Huuhkajien mediaohjelma 10.–16.11.2025

9.11.2025 14:16:38 EET | Suomen Palloliitto | Tiedote

Suomi kohtaa Maltan MM-karsintaottelussa Helsingissä (14.11.) ja Andorran A-maaottelussa Tampereella (17.11.).

Leo Walta.
Leo Walta. Elna Rikkinen / SPL

Huuhkajat kokoontuu maanantaina Helsingissä. Ensimmäinen mediatilaisuus järjestetään Kalastajatorpalla (Merisali 2) maanantaina kello 13.00. Tilaisuudessa haastateltavissa ovat maalivahti Jesse Joronen, keskikenttäpelaaja Leo Walta ja valmentaja Tim Sparv.

Joukkueeseen on jouduttu tekemään yksi pelaajamuutos. Casper Terho joutuu jäämään sivuun Malta- ja Andorra-otteluista loukkaantumisen takia. Päävalmentaja Jacob Friis on valinnut Oiva Jukkolan täydentämään joukkuetta.

Alta löydät Huuhkajien mediaohjelman marraskuun otteluihin. Joukkueen tiistain ja keskiviikon harjoituspaikat vahvistetaan myöhemmin. Mediatilaisuuksiin osallistuvista joukkueen edustajista tiedotetaan aina ennen tilaisuutta.

Huuhkajat kohtaa Maltan Helsingin Olympiastadionilla perjantaina 14. marraskuuta kello 19.00 MM-karsintojen lohkovaiheen päätösottelussa. Malta-ottelun jälkeen Huuhkajat tekee ensiesiintymisensä Tammelan Stadionilla Tampereella, kun Suomi isännöi Andorraa A-maaottelussa maanantaina 17. marraskuuta kello 19.00.

Huuhkajien mediaohjelma 10.–16.11.2025

Maanantai 10.11.
13.00 Joukkueen info, Kalastajatorppa (Merisali 2)
Jesse Joronen, Leo Walta, Tim Sparv

Tiistai 11.11.
11.15 Joukkueen harjoitus
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia

14.45 Joukkueen info, Kalastajatorppa (Merisali 2)
4 pelaajaa

Keskiviikko 12.11.
11.15 Joukkueen harjoitus
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia

14.45 Joukkueen info, Kalastajatorppa (Juhlasali 2)
4 pelaajaa

Torstai 13.11.
11.30 Kansainvälinen info, Olympiastadion
Päävalmentaja Jacob Friis ja 1 pelaaja

12.30 Joukkueen harjoitus, Olympiastadion
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia

15.00 Joukkueen info, Kalastajatorppa (Juhlasali 2)
3 pelaajaa

Lauantai 15.11.
13.00 Joukkueen harjoitus, Tammelan Stadion
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia

16.00 Joukkueen info, Scandic Rosendahl
3 pelaajaa

Sunnuntai 16.11.
11.30 Kansainvälinen info, Tammelan Stadion
Päävalmentaja Jacob Friis ja 2 pelaajaa

12.30 Joukkueen harjoitus, Tammelan Stadion
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia

Muutokset mahdollisia

