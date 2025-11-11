Marraskuussa Kulttuurikulmassa Saara Liljan valokuvia lähiluonnosta planetaarisen hyvinvoinnin tueksi

VIERELLÄSI – Elämän suola valokuvataidenäyttely 6.–27.11. Aviadorin Kulttuurikulmassa (Liisankatu 19)

Saara Lilja

TERVETULOA,

Olet lähdössä luontoretkelle suomalaiseen lähiluontoon – sen kauneuteen ja yksityiskohtiin. Katsomalla teoksia voit löytää itsestäsi ja ympäristöstäsi jotain uutta. Oppia pysähtymään tähän ainutlaatuiseen hetkeen. Kiitos, kun otat itsellesi aikaa – hengitä – maailma tarvitsee sinua.

Ensimmäinen näyttelyni pidettiin Aviadorin Kulttuurikulmassa Vironkadulla vuonna 2022. Rakkaudesta resilienssiin -näyttely toi kivijalkamyymälän ikkunalaudalle ja seinille Itämeri-päivän kunniaksi valokuvia, kiviä, runoja ja maalauksia. Rakkaudesta resilienssiin -teossarjaa täydennettiin vuodeksi 2023 ja se sai uuden nimen Maapallo polullani. Näyttely pysähdytti sulavan jään äärelle. Fysiikan lakien vastaista lumitaakkaa oli vanhan kelon hauraalla, mutta kuitenkin niin vahvalla oksalla.

Näyttely Tie planeetalle vuonna 2024 vei vahvemmin ihmisen luontosuhteeseen, siihen miten elämä virtaa meissä ja me luonnossa. Näyttelyssä oltiin lähiluonnon lisäksi myös tieteiden ja taiteiden välisellä matkalla Norjassa keskiyön auringon sävyissä. Ilmastonmuutos etenee oletettua nopeammin ja siksi on opittava toimimaan kestävämmin, kehitimme tuolloin opettajille tietoisuutta vahvistavia keinoja. On osattava vähentää päästöjä eli liikuttava jalan tai pyörällä, suosittava suomalaista ruokaa ja käytettävä paikallisia palveluita. Ilmastonmuutoksen torjunta ja luontokadon vähentäminen liittyvät toisiinsa kohtuullisen maailman rakentamisena.

Osia tästä Vierelläsi – Elämän suola -teossarjasta oli esillä Islannissa konserttitalo Harpassa Arctic Circle -tapahtumassa lokakuussa 2025. Artinen yhteistyö esimerkiksi arktisen maastopaloihin varautumisverkoston rakentamiseksi on tärkeää. Tieteiden- ja taiteidenvälisyys voi nostaa esille uusia näkökulmia ymmärtää vahvemmin ja tarttua tekoihin kestävyyskulttuurin rakentamiseksi. Esimerkkejä on nostettu QR-koodien taakse, josta voi syventyä aiheisiin, kuten MulleTärkee-musavideot.

Vedenkierto on teema, joka on näkynyt jokaisessa näyttelyssä, niin tässäkin. Elämä tarvitsee vettä ja siksi toivon, että tämä näyttely pysäyttää sinut pohtimaan lähiympäristösi pieniä puroja. Haluan kannustaa sinua kävelemään suomalaisilla hiekkarannoilla sen sijaan, että lentäisit maailman rannoille. Läheltä löytyy onni – tee retki lähimetsääsi.

Tässä ajassa me tarvitsemme rohkeutta puhua vaikeuksista ja iloita siitä mikä on hyvin. Niin kuin myös kiitollisuutta pienistä asoista. Toivon, että näyttelyni vie sinut matkalle, jossa ollaan vierivieressä yhdessä ratkaisemassa asioita. Luonto tuo rauhaa ja meidän olisi hyvä tehdä enemmän havaintoja siitä miten olemme yhteydessä luontoon, itseemme ja toisiimme.

Iloa marraskuuhun,

6.11.2025 Vantaan Rajakylässä

Saara Lilja

Mikäli haluat kuulla tarinoita teosten takaa, niin ole rohkeasti yhteydessä. Voimme järjestää ryhmätapaamisen marraskuun lopussa.

Lisätietoja näyttelystä ja tauluista: saara.lilja@emergenssi.fi

Näyttelyyn pääsee tutustumaan vapaasti liikkeen aukioloaikoina: ma–pe klo 11–18 ja la klo 10–15.