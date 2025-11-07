Rantasprintin MM: Naukkarinen ja Karppinen kaksikossa yhdeksänneksi

– Saimme parannusta joka suoritukseen, mutta poijuun törmääminen neljännesvälierässä harmitti. Siinä meni soutu sekaisin. Muuten tuntui, että se oli paras beach sprint -suorituksemme. Kehityimme joka toistolla, Naukkarinen sanoi.

Naukkarinen koki kaksikon ottaneen EM-kilpailuista MM-kilpailuihin ”valtavan kehitysloikan”. Naukkarinen korosti, että rantasprintti on joukkuesuoritus. Naukkarinen ja Karppinen ovat osoittaneet vauhtinsa riittävyyden, mutta kokonaisuudessa on kehitettävää.

– Meidän pitää päästä joukkueena myös harjoittelemaan rantasprintin yksityiskohtia.

Hyvillä mielin urakkansa päätti myös Karppinen.

– Soudimme nousujohteiset kisat, ja tänään vireys sekä soutu olivat parhaimmillaan. Pienet virheet navigoinnissa käänsivät sekunnit USAn eduksi, mutta taistelimme loppuun asti ja nautimme jokaisesta vedosta, Karppinen sanoi ja jakoi kiitosta myös muille:

– Iso kiitos kaikille, jotka ovat kannustaneet koti-Suomessa, sekä kilpakumppaneille, jotka ovat omalla tekemisellään nostaneet rimaamme. Suorituksesta löytyi vielä osa-alueita, joissa on parannettavaa – näitä analysoimme tiiminä ja kehitämme jatkoon.



Juniorien pirteät suoritukset ilahduttivat kisarupeamassa

Soudun valmennuspäällikkö Ilona Hiltunen kehui Naukkarisen ja Karppisen soutuvauhtia lauantaina.

– Valitettavasti tiiminä tehtiin pieniä virheitä ohjaamisessa ja navigoinnissa. Siitä huolimatta kaksikko taisteli loppuun asti jatkopaikasta tiukassa erässä. MM-kisojen 9. sija antaa luottoa tulevaan, Hiltunen sanoo.

Hän kehui Suomen joukkueen kisasuorituksia kokonaisuudessa.

– Kaikilla on kuitenkin kehitettäviä osa-alueita, joita harjoittelemalla voidaan yltää vielä parempiin suorituksiin ja taistella siten paremmista sijoituksista. Ilahduttavaa oli juniorien pirteät suoritukset. He saivat paljon tärkeää kokemusta kilpailuista, jotta ovat valmiimpia tulevina vuosina.

Myös Hiltunen kiitti kaikkia kokonaisuuteen vaikuttaneita tahoja:

– Kiitos koko Suomen joukkueelle. Beach Sprint -kisoissa korostuu koko tiimin työskentely. Boat handlereilla ja huoltojoukoilla on myös iso rooli kilpailun onnistumisessa.