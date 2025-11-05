Huuhkajien mediaohjelma 10.–16.11.2025
Suomi kohtaa Maltan MM-karsintaottelussa Helsingissä (14.11.) ja Andorran A-maaottelussa Tampereella (17.11.).
Huuhkajat kokoontuu maanantaina Helsingissä. Ensimmäinen mediatilaisuus järjestetään Kalastajatorpalla (Merisali 2) maanantaina kello 13.00. Tilaisuudessa haastateltavissa ovat maalivahti Jesse Joronen, keskikenttäpelaaja Leo Walta ja valmentaja Tim Sparv.
Joukkueeseen on jouduttu tekemään yksi pelaajamuutos. Casper Terho joutuu jäämään sivuun Malta- ja Andorra-otteluista loukkaantumisen takia. Päävalmentaja Jacob Friis on valinnut Oiva Jukkolan täydentämään joukkuetta.
Alta löydät Huuhkajien mediaohjelman marraskuun otteluihin. Joukkueen tiistain ja keskiviikon harjoituspaikat vahvistetaan myöhemmin. Mediatilaisuuksiin osallistuvista joukkueen edustajista tiedotetaan aina ennen tilaisuutta.
Huuhkajat kohtaa Maltan Helsingin Olympiastadionilla perjantaina 14. marraskuuta kello 19.00 MM-karsintojen lohkovaiheen päätösottelussa. Malta-ottelun jälkeen Huuhkajat tekee ensiesiintymisensä Tammelan Stadionilla Tampereella, kun Suomi isännöi Andorraa A-maaottelussa maanantaina 17. marraskuuta kello 19.00.
Huuhkajien mediaohjelma 10.–16.11.2025
Maanantai 10.11.
13.00 Joukkueen info, Kalastajatorppa (Merisali 2)
Jesse Joronen, Leo Walta, Tim Sparv
Tiistai 11.11.
11.15 Joukkueen harjoitus
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia
14.45 Joukkueen info, Kalastajatorppa (Merisali 2)
4 pelaajaa
Keskiviikko 12.11.
11.15 Joukkueen harjoitus
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia
14.45 Joukkueen info, Kalastajatorppa (Juhlasali 2)
4 pelaajaa
Torstai 13.11.
11.30 Kansainvälinen info, Olympiastadion
Päävalmentaja Jacob Friis ja 1 pelaaja
12.30 Joukkueen harjoitus, Olympiastadion
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia
15.00 Joukkueen info, Kalastajatorppa (Juhlasali 2)
3 pelaajaa
Lauantai 15.11.
13.00 Joukkueen harjoitus, Tammelan Stadion
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia
16.00 Joukkueen info, Scandic Rosendahl
3 pelaajaa
Sunnuntai 16.11.
11.30 Kansainvälinen info, Tammelan Stadion
Päävalmentaja Jacob Friis ja 2 pelaajaa
12.30 Joukkueen harjoitus, Tammelan Stadion
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia
Muutokset mahdollisia
Lisätiedot:
MIESTEN A-MAAJOUKKUE
Timo Walden, tiedotuspäällikkö
050 544 6402
timowald@netti.fi
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi
