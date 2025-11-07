Ruotsin kaataminen sekunnin päässä – salibandymiehet taipuivat rangaistuslaukauksilla

Avauserää hallitsi Suomi karaten Joona Rantalan ja Heikki Iiskolan maaleilla 2–0-johtoon, mutta toinen oli puolestaan selvästi Ruotsin, joka viimeisteli kliinisesti karaten pahimmillaan jo 4-2-johtoon. Suomen hahmoksi nousi tiukassa paikassa Juuso Ahola, joka aloitti Suomen nousun toisen erän viimeisen minuutin kavennuksellaan.

Kolmannessa erässä Ahola ja Joona Rantala rakensivat Ruotsin oman pään harhasta tasoituksen, ja lopussa näytti jo todella hyvältä Aholan kiskaistessa 18 sekuntia ennen loppusummeria Suomen 5-4-johtoon ottelun kolmannella maalillaan.

Ruotsi veti kuitenkin maalivahtinsa penkille ja tuli tasoihin ajassa 59.59, kun Malte Lundmark nosti Suomen maalin eteen pomppimaan jääneen pallon rystyltä ohi Oskari Fäldenin.

Kolmen laukojan rangaistuslaukauskisa katkesi jo kahden kierroksen jälkeen, kun Ruotsi onnistui kahdesti ja Suomen yrittäjistä niin Joona Rantalan kuin Juuso Aholankin pallot kimahtivat yleensä vuorenvarman patenttiharhautuksen päätteeksi saman vasemman tolpan samaan kohtaan.

Anssi Koskisen ottelukuviin

Sunnuntaina klo 13 Suomi kohtaa turnauksen päätösottelussaan Sveitsin.

Salibandya, Nyköping, Ruotsi

Miesten ja U19-miesten EFT-turnaus

Miehet: Ruotsi–Suomi 6-5 rl (0-2, 4-1, 1-2, 1-0)

1. erä: 2.39 Joona Rantala (Luukas Hyvärinen) 0-1, 3.55 Heikki Iiskola (Aaro Astala) 0-2.

2. erä: 20.23 Sakarias Ulriksson (Hampus Nydenfeldt) 1-2, 24.09 Oskar Hovlund (Filip Eriksson) 2-2, 30.44 Filip Wrandemark (Linus Holmgren) 3-2, 34.56 Malte Lundmark (Emil Hallqvist Johansson) 4-2, 39.13 Juuso Ahola (Luukas Hyvärinen) 4-3.

3. erä: 46.55 Ahola (Rantala) 4-4, 59.42 Ahola (Eemeli Akola) 4-5, 59.59 Lundmark (Hovlund) 5-5 im.

Ruotsi voitti rangaistuslaukauskisan.

Torjunnat:

Måns Parsjö-Tegner Ruotsi 6+2+4=12,

Oskari Fälden Suomi 5+2+5=12.

Jäähyt: Ruotsi 2 min, Suomi 0 min.

Erotuomarit: josef Fässler ja Benjamin Schläpfer, Sveitsi.

Yleisöä: 2 137.

Suomen parhaana palkittiin Juuso Ahola.

Suomen U19-miehet puolestaan kokivat jo turnauksen toisen tappionsa, kun isäntämaa Ruotsi oli vahvempi peräti 10-4. Ottelun ensimmäiset kaksi maalia teki Suomi, mutta sitten ote kirposi.

Suomi vei avausottelun ensimmäistä puolikasta karaten kahden maalin johtoon, kun ensin osui Jose Saarelainen kuvion keskeltä ja vielä Eemeli Naava ylivoimalla oikeasta siivestä. Sitten otti kuitenkin Ruotsi otteen ja tuli tasoihin kahdella parhaalta maalintekopaikalta isketyllä osumalla. Suomen hapuilu etenkin pallollisena jatkui toisessa erässä, jossa maalivahti Atte Virtasen torjunnat pitivät peliä pitkään tasaisena. Sitten Ruotsi kuitenkin iski kaksi perättäistä osumaa ja uusi temppunsa Eemeli Naavan suoraan lähivapaalyönnistä sijoittaman 4–3-kavennuksen jälkeen. Kolmannessa erässä Ruotsi kasvatti johtoaan vielä kahdesti ylivoimalla, kerran alivoimalla ja kerran tasaviisikoin, mihin Suomi pystyi vastaamaan vain Aimo Laitilan lohtukavennuksella.

