Loton potti kohoaa viiteen miljoonaan euroon
Loton kierroksen 45/2025 arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten pelin potti kohoaa viiteen miljoonaan euroon.
Loton illan arvonnan oikea rivi on 10, 12, 13, 18, 22, 23 ja 25. Lisänumero 24. Plusnumero 8.
Illan arvonnassa löytyi kolme 6+1 -oikein riviä, joilla voitti kullakin 43 327 euroa. Voittorivit osuivat nettipelaajille Helsinkiin, Tampereelle ja Tuusulaan.
Lauantai-Jokerin voittorivi on 2 6 6 5 9 4 5. Jokerista löytyi viisi 6-oikein tulosta, joista kaksi oli pelattu onnistuneesti tuplattuna. 40 000 euron tuplatut rivit osuivat helsinkiläisen nettipelaajan laatimiin kahden osuuden porukkapeleihin. 20 000 euron voittoriveistä kaksi oli pelattu Kajaanin Prismassa ja yksi Tampereen Lielahden Prismassa.
Millin lauantain voittorivi on 2, 21, 25, 27, 29 ja 37. Lisänumero 17. Millistä ei löytynyt täysosumaa.
Lauantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Amsterdam 40. Lomatonneja voitettiin 9 kappaletta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Eurojackpotin päävoitto Saksaan7.11.2025 22:27:16 EET | Tiedote
Eurojackpotin perjantain arvonnassa (kierros 45/2025) löytyi yksi täysosuma, jolla 54 miljoonan potti matkasi Saksaan.
Näin Saksan Hessenissä juhlitaan isoja Eurojackpot-voittoja – perjantaina jaossa 53 miljoonan potti7.11.2025 12:02:23 EET | Tiedote
Jo 13 vuoden ikään ehtinyt Eurojackpot on tehnyt vuosien varrella miljonäärejä pitkin Eurooppaa. Saksassa juhlistetaan isoja voittoja hieman eri tavalla kuin Suomessa.
Kaikki väärin -tulos toi suuren voiton Helsinkiin5.11.2025 13:52:04 EET | Tiedote
Viime viikon torstaina Kaikki tai ei mitään -pelin arvonnassa löytyi yksi 0 oikein -tulos, jolla Helsingissä pelannut voittaja nappasi 125 000 euron voiton.
Eurojackpotissa perjantaina jaossa 53 miljoonaa4.11.2025 22:26:23 EET | Tiedote
Tiistaina arvotussa Eurojackpotissa ei löytynyt täysosumaa, joten perjantaina on jaossa noin 53 miljoonan päävoitto.
Loton potti jatkaa kasvuaan – Pirkanmaata lykästi1.11.2025 22:56:18 EET | Tiedote
Illan arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa, joten ensi lauantaina Lotossa on tarjolla neljän miljoonan euron potti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme