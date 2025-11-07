Veikkaus Oy

Loton potti kohoaa viiteen miljoonaan euroon

8.11.2025 22:59:08 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Loton kierroksen 45/2025 arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten pelin potti kohoaa viiteen miljoonaan euroon.

Loton illan arvonnan oikea rivi on 10, 12, 13, 18, 22, 23 ja 25. Lisänumero 24. Plusnumero 8.

Illan arvonnassa löytyi kolme 6+1 -oikein riviä, joilla voitti kullakin 43 327 euroa. Voittorivit osuivat nettipelaajille Helsinkiin, Tampereelle ja Tuusulaan.

Lauantai-Jokerin voittorivi on 2 6 6 5 9 4 5. Jokerista löytyi viisi 6-oikein tulosta, joista kaksi oli pelattu onnistuneesti tuplattuna. 40 000 euron tuplatut rivit osuivat helsinkiläisen nettipelaajan laatimiin kahden osuuden porukkapeleihin. 20 000 euron voittoriveistä kaksi oli pelattu Kajaanin Prismassa ja yksi Tampereen Lielahden Prismassa.

Millin lauantain voittorivi on 2, 21, 25, 27, 29 ja 37. Lisänumero 17. Millistä ei löytynyt täysosumaa.

Lauantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Amsterdam 40. Lomatonneja voitettiin 9 kappaletta.

Veikkauslottojokeri

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