Sunnuntaina vastassa on klo 10.30 Sveitsi.

U19-miehet: Ruotsi–Suomi 10-4 (2-2, 4-1, 4-1)

1. erä: 3.38 Jose Saarelainen (Justus Luostarinen) 0-1, 7.17 Eemeli Naava (Topias Kärkkäinen) 0-2 yv, 11.05 Melker Camper (Noel Gustafsson) 1-2, 15.18 Isak Petersson (Wilmer Jansson) 2-2.

2. erä: 27.29 Milton Svensson (Theo Wirestrand) 3-2, 30.09 Noel Gustafsson (Benjamin Filander) 4-2, 31.26 Naava 4-3, 33.06 Rasmus Tveit (Alexander Isberg) 5-3, 36.48 William Eklund (Jansson) 6-3.

3. erä: 43.32 Jansson (Alex Strandberg) 7-3 yv, 49.53 Felix Törn (Linus Hedlund) 8-3 av, 53.33 Isberg (Strandberg) 9-3 yv, 55.48 Aimo Laitila (Aatu Venäläinen) 9-4, 58.41 Petersson (Jansson) 10-4.

Torjunnat:

Axel Holmgren Ruotsi U19 5+6+8=19,

Atte Virtanen Suomi U19 5+10+11=26.

Jäähyt: Ruotsi U19 3×2 min, Suomi U19 2×2 min.

Erotuomarit: Tomas Kostinek ja Martin Reichelt, Tshekki.

Yleisöä: 1 207.

Suomen parhaana palkittiin Eemeli Naava.

Suomen U23-maajoukkue pelaa Naumburgin neljän maan turnauksessa, jossa eilisen Sveitsi-voiton jatkoksi Tshekki kaatui maalein 5-4. Vastustaja nousi päätöserässä neljän maalin takamatkalta vielä tuntumalle.

Suomi käänsi avauserässä maalin tappioaseman johdokseen Samuli Junnilan tasoituksella ja Tiitus Salokankaan ylivoimaosumalla. Voittoon lopulta riittäneet maalit syntyivät toisessa erässä, jossa osuivat Topias Simonen, Ville Hietaranta ja vielä ylivoimalla Samuli Junnila. Tshekki vei päätösjakson 3-0 ja nousi kuusi minuuttia ennen loppusummeria jo maalin päähän, mutta Suomen etumatka kantoi loppuun saakka.

Sunnuntaina Suomi kohtaa päätösottelussaan Saksan miesten maajoukkueen jo aamulla klo 10 Suomen aikaa.

Salibandya, Naumburg, Saksa

Neljän maan turnaus

Tshekki U23–Suomi U23 4-5 (1-2, 0-3, 3-0)

1. erä: 5.25 Matej Penicka (Vojtech Kun) 1-0, 9.06 Samuli Junnila (Tatu Havula) 1-1, 18.37 Tiitus Salokangas (Teemu Karppanen) 1-2 yv.

2. erä: 21.11 Topias Simonen (Karppanen) 1-3, 22.00 Ville Hietaranta (Lauri Eloluoto) 1-4, 27.48 Samuli Junnila (Salokangas) 1-5 yv

3. erä: 45.09 Jan Zoufaly (Lukas Rada) 2-5, 49-11 Lukas Fukala (Adam Palcinsky) 3-5, 53.59 Fukala (Filip Elias) 4-5.

Lopuksi käytiin lisäksi rangaistuslaukauskisa, jonka voitti Suomi saaden yhden pisteen sarjataulukkoon.

Maalivahdit:

Karel Hodik Tshekki U23,

Juuso Jokisalo Suomi U23.

Jäähyt: Tshekki U23 3×2 min, Suomi U23 2×2 min.

Erotuomarit: Aivars Malins ja Martins Larinovs, Latvia.