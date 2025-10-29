Uusi teknologia ja ajankohtaiset puheenaiheet esillä Apuväline 2025 -tapahtumassa Tampereella
Apuvälineala elää muutoksen aikaa, mutta suunta on selvä: kohti yksilöllisempää, osallistavampaa ja hyvinvointia tukevaa tulevaisuutta. Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 6.–8.11. järjestetyssä Apuväline 2025 -tapahtumassa vieraili kolmen päivän aikana yhteensä noin 8100 alan ammattilaista, apuvälineiden käyttäjää ja vaikuttajaa.
Tapahtumassa korostuivat mm. uuden vammaispalvelulain tuomat muutokset henkilökohtaiseen apuun, apuvälinealan teknologiset uutuudet sekä vahva viesti: katse on tulevaisuudessa ja käyttäjien osallisuudessa.
Vuoden alussa voimaan tullut vammaispalvelulaki herätti keskustelua. Invalidiliitossa lain toimivuutta on seurattu tarkasti.
– Laki ei saa olla säästölaki, sillä esimerkiksi henkilökohtaisen avun käyttö on subjektiivinen oikeus. Kyse on hallituksen tahtotilasta ja siitä, että hyvinvointialueilla on lain soveltamiseen sekä osaamista että tarvittavat resurssit, myös taloudelliset, totesi Invalidiliiton juristi Henrik Gustafsson.
Laki tuli voimaan Gustafssonin mukaan raakileena, ja onkin hyvä, että sen soveltamisalaa nyt täsmennetään. Mukaan tarkasteluun on tulossa mm. elämänvaiheen käsite.
– Muuttuvat tilanteet lapsuudesta nuoruuteen, aktiiviseen aikuisuuteen ja vanhuusikään tulee huomioida yksilöllisesti. Esimerkiksi henkilökohtainen apu ei voi katketa elämän nivelkohdissa, hän sanoi.
Gustafsson uskoo kuitenkin tulevaan, sillä uusi laki on kokonaisuutena valmisteltu YK:n vammaissopimuksen ratifioinnin jälkeen.
– Yleissopimus toimii vankkana tukena, kun edistetään vammaisten henkilöiden osallisuutta ja yhdenvertaisuutta arjessa ja palveluissa, hän lisäsi.
Tekoäly muuttaa apuvälinealaa
Messujen näyttelyosastoilla esiteltiin uusia innovaatioita, niistä monessa tekoäly oli isossa roolissa.
– Tekoälystä on tullut tärkeä apuri, ja yhä useampi näkövammainen käyttää tekoälypohjaisia ääniavustajia arjen hallintaan, kuten valojen säätöön tai ympäristön kuvailuun, kertoi Näkövammaisten liiton työelämäpalvelujen digitalisaatioasiantuntija Ville Lamminen.
Lamminen esitteli tapahtumassa uudenlaista tekoälypohjaista kuvailuapua, ja seuraavaksi odotukset kohdistuvat älylaseihin. Ne antavat näkövammaiselle liikkujalle reaaliaikaista opastusta suoraan näkökenttään. Älylasien esiinmarssia Lamminen ennustaa jo seuraavilla messuilla.
– Tekoäly on hyvä apu ja se antaa lisää vapautta ja turvallisuutta, mutta se ei kuitenkaan korvaa avustajaa, ystävää tai opaskoiraa, Lamminen muistutti.
Myös liikkumisen apuvälineet, kuten vaikkapa Ottobockin käsiproteesit, hyödyntävät tekoälyä. Uuden sukupolven käsiproteesien ohjausjärjestelmä käyttää monimutkaisia algoritmeja proteesin intuitiiviseen ohjaukseen.
– Tekoälyn avulla proteesin käyttäjä saa vaivattomammin itselleen sopivan apuvälineen, sillä joustava järjestelmä oppii suoraan käyttäjän yksilöllisistä liikekomennuksista ja tottumuksista. Käyttäjä voi myös itse hienosäätää proteesin ohjausta älypuhelinsovelluksen kautta, kertoi Ottobockin tuotespesialisti Kalle Lindfors.
Luontoliikuntaa, soveltavaa liikuntaa ja paraurheilua
Suomen Paralympiakomitean Liikuntamaa järjestettiin Apuvälinetapahtuman yhteydessä. Liikuntamaassa sai vinkkejä paraurheilusta ja soveltavasta liikunnasta yli 20 lajipisteellä. Lauantain perhepäivänä kannustettiin koko perhettä tutustumaan erilaisiin liikuntamuotoihin ja apuvälineisiin.
Perjantaina järjestettyyn parapenkkipunnerruksen kisaan oli kutsuttu vuoden 2025 kisojen parhaita nostajia. Voittajiksi selviytyivät Harri Kauppila (tulos 170 kg) ja Nelli Kinnunen (tulos 68 kg). Kilpailun järjestäjänä oli Suomen Paravoimailijat ry.
Esteettömästä luontoliikunnasta sai tietoa Liikuntamaassa ja Kehitysvammaisten Tukiliiton Malike-toiminnan osastolla. Malikkeen esittelemät maastoliikkumisen apuvälineet mahdollistavat pääsyn kivikkoisille ja juurakkoisille poluille, joihin tavallisilla pyörätuoleilla tai rollaattoreilla ei pääse.
Apuväline 2025 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 6.–8.11.2025. Järjestäjinä Expomark Oy ja Invalidiliitto yhteistyössä Healthtech Finlandin, Näkövammaisten liiton, Sailab – MedTech Finland ry:n ja Suomen Paralympiakomitean kanssa.
