisa Hurme, Orionin toimitusjohtaja.

(Liite: Orion - Miljardimenestys tuo mahdollisuuden kasvaa ja uusiutua)

Sensofusion tarjoaa droonien tunnistusjärjestelmiä ja ilmatilan turvallisuusratkaisuja globaalisti



Tulokasyrityksenä palkittu Sensofusion Oy on vuonna 2016 perustettu suomalainen teknologiayritys, joka kehittää droonien tunnistusjärjestelmiä ja ilmatilan turvallisuusratkaisuja globaalille asiakaskunnalle. Yrityksen Suomessa kehittämä teknologia havaitsee ja seuraa lennokkeja reaaliaikaisesti sekä tarvittaessa torjuu niitä hyödyntäen tekoälyä, radiotaajuusanalyysiä ja monipuolisia sensoriteknologioita.

Sensofusionin ratkaisuja käyttävät muun muassa NASA, Yhdysvaltain ilmailuhallinto sekä operatiiviset asiakkaat Ukrainassa. Yritys on kasvanut nopeasti: liikevaihto oli vuonna 2024 20,8 miljoonaa euroa, viennin osuuden ollessa lähes 100 prosenttia.

– Suomessa on rakennettu vuosikymmenten ajan sellaista teknologiaa, joka on omilla alueillaan maailman huippua. Olen kiitollinen siitä, että olemme saaneet rakentaa tarinamme juuri täällä, kommentoi Sensofusionin toimitusjohtaja ja perustaja Tuomas Rasila.

(Liite: Sensofusion nousi vuoden tulokkaaksi – suomalainen teknologia suojaa ilmatilaa globaalisti)

Sandvik on sijoittanut Suomeen yli 170 miljoonaa euroa

Pitkäaikaisena investoijana palkittu Sandvik Mining and Construction Oy on osa kansainvälistä Sandvik-konsernia, joka on vuonna 1862 perustettu teknologiayritys. Yritys työllistää 2500 henkeä ja sen kotipaikka on Tampere. Yritys kehittää ja valmistaa innovatiivisia ratkaisuja kaivos- ja urakointiteollisuudelle, kuten maanalaisia ja -päällisiä porauslaitteita, lastaus- ja kuljetuslaitteita, kaivinkoneiden lisälaitteita ja hydraulisia iskuvasaroita. Yrityksen vienti kattaa yli 150 maata, ja yli 90 prosenttia tuotannosta suuntautuu Suomen ulkopuolelle. Sandvikin tuotteet ovat keskeisessä roolissa globaalissa kaivosteollisuudessa ja kestävän kaivostoiminnan kehittämisessä.

Sandvik avasi kesäkuussa uuden linjan maanpäällisten porauslaitteiden valmistukseen Tampereella, ja yhtiö on palkannut ja palkkaa vuoden loppuun mennessä noin 300 uutta työntekijää vahvistamaan kasvavaa liiketoimintaa. Tämän lisäksi Sandvik käynnistää 80 miljoonan euron DataDrive’31 -teknologiaohjelman, jonka tavoitteena on vauhdittaa kaivosteollisuuden digitaalista murrosta datavetoisen tutkimuksen ja tuotekehityksen avulla. Yhtiö on sijoittanut yli170 miljoonaa euroa Suomen tehtaisiin viime vuosina.

– Suomi on Sandvikin kaivosteknologian datavetoisen valmistus-, tutkimus- ja kehitystyön keskus. Täällä kehitetään ratkaisuja, jotka vievät koko toimialaa kohti älykkäämpää ja kestävämpää tulevaisuutta ja varmistavat Suomen asemaa kaivosteollisuuden innovaatiojohtajana, sanoo Mats Eriksson, Sandvik Suomen toimitusjohtaja ja Sandvik Miningin liiketoiminta-alueen johtaja.



(Liite: Pitkäaikaisena sijoittajana palkittu Sandvik investoi älykkäämpään, turvallisempaan ja kestävämpään kaivostoimintaan)

Suomen startup-yhteisö: Kasvuyritykset tuottavat Suomelle 10 miljardin vientitulot

Yhteisöpalkinnon saanut Suomen startup-yhteisö vaikuttaa kasvuyritysten toimintaympäristöön, ja sen tavoitteena on tehdä Suomesta maailman paras paikka kasvuyrityksille. Suomen startup-yhteisössä on mukana 300 suomalaista kasvuyritystä sekä merkittäviä sijoittajia. Koko startupekosysteemin liikevaihto on noin 12 miljardia euroa.

Yhteisö arvioi, että kasvuyritykset tuovat Suomelle tällä hetkellä jo yli 10 miljardia euroa vientituloja Suomelle. Tavoitteena on 20 miljardin euron vientitulot vuoteen 2030 mennessä. Ne vahvistavat kansantaloutta, työllisyyttä, innovaatioita ja hyvinvointiyhteiskunnan jatkuvuutta. Yhteisö uskoo, että kasvuyritykset nousevat jo vahvasti perinteisten vientialojen rinnalle.

– Tämä on upea tunnustus koko startup-yhteisölle! Se osoittaa, että yhdessä rakennettu suomalainen ekosysteemi ja startupit ovat maailmanluokkaa. Yhteistyöllä voimme viedä innovaatioita entistä rohkeammin maailmalle. Uskomme, että suomalaisten kasvuyritysten globaalin menestyksen kautta nostamme myös Suomen talouden uuteen kukoistukseen, sanoo Suomen startup-yhteisön toimitusjohtaja Riikka Pakarinen.



(Liite: Yhteisönä palkitun Suomen Startup-yhteisön tavoitteena kaksinkertaistaa kasvuyhtiöiden vientitulot 20 miljardiin euroon)





