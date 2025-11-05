SB-Pro vei kärkiottelun, ÅIF:lle kauden avausvoitto
F-liigan viikon kärkiottelu pelattiin Nurmijärvellä, jossa SB-Pro aiheutti mestari Classicille kauden toisen tappion voittamalla rangaistuslaukauksilla 4-3. Jumbo ÅIF puolestaan haki Lappeenrannasta kauden avauspisteensä kaatamalla SaiPan rangaistuslaukauksilla 5-4.
Classic johti vielä kolmannessa erässä 2-0, mutta SB-Pro puristi rinnalle Laura Hietamäen maalilla ja Elina Kujalan kuudella viittä vastaan iskemällä osumalla. Lotta Purhonen siirsi Classicin vielä kerran edelle minuuttia ennen loppua, mutta maalivahdin vetäminen penkille toimi jälleen ja Elina Kujalan tasoitus vei ratkaisun rangaistuslaukauksille saakka. Niissä Classic onnistui vain kahdesti, ja Veronika Kopecka ja kahdesti maalannut Petra Aallonen johtivat Pron voittoon. Kisa päättyi Emmi Pölösen venyessä Classicin Suvi Hämäläisen laukaukseen.
Lappeenrannassa johti ÅIF pelin puolivälissä 3-1, mutta SaiPa kiri ennen toista erätaukoa tasoihin ja kolmannessa Elsa Holopaisen maalilla edelle. ÅIF:n päästyä ylivoimalla laukoi kuitenkin Sandra Ojanen pelin tasoihin Noona Björkmanin syötöstä. Lappeenrannassa johti ÅIF pelin puolivälissä 3-1, mutta SaiPa kiri ennen toista erätaukoa tasoihin ja kolmannessa Elsa Holopaisen maalilla edelle. ÅIF:n päästyä ylivoimalla laukoi kuitenkin Sandra Ojanen pelin tasoihin Noona Björkmanin syötöstä. Rangaistuslaukauskisassa nousivat ÅIF:n sankareiksi kisan ainoan maalin upottanut Riina Latvakoski ja SaiPan nollannut maalivahti Helmi Rauhala.
TPS otti kauden kahdeksannen voittonsa ja kasvatti sarjajohtonsa neljään pisteeseen, kun se kaatoi vieraissa Kooveen 5-3. Koovee lähti vielä toiseen erään 2–1-johdossa, mutta sitten Noora Isomäki, Emilia Pietilä, Ina Leminen ja Henrika Maikola takoivat kuuteen minuuttiin neljä maalia siirtäen turkulaiset jo 5–2-johtoon. Mia Valleniuksen kavennus toisen erän puolivälissä jäi ottelun päätösmaaliksi.
Sarjanousija Northern Stars otti kauden toisen voittonsa ja ensimmäisen kolmen pisteen saaliinsa, kun Pirkkalan Pirkat taipui kotonaan 4-3. Maaleja nähtiin vasta avauserän lopulla ja sitten niitä tulikin kolmessa perättäisessä vaihdossa, kun Pirkkain Oona Hirsimäen avausosuma sai jatkokseen vieraiden Jenna Jolkkosen tasoituksen ja Ella Suonpään johtomaalin. Suonpää nousikin päivän nimeksi, kun hän iski toisessa erässä tilanteeksi 3-1 ja kolmannessa jo 4-1 Northern Starsille. Pirkkain loppukiri ilman maalivahtia tuotti vielä Pinja Ryömän ja Sanni Kolin kavennukset, mutta viimeiset kaksi minuuttia vieraiden puolustus ja maalivahti Jana Pleisch kestivät.
Sarja jatkuu sunnuntaina ottelulla Northern Stars–FBC Loisto.
