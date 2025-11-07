Loton potti kohoaa viiteen miljoonaan euroon

Loton illan arvonnan oikea rivi on 10, 12, 13, 18, 22, 23 ja 25. Lisänumero 24. Plusnumero 8.



Illan arvonnassa löytyi kolme 6+1 -oikein riviä, joilla voitti kullakin 43 327 euroa. Voittorivit osuivat nettipelaajille Helsinkiin, Tampereelle ja Tuusulaan.



Lauantai-Jokerin voittorivi on 2 6 6 5 9 4 5. Jokerista löytyi viisi 6-oikein tulosta, joista kaksi oli pelattu onnistuneesti tuplattuna. 40 000 euron tuplatut rivit osuivat helsinkiläisen nettipelaajan laatimiin kahden osuuden porukkapeleihin. 20 000 euron voittoriveistä kaksi oli pelattu Kajaanin Prismassa ja yksi Tampereen Lielahden Prismassa.



Millin lauantain voittorivi on 2, 21, 25, 27, 29 ja 37. Lisänumero 17. Millistä ei löytynyt täysosumaa.



Lauantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Amsterdam 40. Lomatonneja voitettiin 9 kappaletta.